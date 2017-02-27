RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5695569656975698>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 390
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
55
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
72
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 22:34

  Бывалый написав:
  Zebra написав:Бананы снова дешевле доллара - мой индикатор грядущего девала.

Такой себе индикатор, в Киеве даже по акции дороже:
https://gotoshop.ua/kiev/?cids=6574
А так в основном 30+. В прошлый раз Вы писали кажется в Екомаркете цену по акции, я специально обратил внимание в магазине, был только ценник без бананов.

То есть индикатор наверное для аэропорта или какого-то места на отшибе, где курс может быть +- пару гривен.

яблоки которые в каждом селе валяются под ногами - более точный индикатор, 40 грн/кило - верх цинизма
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3898
З нами з: 06.04.16
Подякував: 855 раз.
Подякували: 1133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:что у меня накопления небольшие (~80к грн)


на каждого человека в семье:
около 5 тыс грн. (или примерно размер 1 мин ЗП) держать налом в кошельке
10 тыс грн. на карточках где хороший кешбэк
10 тыс грн. на текущих со свободным снятием под высокий %
5 тыс грн. на срочных депозитах под высокий рыночный процент
(т.е. минимум 6 минимальных ЗП на человека в семье держать в гривне)

если что-то остаётся то остальное на срочные депо в валюте под самые высокие проценты которые можете найти
(в каждом банке не больше половины фонда - т.е. эквивалент не больше 100К грн. в банке)
и комбинировать доллар / евро
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3990
З нами з: 21.04.11
Подякував: 576 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:06

  vitaliian написав:
  goldfinger написав:35 реальны.
реальны когда на них есть покупатель. Думаете в НБУ и правительстве мало желающих нарисовать такой курс?


Мало. В НБУ и правительстве доход получают с налогов, которые идут в гривне, а учет ведут в долларах. Поэтому НБУ и правительству выгодно чтобы курс был минимальный. А населению наборот выгодно когда курс максимальный :)
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2114
З нами з: 26.02.09
Подякував: 245 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:11

  Striker написав:? Вы имеете ввиду, что лучше эту сумму собирать и хранить в валюте?


у нас начали выпускать автомобили?
недвига у нас тоже цена дефакто номинирована в долларах
(она может дешеветь и дорожать - но она номинирована в баксах)

но если Вы например собираете на что-то отечественое - например на отдых в Одессе или ремонт (работы) - то тогда можно собирать в грн.
но большинства крупных покупок как не парадоксально но цена будет привязана или к доллару или евро
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3990
З нами з: 21.04.11
Подякував: 576 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:27

  uaprofi написав:на каждого человека в семье:
около 5 тыс грн. (или примерно размер 1 мин ЗП) держать налом в кошельке
10 тыс грн. на карточках где хороший кешбэк
10 тыс грн. на текущих со свободным снятием под высокий %
5 тыс грн. на срочных депозитах под высокий рыночный процент
(т.е. минимум 6 минимальных ЗП на человека в семье держать в гривне)

если что-то остаётся то остальное на срочные депо в валюте под самые высокие проценты которые можете найти
(в каждом банке не больше половины фонда - т.е. эквивалент не больше 100К грн. в банке)
и комбинировать доллар / евро

Что-то как-то сложно. У меня 30к под 15%, остальные под 10%, все на текущих. 3-4к налички, так как все траты с кредиток. Всё в грн сейчас. Через месяц-полтора откуплю на половину по 26. :wink:
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 677
З нами з: 15.02.20
Подякував: 46 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:50

  pesikot написав:
  Moneta написав:
у меня нет своего главы НБУ, который закроет по выгодному курсу и нальет валюты из ЗВР. я скорее из тех, кто попадет под валютный контроль и ограничения на покупку валюты. :cry:

Сменили Верховну Раду, зашли свадебные фотографы и миллионеры
За неполный год - уже второй состав правительства
А всё никак не получается. Экономика летит прямо в ж***

Так опиши, что даст тебе снятие Смолия ? Кого взамен назначат ?
Что это улучшит ?

Или для тебя экономика летит в ж*** недостаточно быстро ?
Необходимо назначить "своего" главу НБУ, чтобы экономика летела быстрее в ж*** ?

Страна сама себя переваривает.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9759
З нами з: 03.11.08
Подякував: 716 раз.
Подякували: 2104 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:53

  Striker написав:Что-то как-то сложно. У меня 30к под 15%, остальные под 10%, все на текущих. 3-4к налички, так как все траты с кредиток. Всё в грн сейчас. Через месяц-полтора откуплю на половину по 26.


смоделируйте ситуацию - что весь кредитный лимит Вы выбрали и банк КЛ вдруг неожидано срезал в ноль.
есть выбор или платить %%% по кредитке или загашаться.
при этом курс доллара стал как Вы и хотели 26, или даже 25,8
А у Вас там купленный по 28 или по 27,5...
поэтому и говорю что гривны должно быть тоже достаточно - т.е если юзаете кредитку гривны должно быть так чтобы в любой момент можно было её загасить и ещё оставалось на пивасик или коньяк с шашлыком хотябы на месяц.
кредитка это всегда некий риск.

У Вас как понимаю всё хорошо - гривна в свободном доступе есть)

З.Ы.
и чисто вопрос к Вам - вот Вы ждёте 26 через месяц-полтора, вот если на следующей недели 26,1 ... будете ждать или откупите? :lol:
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3990
З нами з: 21.04.11
Подякував: 576 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:58

  ruvex написав:Страна сама себя переваривает.


это хорошо или плохо?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3990
З нами з: 21.04.11
Подякував: 576 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 00:07

  Striker написав:
  DmitryZP написав:Вы просто писали сначала если нравится держать доллары дома и не получать доход, а теперь пишите что речь идет просто о текущих счетах - там же вообще "слезы" - формально это называется бесплатно хранить деньги в банке чтобы не держать их дома. Ваша идея ясна. Спасибо

Можно держать в Конкорде на текущем под 3%.
Да, мне лучше, чтобы лежали на текущем в банке, чем дома. За последние 5-6 лет в моём подъезде вынесли 2 квартиры пока люди были на море.

Только не стоит исключать такой "нереальный" у нас, но все же возможный фактор. Деньги могут просто не отдать или заморозить на счетах на определенное время или неопределенное.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9759
З нами з: 03.11.08
Подякував: 716 раз.
Подякували: 2104 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 00:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Бананы снова дешевле доллара - мой индикатор грядущего девала.


врьот і не краснєєт

34.40 сьогодні купував
а ще були по 90грн за кіло (таік маленькі кучеряві)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8755
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5695569656975698>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cash, ЛАД і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1936, 1937, 1938
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19371 2369955
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 чер, 2020 00:10
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 701, 702, 703
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7025 1578650
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 чер, 2020 21:14
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 44, 45, 46
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
459 97713
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 17:41
jump

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.