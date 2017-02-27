Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:53

Striker написав: Что-то как-то сложно. У меня 30к под 15%, остальные под 10%, все на текущих. 3-4к налички, так как все траты с кредиток. Всё в грн сейчас. Через месяц-полтора откуплю на половину по 26. Что-то как-то сложно. У меня 30к под 15%, остальные под 10%, все на текущих. 3-4к налички,Всё в грн сейчас.откуплю на половину по 26.

смоделируйте ситуацию - что весь кредитный лимит Вы выбрали и банк КЛ вдруг неожидано срезал в ноль.есть выбор или платить %%% по кредитке или загашаться.при этом курс доллара стал как Вы и хотели 26, или даже 25,8А у Вас там купленный по 28 или по 27,5...поэтому и говорю что гривны должно быть тоже достаточно - т.е если юзаете кредитку гривны должно быть так чтобы в любой момент можно было её загасить и ещё оставалось на пивасик или коньяк с шашлыком хотябы на месяц.кредитка это всегда некий риск.У Вас как понимаю всё хорошо - гривна в свободном доступе есть)З.Ы.и чисто вопрос к Вам - вот Вы ждёте 26 через месяц-полтора, вот если на следующей недели 26,1 ... будете ждать или откупите?