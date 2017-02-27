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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 чер, 2020 00:18
greenozon написав: Zebra написав:
Бананы снова дешевле доллара - мой индикатор грядущего девала.
врьот і не краснєєт
34.40 сьогодні купував
а ще були по 90грн за кіло (таік маленькі кучеряві)
23.90 в местном маркете (Седам)
да и в том же АТБ поползли цены вниз, если не ошибаюсь 26.90
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