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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5695569656975698

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 390
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
55
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
72
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 00:18

  greenozon написав:
  Zebra написав:Бананы снова дешевле доллара - мой индикатор грядущего девала.


врьот і не краснєєт

34.40 сьогодні купував
а ще були по 90грн за кіло (таік маленькі кучеряві)

23.90 в местном маркете (Седам)
да и в том же АТБ поползли цены вниз, если не ошибаюсь 26.90
Zebra
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  #<1 ... 5695569656975698
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