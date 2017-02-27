23.90 в местном маркете (Седам)
да и в том же АТБ поползли цены вниз, если не ошибаюсь 26.90
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 чер, 2020 00:18
Додано: Суб 20 чер, 2020 07:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это где в июне яблоки валяются ? Напишите пожалуйста название села уже едем собирать
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Суб 20 чер, 2020 07:49
дорого куплений долар тисне на голову?
не забудьте додати "скупайтесь глупцы"
Востаннє редагувалось jump в Суб 20 чер, 2020 07:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 20 чер, 2020 07:51
Канцлер Німеччини Ангела Меркель та голова Європейського центрального банку Крістін Лагард закликали лідерів країн Євросоюзу якнайшвидше ухвалити план з відновлення економіки.
Про це вони заявили на відеосаміті лідерів ЄС, передає Bloomberg з посиланням на власні джерела.
За даними агентства, Меркель нагадала, що викликана пандемією COVID-19 економічна і соціальна криза є наймасштабнішою для Європи з часів Другої світової війни.
Лідери ЄС повинні усвідомити серйозність ситуації і прийняти план відновлення економіки до кінця літа, вважає лідер ФРН.
Інвесторів ринку акцій може чекати "втрачене десятиліття" через зниження рентабельності компаній США після багаторічного стійкого зростання, попереджає хедж-фонд Bridgewater Associates Рея Даліо.
Про це пише Bloomberg.
Розворот в динаміці маржі може вийти за межі поточного циклічного падіння прибутку, написали в огляді аналітики Bridgewater.
"Глобалізація, яка останні кілька десятиліть служила головним драйвером рентабельності в розвинених країнах, вже досягла свого піку. Тепер конфлікт між США і Китаєм і глобальна пандемія змушують транснаціональні корпорації прискорювати заходи щодо повернення раніше виведених за кордон ланцюжків поставок і їх дублювання, спираючись на надійність, а не на одну лише оптимізацію витрат", - вважають аналітики.
Спад попиту, викликаний пандемією, вже призвів до відчутного короткострокового зниження рентабельності фірм, зазначають аналітики.
Народний банк Китаю має намір зберігати високий рівень ліквідності в банківській системі, щоб підтримати економіку на тлі коронавірусної кризи.
Про це заявив голова китайського ЦБ І Ганг на фінансовому форумі в Шанхаї, повідомляє Reuters.
За його словами, регулятор має намір домагатися рекордного вливання свіжих кредитів - на суму 20 трильйонів юанів до кінця року (близько 2,8 трильйона доларів).
Більш широкий показник сумарного соціального фінансування, що включає в тому числі тіньові банківські продукти, виросте за підсумками року на 30 трильйонів юанів, або більше (4,2 трлн дол), заявив Ганг.
В результаті друга економіка світу отримає ін'єкцію кредитної емісії в розмірі 30% ВВП - безпрецедентну навіть за китайськими мірками, повідомляє видання.
Народний банк підкреслює, що стимулююча політика є тимчасовою.
"Ми повинні завчасно розробити механізми виходу з інструментів (стимулів)", - сказав Ганг, додавши, що потрібно пам'ятати про "похмілля", яке породжує нічим не обмежене кредитування.
Додано: Суб 20 чер, 2020 08:51
Срезать лимиты одновременно на 8-ми кредитках в 5 разных банках? Ещё 4 разных счёта в 3 банках под %. И лимиты у меня и жены большие, даже половину не тратим за месяц. Так что Ваш сценарий нереальный.
По вопросу. На следующей неделе не будет 26.1, и через 2 недели вряд ли ещё будет. Я могу начать откупать малыми порциями уже в районе 26.3 для диверсификации.
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