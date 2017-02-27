Додано: Суб 20 чер, 2020 07:51

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та голова Європейського центрального банку Крістін Лагард закликали лідерів країн Євросоюзу якнайшвидше ухвалити план з відновлення економіки.



Про це вони заявили на відеосаміті лідерів ЄС, передає Bloomberg з посиланням на власні джерела.



За даними агентства, Меркель нагадала, що викликана пандемією COVID-19 економічна і соціальна криза є наймасштабнішою для Європи з часів Другої світової війни.



Лідери ЄС повинні усвідомити серйозність ситуації і прийняти план відновлення економіки до кінця літа, вважає лідер ФРН.









Інвесторів ринку акцій може чекати "втрачене десятиліття" через зниження рентабельності компаній США після багаторічного стійкого зростання, попереджає хедж-фонд Bridgewater Associates Рея Даліо.



Про це пише Bloomberg.



Розворот в динаміці маржі може вийти за межі поточного циклічного падіння прибутку, написали в огляді аналітики Bridgewater.



"Глобалізація, яка останні кілька десятиліть служила головним драйвером рентабельності в розвинених країнах, вже досягла свого піку. Тепер конфлікт між США і Китаєм і глобальна пандемія змушують транснаціональні корпорації прискорювати заходи щодо повернення раніше виведених за кордон ланцюжків поставок і їх дублювання, спираючись на надійність, а не на одну лише оптимізацію витрат", - вважають аналітики.



Спад попиту, викликаний пандемією, вже призвів до відчутного короткострокового зниження рентабельності фірм, зазначають аналітики.









Народний банк Китаю має намір зберігати високий рівень ліквідності в банківській системі, щоб підтримати економіку на тлі коронавірусної кризи.



Про це заявив голова китайського ЦБ І Ганг на фінансовому форумі в Шанхаї, повідомляє Reuters.



За його словами, регулятор має намір домагатися рекордного вливання свіжих кредитів - на суму 20 трильйонів юанів до кінця року (близько 2,8 трильйона доларів).



Більш широкий показник сумарного соціального фінансування, що включає в тому числі тіньові банківські продукти, виросте за підсумками року на 30 трильйонів юанів, або більше (4,2 трлн дол), заявив Ганг.



В результаті друга економіка світу отримає ін'єкцію кредитної емісії в розмірі 30% ВВП - безпрецедентну навіть за китайськими мірками, повідомляє видання.



Народний банк підкреслює, що стимулююча політика є тимчасовою.



"Ми повинні завчасно розробити механізми виходу з інструментів (стимулів)", - сказав Ганг, додавши, що потрібно пам'ятати про "похмілля", яке породжує нічим не обмежене кредитування.