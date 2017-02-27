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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5695569656975698

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 390
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
55
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
72
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 00:18

  greenozon написав:
  Zebra написав:Бананы снова дешевле доллара - мой индикатор грядущего девала.


врьот і не краснєєт

34.40 сьогодні купував
а ще були по 90грн за кіло (таік маленькі кучеряві)

23.90 в местном маркете (Седам)
да и в том же АТБ поползли цены вниз, если не ошибаюсь 26.90
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 07:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:яблоки которые в каждом селе валяются под ногами - более точный индикатор, 40 грн/кило - верх цинизма

Это где в июне яблоки валяются ? Напишите пожалуйста название села уже едем собирать
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 07:49

  Zebra написав:Бананы снова дешевле доллара - мой индикатор грядущего девала.


дорого куплений долар тисне на голову? :lol:

не забудьте додати "скупайтесь глупцы" 8)
Востаннє редагувалось jump в Суб 20 чер, 2020 07:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 07:51

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та голова Європейського центрального банку Крістін Лагард закликали лідерів країн Євросоюзу якнайшвидше ухвалити план з відновлення економіки.

Про це вони заявили на відеосаміті лідерів ЄС, передає Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За даними агентства, Меркель нагадала, що викликана пандемією COVID-19 економічна і соціальна криза є наймасштабнішою для Європи з часів Другої світової війни.

Лідери ЄС повинні усвідомити серйозність ситуації і прийняти план відновлення економіки до кінця літа, вважає лідер ФРН.




Інвесторів ринку акцій може чекати "втрачене десятиліття" через зниження рентабельності компаній США після багаторічного стійкого зростання, попереджає хедж-фонд Bridgewater Associates Рея Даліо.

Про це пише Bloomberg.

Розворот в динаміці маржі може вийти за межі поточного циклічного падіння прибутку, написали в огляді аналітики Bridgewater.

"Глобалізація, яка останні кілька десятиліть служила головним драйвером рентабельності в розвинених країнах, вже досягла свого піку. Тепер конфлікт між США і Китаєм і глобальна пандемія змушують транснаціональні корпорації прискорювати заходи щодо повернення раніше виведених за кордон ланцюжків поставок і їх дублювання, спираючись на надійність, а не на одну лише оптимізацію витрат", - вважають аналітики.

Спад попиту, викликаний пандемією, вже призвів до відчутного короткострокового зниження рентабельності фірм, зазначають аналітики.




Народний банк Китаю має намір зберігати високий рівень ліквідності в банківській системі, щоб підтримати економіку на тлі коронавірусної кризи.

Про це заявив голова китайського ЦБ І Ганг на фінансовому форумі в Шанхаї, повідомляє Reuters.

За його словами, регулятор має намір домагатися рекордного вливання свіжих кредитів - на суму 20 трильйонів юанів до кінця року (близько 2,8 трильйона доларів).

Більш широкий показник сумарного соціального фінансування, що включає в тому числі тіньові банківські продукти, виросте за підсумками року на 30 трильйонів юанів, або більше (4,2 трлн дол), заявив Ганг.

В результаті друга економіка світу отримає ін'єкцію кредитної емісії в розмірі 30% ВВП - безпрецедентну навіть за китайськими мірками, повідомляє видання.

Народний банк підкреслює, що стимулююча політика є тимчасовою.

"Ми повинні завчасно розробити механізми виходу з інструментів (стимулів)", - сказав Ганг, додавши, що потрібно пам'ятати про "похмілля", яке породжує нічим не обмежене кредитування.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 08:51

  uaprofi написав:смоделируйте ситуацию - что весь кредитный лимит Вы выбрали и банк КЛ вдруг неожидано срезал в ноль.
есть выбор или платить %%% по кредитке или загашаться.
при этом курс доллара стал как Вы и хотели 26, или даже 25,8
А у Вас там купленный по 28 или по 27,5...
поэтому и говорю что гривны должно быть тоже достаточно - т.е если юзаете кредитку гривны должно быть так чтобы в любой момент можно было её загасить и ещё оставалось на пивасик или коньяк с шашлыком хотябы на месяц.
кредитка это всегда некий риск.

У Вас как понимаю всё хорошо - гривна в свободном доступе есть)

З.Ы.
и чисто вопрос к Вам - вот Вы ждёте 26 через месяц-полтора, вот если на следующей недели 26,1 ... будете ждать или откупите? :lol:

Срезать лимиты одновременно на 8-ми кредитках в 5 разных банках? :lol: Ещё 4 разных счёта в 3 банках под %. И лимиты у меня и жены большие, даже половину не тратим за месяц. Так что Ваш сценарий нереальный.
По вопросу. На следующей неделе не будет 26.1, и через 2 недели вряд ли ещё будет. Я могу начать откупать малыми порциями уже в районе 26.3 для диверсификации.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 10:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что то у меня оптимизму про па23.хх к концу 2020 г поубавилось
патамушто западные СМИ пишут про небывалую рецесию за последние 100 лет
Китай намерен напечатать 20 000 000 000 000 юаней, что в еквиваленте = 2,6 трюликов $.
А сколько ЕС намерен напечатать?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 10:27

Стратегія стратегічного стратега! ©®™)))

А що ж ви тут без мене обговорюєте про "невигідність тримання гривні на депо"? :)

Хоча, справді, зараз такий час, що важко порадити "як краще?"

А от я почав бавитись з депозитами ще з 2011р.
Першу суму добре пам'ятаю, була 4 000грн покладена в банку Форум :)
Далі вже клав більші суми в Ідеї/Дельті/Платинумі/Фініках/Приваті...
В 2013р. по-трошки вже пробував класти частину в долярах.
При "соціальному долярі" конвертував гривню в доляр в Дельті на депо. Але, навіть, пізніше, ФГВФО - віддав все, так як навіть, з девальвацією вийшло щось там 170-180К грн.
Приблизну суму ФГВФО віддали і з Платинума, але там я тримав тільки гривню.
Ну а з банку Форума і ФіКу теж отримав все, але там вже були менші суми.

Взагалі, я хочу сказати/думаю, що ~ 30% скирди(а загалом, то я скирду потратив пізніше на купівлю квартири в новобудові) а може і трохи більше - мені принесли %% з депозитів + різниця на курсі "соціального" доляра(пА 13,хх), який пізніше мені віддали пА25,хх, чи пА26,хх це вже точно не пам'ятаю.

І взагалі, стратегія моя була з 2014р. по 2018р(включно) - переводити влітку 60-98% скирди в доляр, і поступово, до середини зими, переводити його в гривню(через купівлю товару в долярі, а продаж товару - за гривню) і на депо до літа(на набиті стовпці під високі %%)
От і минулого літа, зайшов на 30% в доляр, а перед Новим роком - вже був на 98% у гривні на депо! Правда, не дуже великі суми(по тутешніх мірках) - всього лиш під 2 Фонди.
А от цього року "псіханув"(можливо через карантин) і вже більшу частину гривні з депо - перевклав знову на депо, але до кінця року.(під 17,5-18,5%)
А там, хочу лізти в іпотеку, так як вже не дуже будуть гріти нові %% по депо.
Так що попереду - найцікавішше!
Не перемикайтесь! :D
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 20 чер, 2020 10:57, всього редагувалось 3 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 10:36

  Yuri_61 написав:Что то у меня оптимизму про па23.хх к концу 2020 г поубавилось
патамушто западные СМИ пишут про небывалую рецесию за последние 100 лет
Китай намерен напечатать 20 000 000 000 000 юаней, что в еквиваленте = 2,6 трюликов $.
А сколько ЕС намерен напечатать?


все и поднапечатают, потому соотношение между валютами может остаться прежним (+ -), а вот цены вырасти могут из-за увеличения массы денег.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 11:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Китай намерен напечатать 20 000 000 000 000 юаней, что в еквиваленте = 2,6 трюликов $.
А сколько ЕС намерен напечатать?


поки китай і єс наміріваються пічатати, США вже напічатало пару трюліків!
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