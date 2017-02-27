Додано: Суб 20 чер, 2020 10:27

А що ж ви тут без мене обговорюєте про "невигідність тримання гривні на депо"?Хоча, справді, зараз такий час, що важко порадити "як краще?"А от я почав бавитись з депозитами ще з 2011р.Першу суму добре пам'ятаю, була 4 000грн покладена в банку ФорумДалі вже клав більші суми в Ідеї/Дельті/Платинумі/Фініках/Приваті...В 2013р. по-трошки вже пробував класти частину в долярах.При "соціальному долярі" конвертував гривню в доляр в Дельті на депо. Але, навіть, пізніше, ФГВФО - віддав все, так як навіть, з девальвацією вийшло щось там 170-180К грн.Приблизну суму ФГВФО віддали і з Платинума, але там я тримав тільки гривню.Ну а з банку Форума і ФіКу теж отримав все, але там вже були менші суми.Взагалі, я хочу сказати/думаю, що ~ 30% скирди(а загалом, то я скирду потратив пізніше на купівлю квартири в новобудові) а може і трохи більше - мені принесли %% з депозитів + різниця на курсі "соціального" доляра(пА 13,хх), який пізніше мені віддали пА25,хх, чи пА26,хх це вже точно не пам'ятаю.І взагалі, стратегія моя була з 2014р. по 2018р(включно) - переводити влітку 60-98% скирди в доляр, і поступово, до середини зими, переводити його в гривню(через купівлю товару в долярі, а продаж товару - за гривню) і на депо до літа(на набиті стовпці під високі %%)От і минулого літа, зайшов на 30% в доляр, а перед Новим роком - вже був на 98% у гривні на депо! Правда, не дуже великі суми(по тутешніх мірках) - всього лиш під 2 Фонди.А от цього року "псіханув"(можливо через карантин) і вже більшу частину гривні з депо - перевклав знову на депо, але до кінця року.(під 17,5-18,5%)А там, хочу лізти в іпотеку, так як вже не дуже будуть гріти нові %% по депо.Так що попереду - найцікавішше!Не перемикайтесь!