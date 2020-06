Додано: Суб 20 чер, 2020 10:36

Yuri_61 написав: Что то у меня оптимизму про па23.хх к концу 2020 г поубавилось

патамушто западные СМИ пишут про небывалую рецесию за последние 100 лет

Китай намерен напечатать 20 000 000 000 000 юаней, что в еквиваленте = 2,6 трюликов $.

А сколько ЕС намерен напечатать? Что то у меня оптимизму про па23.хх к концу 2020 г поубавилосьпатамушто западные СМИ пишут про небывалую рецесию за последние 100 летКитай намерен напечатать 20 000 000 000 000 юаней, что в еквиваленте = 2,6 трюликов $.А сколько ЕС намерен напечатать?



все и поднапечатают, потому соотношение между валютами может остаться прежним (+ -), а вот цены вырасти могут из-за увеличения массы денег. все и поднапечатают, потому соотношение между валютами может остаться прежним (+ -), а вот цены вырасти могут из-за увеличения массы денег.

