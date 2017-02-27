Вы еще вспомните вклады Сбербанка СССР или какие-нибудь 90е.
Чтобы страшнее было
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 чер, 2020 11:32
Вы еще вспомните вклады Сбербанка СССР или какие-нибудь 90е.
Чтобы страшнее было
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Додано: Суб 20 чер, 2020 12:21
По бананам сейчас начинается сезонное падение цен, по яблокам пик цен. Скоро дозреют слава победителю и другие ранние сорта, яблоки обвалятся раза в 3.
Додано: Суб 20 чер, 2020 12:30
сьогодні купував в сильпо на улице 25гр. и дешевле...
а шо делать?
Додано: Суб 20 чер, 2020 12:53
Запаси газу в ПСГ України наближаються до 19 млрд куб. м, до початку зими сягнуть рекорду - глава "Нафтогазу"
Додано: Суб 20 чер, 2020 12:54
Зачем так далеко вспоминать.Мне и не только ФиК долго не отдавал (ок полугода) вклад.Верхи менжевались, объявляя то банк проблемный. то нет.Потом объявили. что будет программа оздоровления банка сроком ок 2х лет и потом нам всё отдадут.Люди были в шоке. на закон верхи положили.Но вскоре неожиданно всё таки признали банкротом.так что доверия не было и нет и ожидать можно что угодно.Когда нет потрясений. то сложно смоделировать ситуацию.Но когда всё в разгаре. то дойдут до чего угодно. чтобы вас обокрасть.
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