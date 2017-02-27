ruvex написав: Только не стоит исключать такой "нереальный" у нас, но все же возможный фактор. Деньги могут просто не отдать или заморозить на счетах на определенное время или неопределенное.
Вы еще вспомните вклады Сбербанка СССР или какие-нибудь 90е. Чтобы страшнее было
Зачем так далеко вспоминать.Мне и не только ФиК долго не отдавал (ок полугода) вклад.Верхи менжевались, объявляя то банк проблемный. то нет.Потом объявили. что будет программа оздоровления банка сроком ок 2х лет и потом нам всё отдадут.Люди были в шоке. на закон верхи положили.Но вскоре неожиданно всё таки признали банкротом.так что доверия не было и нет и ожидать можно что угодно.Когда нет потрясений. то сложно смоделировать ситуацию.Но когда всё в разгаре. то дойдут до чего угодно. чтобы вас обокрасть.
Amat написав:Просто посмотрите, в первую очередь, на свои цели и приоритеты... И если ваша цель крупная покупка или пенсия, то депозиты в укр. банках вам не нужны. как минимум следующие 2 года. А потом будет видно.
Спасибо за такой развёрнутый ответ. Только я так и не понял, например, если я собираю на какую-то крупную покупку, то почему депо не нужен? Вы имеете ввиду, что лучше эту сумму собирать и хранить в валюте?
Спасибо за такой развёрнутый ответ. Только я так и не понял, например, если я собираю на какую-то крупную покупку, то почему депо не нужен? Вы имеете ввиду, что лучше эту сумму собирать и хранить в валюте?
Да[/quote]
С 2014 и по сейчас выгодно быть гривнедепозитчиком и чураться долларов, потому, большинство держат свои сбережения все в долларе и евро. Поэтому в профите те, кто в гривне. Когда же большинство переметнётся в гривну, то в результате в профите будут доллароматрасники, так как в этом случае кратную девальвацию гривны долго ждать не придётся.. Личное жизненное наблюдение.
Striker написав:что у меня накопления небольшие (~80к грн)
на каждого человека в семье: около 5 тыс грн. (или примерно размер 1 мин ЗП) держать налом в кошельке 10 тыс грн. на карточках где хороший кешбэк 10 тыс грн. на текущих со свободным снятием под высокий % 5 тыс грн. на срочных депозитах под высокий рыночный процент (т.е. минимум 6 минимальных ЗП на человека в семье держать в гривне)
если что-то остаётся то остальное на срочные депо в валюте под самые высокие проценты которые можете найти (в каждом банке не больше половины фонда - т.е. эквивалент не больше 100К грн. в банке) и комбинировать доллар / евро
Amat За крупную покупку не скажу,а вот типа себе на пенсион отложить....Я лет за 20(с 2000г.) до выхода на пенсию,по совету старого,мудрого уезжающего в США-еврея,который повидал многое.В конце каждого года,по итогам деятельности выделял 15-20% суммы на покупку "презренного металла"-золото(но не слитки)ювелирка по лому,попадались и монеты,бывало по разному.Но 20 лет я чётко придерживался этой стратегии.В этом году буду-пенсионером(стаж вроде позволяет),вот сижу и думаю...,я за 20 лет "закатал"в это-33000$ и в наличии 2546грамм "металлолома"(ювелирка-583-585проб.,штук 15 монет-Н2).Вот теперь думаю что с ним делать.....,а может надо было валюту на депозит разместить под % гляди и больше было бы(за гривну речь вообще не идёт)???Может я и дурень,но как говорят:"сталося,шо-сталося".