Додано: Суб 20 чер, 2020 15:05

Amat За крупную покупку не скажу,а вот типа себе на пенсион отложить....Я лет за 20(с 2000г.) до выхода на пенсию,по совету старого,мудрого уезжающего в США-еврея,который повидал многое.В конце каждого года,по итогам деятельности выделял 15-20% суммы на покупку "презренного металла"-золото(но не слитки)ювелирка по лому,попадались и монеты,бывало по разному.Но 20 лет я чётко придерживался этой стратегии.В этом году буду-пенсионером(стаж вроде позволяет),вот сижу и думаю...,я за 20 лет "закатал"в это-33000$ и в наличии 2546грамм "металлолома"(ювелирка-583-585проб.,штук 15 монет-Н2).Вот теперь думаю что с ним делать.....,а может надо было валюту на депозит разместить под % гляди и больше было бы(за гривну речь вообще не идёт)???Может я и дурень,но как говорят:"сталося,шо-сталося".