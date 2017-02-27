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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 56975698569957005701>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 390
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
55
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
72
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 11:32

  ruvex написав: Только не стоит исключать такой "нереальный" у нас, но все же возможный фактор. Деньги могут просто не отдать или заморозить на счетах на определенное время или неопределенное.

Вы еще вспомните вклады Сбербанка СССР или какие-нибудь 90е.
Чтобы страшнее было :wink:
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Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:21

По бананам сейчас начинается сезонное падение цен, по яблокам пик цен. Скоро дозреют слава победителю и другие ранние сорта, яблоки обвалятся раза в 3.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:30

  greenozon написав:
  Zebra написав:Бананы снова дешевле доллара - мой индикатор грядущего девала.


врьот і не краснєєт

34.40 сьогодні купував
а ще були по 90грн за кіло (таік маленькі кучеряві)

сьогодні купував в сильпо на улице 25гр. и дешевле...
Зображення
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:53

Запаси газу в ПСГ України наближаються до 19 млрд куб. м, до початку зими сягнуть рекорду - глава "Нафтогазу"
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  Starikan написав:
  ruvex написав: Только не стоит исключать такой "нереальный" у нас, но все же возможный фактор. Деньги могут просто не отдать или заморозить на счетах на определенное время или неопределенное.

Вы еще вспомните вклады Сбербанка СССР или какие-нибудь 90е.
Чтобы страшнее было :wink:

Зачем так далеко вспоминать.Мне и не только ФиК долго не отдавал (ок полугода) вклад.Верхи менжевались, объявляя то банк проблемный. то нет.Потом объявили. что будет программа оздоровления банка сроком ок 2х лет и потом нам всё отдадут.Люди были в шоке. на закон верхи положили.Но вскоре неожиданно всё таки признали банкротом.так что доверия не было и нет и ожидать можно что угодно.Когда нет потрясений. то сложно смоделировать ситуацию.Но когда всё в разгаре. то дойдут до чего угодно. чтобы вас обокрасть.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:09

  Striker написав:
  Amat написав:Просто посмотрите, в первую очередь, на свои цели и приоритеты...
И если ваша цель крупная покупка или пенсия, то депозиты в укр. банках вам не нужны. как минимум следующие 2 года.
А потом будет видно.

Спасибо за такой развёрнутый ответ. Только я так и не понял, например, если я собираю на какую-то крупную покупку, то почему депо не нужен? Вы имеете ввиду, что лучше эту сумму собирать и хранить в валюте?


Да
Amat
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:38

  Amat написав:
  Striker написав:

Спасибо за такой развёрнутый ответ. Только я так и не понял, например, если я собираю на какую-то крупную покупку, то почему депо не нужен? Вы имеете ввиду, что лучше эту сумму собирать и хранить в валюте?


Да[/quote]

С 2014 и по сейчас выгодно быть гривнедепозитчиком и чураться долларов, потому, большинство держат свои сбережения все в долларе и евро. Поэтому в профите те, кто в гривне.
Когда же большинство переметнётся в гривну, то в результате в профите будут доллароматрасники, так как в этом случае кратную девальвацию гривны долго ждать не придётся..
Личное жизненное наблюдение.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:40

  uaprofi написав:
  Striker написав:что у меня накопления небольшие (~80к грн)


на каждого человека в семье:
около 5 тыс грн. (или примерно размер 1 мин ЗП) держать налом в кошельке
10 тыс грн. на карточках где хороший кешбэк
10 тыс грн. на текущих со свободным снятием под высокий %
5 тыс грн. на срочных депозитах под высокий рыночный процент
(т.е. минимум 6 минимальных ЗП на человека в семье держать в гривне)

если что-то остаётся то остальное на срочные депо в валюте под самые высокие проценты которые можете найти
(в каждом банке не больше половины фонда - т.е. эквивалент не больше 100К грн. в банке)
и комбинировать доллар / евро

це в звичайній ситуації, а в кризу, приблизно так:
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/emergency-fund_20.html
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 15:05

Amat За крупную покупку не скажу,а вот типа себе на пенсион отложить....Я лет за 20(с 2000г.) до выхода на пенсию,по совету старого,мудрого уезжающего в США-еврея,который повидал многое.В конце каждого года,по итогам деятельности выделял 15-20% суммы на покупку "презренного металла"-золото(но не слитки)ювелирка по лому,попадались и монеты,бывало по разному.Но 20 лет я чётко придерживался этой стратегии.В этом году буду-пенсионером(стаж вроде позволяет),вот сижу и думаю...,я за 20 лет "закатал"в это-33000$ и в наличии 2546грамм "металлолома"(ювелирка-583-585проб.,штук 15 монет-Н2).Вот теперь думаю что с ним делать.....,а может надо было валюту на депозит разместить под % гляди и больше было бы(за гривну речь вообще не идёт)???Может я и дурень,но как говорят:"сталося,шо-сталося".
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 15:21

  Striker написав:
  lrs7719 написав:т.е. за 5 дней из которых три - выходных уничтожен доход в гривне равный 5% годовых

В выходные можно было кинуть гривну с текущих на альфовскую Ultra и сразу купить валюту, хоть 100 долларов, хоть 10к долларов. О каких потерях Вы говорите?

Можно с этого места поподробнее?
Как в выходные(!) пополнить альфовскую Ультра без комиссии на эквивалент 10к долларов?
Если не тяжело.
Искатель
 
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