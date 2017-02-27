|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 чер, 2020 15:23
-
Sam17a
-
-
- Повідомлень: 443
- З нами з: 14.01.09
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 чер, 2020 15:28
Striker написав:
Окей, допустим, я с вами всеми согласен. Из-за того, что у меня накопления небольшие (~80к грн) у меня могло сложиться ошибочное понятие на счёт того, как нужно правильно сберечь. То есть, вам должно быть виднее как лучше хранить накопления. Но один раз я уже послушал местные советы покупать доллар по 28, в итоге потерял на этом. Так что теперь к большинству здешних советов я отношусь очень скептически. Решил действовать по своей стратегии, к осени-зиме будет видно правильно ли я делаю.
Дружище!
Вы только делаете первые шаги на поприще банковского клиента. Делаете резво, не спорю. Но... только первые.
Поверьте, Вам еще многому надо научиться.
Подход к работе с 80к гривен Вы описали правильно.
Но уже для 600-800к гривен - он не работает.
А для 6-8 млн. - тем более.
Т.е. для разных сумм - разный метод.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 3881
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 585 раз.
- Подякували: 2081 раз.
-
- Профіль
-
4
4
Додано: Суб 20 чер, 2020 15:30
chumakcm1430 написав:
.В этом году буду-пенсионером(стаж вроде позволяет),вот сижу и думаю...,я за 20 лет "закатал"в это-33000$ и в наличии 2546грамм "металлолома"(ювелирка-583-585проб.,штук 15 монет-Н2).Вот теперь думаю что с ним делать.....
А Ви вже цікавились, скільки можете отримати грошей за все це добро?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 8107
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 521 раз.
- Подякували: 539 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 чер, 2020 15:46
chumakcm1430
Н2-около 5 тыс., но смотря какой год...
-
тарасов
-
-
- Повідомлень: 428
- З нами з: 20.03.14
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 чер, 2020 15:54
Искатель написав: Striker написав: lrs7719 написав:
т.е. за 5 дней из которых три - выходных уничтожен доход в гривне равный 5% годовых
В выходные можно было кинуть гривну с текущих на альфовскую Ultra и сразу купить валюту, хоть 100 долларов, хоть 10к долларов. О каких потерях Вы говорите?
Можно с этого места поподробнее?
Как в выходные(!) пополнить альфовскую Ультра без комиссии на эквивалент 10к долларов?
Если не тяжело.
С Альфовских счетов легко, в ИБ берешь и переводишь. С других банков: часть можно р2р, или снять в банкоматах и изнасиловать несколько кешин банкоматов Альфы
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27382
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1165 раз.
- Подякували: 6526 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Суб 20 чер, 2020 15:56
Подрыв независимости Нацбанка угрожает международной поддержке Украины, - послы G7
Подрыв независимости Национального банка может поставить под угрозу международную поддержку Украины.
Независимость НБУ является одной из важнейших реформ украинского правительства после Революции Достоинства.
...
Таким заявлением послы G7 отреагировали на внесение в Верховную раду Украины постановления о проверке деятельности Нацбанка.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 4749
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 327 раз.
- Подякували: 1003 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Суб 20 чер, 2020 15:56
Искатель написав: Striker написав:
Окей, допустим, я с вами всеми согласен. Из-за того, что у меня накопления небольшие (~80к грн) у меня могло сложиться ошибочное понятие на счёт того, как нужно правильно сберечь. То есть, вам должно быть виднее как лучше хранить накопления. Но один раз я уже послушал местные советы покупать доллар по 28, в итоге потерял на этом. Так что теперь к большинству здешних советов я отношусь очень скептически. Решил действовать по своей стратегии, к осени-зиме будет видно правильно ли я делаю.
Вы только делаете первые шаги на поприще банковского клиента. Делаете резво, не спорю. Но... только первые.
Поверьте, Вам еще многому надо научиться.
Подход к работе с 80к гривен Вы описали правильно.
Но уже для 600-800к гривен - он не работает.
А для 6-8 млн. - тем более.
Т.е. для разных сумм - разный метод.
Посвятите нас пожалуйста! (в свои методы)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2283
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 411 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 чер, 2020 16:03
Yuri_61 написав: Amat написав: Striker написав:
Спасибо за такой развёрнутый ответ. Только я так и не понял, например, если я собираю на какую-то крупную покупку, то почему депо не нужен? Вы имеете ввиду, что лучше эту сумму собирать и хранить в валюте?
Да
С 2014 и по сейчас выгодно быть гривнедепозитчиком и чураться долларов, потому, большинство держат свои сбережения все в долларе и евро. Поэтому в профите те, кто в гривне.
Когда же большинство переметнётся в гривну, то в результате в профите будут доллароматрасники, так как в этом случае кратную девальвацию гривны долго ждать не придётся..
Личное жизненное наблюдение.[/quote]
Было выгодно.Этот поезд уходит.
-
goldfinger
-
-
- Повідомлень: 483
- З нами з: 24.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 чер, 2020 16:09
Faceless написав: Искатель написав: Striker написав:
"""""""lrs7719
т.е. за 5 дней из которых три - выходных уничтожен доход в гривне равный 5% годовых
"""""
В выходные можно было кинуть гривну с текущих на альфовскую Ultra и сразу купить валюту, хоть 100 долларов, хоть 10к долларов. О каких потерях Вы говорите?
Можно с этого места поподробнее?
Как в выходные(!) пополнить альфовскую Ультра без комиссии на эквивалент 10к долларов?
Если не тяжело.
С Альфовских счетов легко, в ИБ берешь и переводишь. С других банков: часть можно р2р, или снять в банкоматах и изнасиловать несколько кешин банкоматов Альфы
Больше 15 к нельзя в сутки, надо пройти фин шмон.
И могут не разрешить.
Востаннє редагувалось proftpd66
в Суб 20 чер, 2020 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3162
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 225 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 20 чер, 2020 16:10
Искатель написав: Striker написав:
Окей, допустим, я с вами всеми согласен. Из-за того, что у меня накопления небольшие (~80к грн) у меня могло сложиться ошибочное понятие на счёт того, как нужно правильно сберечь. То есть, вам должно быть виднее как лучше хранить накопления. Но один раз я уже послушал местные советы покупать доллар по 28, в итоге потерял на этом. Так что теперь к большинству здешних советов я отношусь очень скептически. Решил действовать по своей стратегии, к осени-зиме будет видно правильно ли я делаю.
Дружище!
Вы только делаете первые шаги на поприще банковского клиента. Делаете резво, не спорю. Но... только первые.
Поверьте, Вам еще многому надо научиться.
Подход к работе с 80к гривен Вы описали правильно.
Но уже для 600-800к гривен - он не работает.
А для 6-8 млн. - тем более.
Т.е. для разных сумм - разный метод.
Послушать супер экспертов и из 10 миллионов сделать 8?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3162
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 225 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7026
|1578939
|
Суб 20 чер, 2020 16:51
ЛОБ
|
|19373
|2370898
|
Суб 20 чер, 2020 08:10
jump
|
|459
|97829
|
Вів 16 чер, 2020 17:41
jump
|