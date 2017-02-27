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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5698569957005701

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 390
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
55
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
72
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

proftpd66 написав:
  Faceless написав:
Искатель написав:[quote="4994699:Striker"]
"""""""lrs7719
т.е. за 5 дней из которых три - выходных уничтожен доход в гривне равный 5% годовых
"""""
В выходные можно было кинуть гривну с текущих на альфовскую Ultra и сразу купить валюту, хоть 100 долларов, хоть 10к долларов. О каких потерях Вы говорите?

Можно с этого места поподробнее?
Как в выходные(!) пополнить альфовскую Ультра без комиссии на эквивалент 10к долларов?
Если не тяжело.
С Альфовских счетов легко, в ИБ берешь и переводишь. С других банков: часть можно р2р, или снять в банкоматах и изнасиловать несколько кешин банкоматов Альфы


Больше 15 к нельзя в сутки, надо пройти фин шмон.

И могут не разрешить.[/quote]Не несите чушь
Не последних изменений особо не было проблем, после введения лимита отдельно не проверял, но выкрутится все равно можно
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:28

Глава фракції "Голос" поскаржилася на зарплату в 35 тисяч: не вистачає на життя
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... hittya.htm
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Faceless написав:Больше 15 к нельзя в сутки, надо пройти фин шмон.

откуда вы взяли этот лимит ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:40

  pesikot написав:Подрыв независимости Нацбанка угрожает международной поддержке Украины, - послы G7
Подрыв независимости Национального банка может поставить под угрозу международную поддержку Украины.
Независимость НБУ является одной из важнейших реформ украинского правительства после Революции Достоинства.
...
Таким заявлением послы G7 отреагировали на внесение в Верховную раду Украины постановления о проверке деятельности Нацбанка.

Схемы такого уровня нельзя ломать, на них все держится.
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 20 чер, 2020 16:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:41

  jump написав:Глава фракції "Голос" поскаржилася на зарплату в 35 тисяч: не вистачає на життя
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... hittya.htm

готовий зайняти його/її місце у ВРУ
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:48

  Faceless написав:
proftpd66 написав:
  Faceless написав:**********"***Искатель
************Striker
"""""""lrs7719
т.е. за 5 дней из которых три - выходных уничтожен доход в гривне равный 5% годовых
"""""
В выходные можно было кинуть гривну с текущих на альфовскую Ultra и сразу купить валюту, хоть 100 долларов, хоть 10к долларов. О каких потерях Вы говорите?
*************
Можно с этого места поподробнее?
Как в выходные(!) пополнить альфовскую Ультра без комиссии на эквивалент 10к долларов?
Если не тяжело.
""*************С Альфовских счетов легко, в ИБ берешь и переводишь. С других банков: часть можно р2р, или снять в банкоматах и изнасиловать несколько кешин банкоматов Альфы


Больше 15 к нельзя в сутки, надо пройти фин шмон.

И могут не разрешить.
****""*****
Не несите чушь
Не последних изменений особо не было проблем, после введения лимита отдельно не проверял, но выкрутится все равно можно



Я купил и пополнял более 15к , стоит лимит 15к. Спорим на 100 грн или чеки показать ?

Увеличить нужно звонить и доки давать . Или без доков . Но доки которые они будут показывать НБУ
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:48

  Kalgan написав:
  Faceless написав:Больше 15 к нельзя в сутки, надо пройти фин шмон.

откуда вы взяли этот лимит ?


Зайдите спросить в ветке Альфы. Как маленькие .
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:54

Faceless

Скриншот. Лимит стоит 55000. Картой не плачу, при установке 1000000

Все равно отказ .

Перевел на моно, заплатил моно


В моно лимит 60к в день в сумме .

Зображення
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 17:05

  ruvex написав:Схемы такого уровня нельзя ломать, на них все держится.

а расскажите, что там за схемы ?
Только не голословно, а с фактами
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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