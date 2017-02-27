Искатель написав:[quote="4994699:Striker"] """""""lrs7719 т.е. за 5 дней из которых три - выходных уничтожен доход в гривне равный 5% годовых """"" В выходные можно было кинуть гривну с текущих на альфовскую Ultra и сразу купить валюту, хоть 100 долларов, хоть 10к долларов. О каких потерях Вы говорите?
Можно с этого места поподробнее? Как в выходные(!) пополнить альфовскую Ультра без комиссии на эквивалент 10к долларов? Если не тяжело.
С Альфовских счетов легко, в ИБ берешь и переводишь. С других банков: часть можно р2р, или снять в банкоматах и изнасиловать несколько кешин банкоматов Альфы
Больше 15 к нельзя в сутки, надо пройти фин шмон.
И могут не разрешить.[/quote]Не несите чушь Не последних изменений особо не было проблем, после введения лимита отдельно не проверял, но выкрутится все равно можно
Подрыв независимости Национального банка может поставить под угрозу международную поддержку Украины. Независимость НБУ является одной из важнейших реформ украинского правительства после Революции Достоинства. ... Таким заявлением послы G7 отреагировали на внесение в Верховную раду Украины постановления о проверке деятельности Нацбанка.
Схемы такого уровня нельзя ломать, на них все держится.
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 20 чер, 2020 16:41, всього редагувалось 1 раз.
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Faceless написав:**********"***Искатель ************Striker """""""lrs7719 т.е. за 5 дней из которых три - выходных уничтожен доход в гривне равный 5% годовых """"" В выходные можно было кинуть гривну с текущих на альфовскую Ultra и сразу купить валюту, хоть 100 долларов, хоть 10к долларов. О каких потерях Вы говорите? ************* Можно с этого места поподробнее? Как в выходные(!) пополнить альфовскую Ультра без комиссии на эквивалент 10к долларов? Если не тяжело. ""*************С Альфовских счетов легко, в ИБ берешь и переводишь. С других банков: часть можно р2р, или снять в банкоматах и изнасиловать несколько кешин банкоматов Альфы
Больше 15 к нельзя в сутки, надо пройти фин шмон.
И могут не разрешить. ****""***** Не несите чушь Не последних изменений особо не было проблем, после введения лимита отдельно не проверял, но выкрутится все равно можно
Я купил и пополнял более 15к , стоит лимит 15к. Спорим на 100 грн или чеки показать ?
Увеличить нужно звонить и доки давать . Или без доков . Но доки которые они будут показывать НБУ
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