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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 чер, 2020 17:14
Faceless написав:
но выкрутится все равно можно
в том то и дело, что нужно по ходу дела онлайн-обмена постоянно выкручиваться, ломая себе голову как бы пополняться в том или ином банке, где курс выгодный на момент, без комиссий, быстро, не получить никаких оверов и т.д. и т.п. Ё...нуться можно, честно говоря. Учитывая что тарифы постоянно меняются. Онлайн обмен = для обмена относительно небольших сумм чуть ли не на заранее приготовленные в банке деньги. А для оперативного постоянного обмена (что-то типа "форекса") или если срочно припечет при шухере - такое себе занятие, в условиях повышенного финшмона - тем более игра с огнем на свой страх и риск.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Суб 20 чер, 2020 17:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 20 чер, 2020 17:17
ruvex написав: pesikot написав:Подрыв независимости Нацбанка угрожает международной поддержке Украины, - послы G7
Подрыв независимости Национального банка может поставить под угрозу международную поддержку Украины.
Независимость НБУ является одной из важнейших реформ украинского правительства после Революции Достоинства.
...
Таким заявлением послы G7 отреагировали на внесение в Верховную раду Украины постановления о проверке деятельности Нацбанка.
Схемы такого уровня нельзя ломать, на них все держится.
Если в графе "овгз нерезидентов" действительно скрываются нерезиденты, хотя бы часть, то конечно они будут отстаивать "независимость нбу" и несменность его главы. Ничего удивительного
И чего их так это так беспокоит. Вот прямо не спится им.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Суб 20 чер, 2020 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 20 чер, 2020 17:17
Нацбанк переведет СЕП на режим работы 23/7 с 3 августа
В то же время выполнение банками межбанковского перевода средств через СЭП в режиме 23/7 является добровольной опцией. Банки самостоятельно будут принимать решение о времени начала и завершения работы в СЭП на основании собственных потребностей и потребностей своих клиентов
То есть, почти не будет вечерних платежей с сегодня на завтра.
День в день
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Суб 20 чер, 2020 17:22
proftpd66 написав: Faceless написав:
Не несите чушь
Не последних изменений особо не было проблем, после введения лимита отдельно не проверял, но выкрутится все равно можно
Я купил и пополнял более 15к , стоит лимит 15к. Спорим на 100 грн или чеки показать ?
Увеличить нужно звонить и доки давать . Или без доков . Но доки которые они будут показывать НБУ
Никто никаких доков не будет показывать НБУ, лимит у Альфы в 15к касается исходящих р2р, и его при надобности легко поднять.
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Додано: Суб 20 чер, 2020 17:27
Alex2007 написав: Faceless написав:
но выкрутится все равно можно
в том то и дело, что нужно по ходу дела онлайн-обмена постоянно выкручиваться, ломая себе голову как бы пополняться в том или ином банке, где курс выгодный на момент, без комиссий, быстро, не получить никаких оверов и т.д. и т.п. Ё...нуться можно, честно говоря. Учитывая что тарифы постоянно меняются. Онлайн обмен = для обмена относительно небольших сумм чуть ли не на заранее приготовленные в банке деньги. А для оперативного постоянного обмена (что-то типа "форекса") или если срочно припечет при шухере - такое себе занятие, в условиях повышенного финшмона - тем более игра с огнем на свой страх и риск.
Если нет необходимости гонять сумму между банками - проблемы нет. У Альфы и ТАСа хорошие курсы, и если где-то лучше на пару копеек я бы из этого трагедии не делал. Ну если конечно цель не ловить профик на нескольких копейках разницы по несколько раз в неделю
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Додано: Суб 20 чер, 2020 17:36
Faceless написав: proftpd66 написав: Faceless написав:
Не несите чушь
Не последних изменений особо не было проблем, после введения лимита отдельно не проверял, но выкрутится все равно можно
Я купил и пополнял более 15к , стоит лимит 15к. Спорим на 100 грн или чеки показать ?
Увеличить нужно звонить и доки давать . Или без доков . Но доки которые они будут показывать НБУ
Никто никаких доков не будет показывать НБУ, лимит у Альфы в 15к касается исходящих р2р, и его при надобности легко поднять.
В разделе Аллы человек, сказал что 50к сдедал п2п пару раз . У него попросили объяснить и потом закрыли ему счёт . Если ганять суммы то надо будет показать и объяснить. Если я позвоню , то мне могут предъявить отмывку и сразу закрыть по звонку за прошлые грехи Божие .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Суб 20 чер, 2020 17:42
proftpd66 написав: Faceless написав:
proftpd66 написав:Я купил и пополнял более 15к , стоит лимит 15к. Спорим на 100 грн или чеки показать ?
Увеличить нужно звонить и доки давать . Или без доков . Но доки которые они будут показывать НБУ
Никто никаких доков не будет показывать НБУ, лимит у Альфы в 15к касается исходящих р2р, и его при надобности легко поднять.
В разделе Аллы человек, сказал что 50к сдедал п2п пару раз . У него попросили объяснить и потом закрыли ему счёт . Если ганять суммы то надо будет показать и объяснить. Если я позвоню , то мне могут предъявить отмывку и сразу закрыть по звонку за прошлые грехи Божие .
Если остатки небольшие, и внезапно делать крупные обороты - могут появиться вопросы. Если же и остатки нормальные, то вопросов не будет.
Речь шла о том, что если вдруг появится необходимость в выходной купить валюту в Альфе, а гривна в другом банке. То часть закинуть по р2р можно, а часть снять кешем и закинуть через кешин, в несколько приемов. Если не проворачивать подобные операции регулярно из месяца в месяц, при этом с пустими остатками, то никаких проблем и вопросов не будет.
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Додано: Суб 20 чер, 2020 18:26
Faceless написав:
Искатель написав:Можно с этого места поподробнее?
Как в выходные(!) пополнить альфовскую Ультра без комиссии на эквивалент 10к долларов?
Если не тяжело.
С Альфовских счетов легко, в ИБ берешь и переводишь. С других банков: часть можно р2р, или снять в банкоматах и изнасиловать несколько кешин банкоматов Альфы
Ну, это уже жесткий оффтоп будет. Но я имел в виду: закинуть в Альфу 270к гривен. В выходной. С других банков (не с альфовских счетов).
Вы же банковский работник, думаю, поняли, о чем я...
Как раз в выходные дни, если деньги разбросаны по нескольким банкам, и надо их собрать в одно место, чтобы сделать одну покупку... это будет непросто, знаю по собственному опыту.
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Додано: Суб 20 чер, 2020 18:30
Striker написав:
сценарий нереальный.
По вопросу. На следующей неделе не будет 26.1, и через 2 недели вряд ли ещё будет. Я могу начать откупать малыми порциями уже
Тут вже для Вас почали ролики викладати в ютуб
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 20 чер, 2020 18:30
Alex2007 написав:
Если в графе "овгз нерезидентов" действительно скрываются нерезиденты, хотя бы часть, то конечно они будут отстаивать "независимость нбу" и несменность его главы. Ничего удивительного
И чего их так это так беспокоит. Вот прямо не спится им.
Если бы да кабы.
По сути, с фактами есть что сказать ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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