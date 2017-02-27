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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 чер, 2020 18:51
flyman написав:
готовий зайняти його/її місце у ВРУ
многие готовы - туда же не за зп идут
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Додано: Суб 20 чер, 2020 19:35
pesikot написав:
Независимость НБУ является одной из важнейших реформ украинского правительства после Революции Достоинства.
Таким заявлением послы G7 отреагировали на внесение в Верховную раду Украины постановления о проверке деятельности Нацбанка.
"Если тебя хвалит противник — подумай, какую глупость ты совершил", Август Бебель.
Выпады в духе "не противник, а друг" не принимаются в силу своей монументальной незрелости - на экономической карте мире друзей нет!
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Додано: Суб 20 чер, 2020 19:37
jump написав:
Запаси газу в ПСГ України наближаються до 19 млрд куб. м, до початку зими сягнуть рекорду - глава "Нафтогазу"
І що з цих цифр випливає? Чий це газ?
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Додано: Суб 20 чер, 2020 19:54
Striker написав: Долярчик написав:
Тут вже для Вас почали ролики викладати в ютуб
Дивився вчора, нічого нового не почув)
Ну що ж Ви так про Мінфін?
А про мою дев'ятирічну стратегію що скажете?
Долярчик написав:
А що ж ви тут без мене обговорюєте про "невигідність тримання гривні на депо"?
Хоча, справді, зараз такий час, що важко порадити "як краще?"
А от я почав бавитись з депозитами ще з 2011р.
Першу суму добре пам'ятаю, була 4 000грн покладена в банку Форум
Далі вже клав більші суми в Ідеї/Дельті/Платинумі/Фініках/Приваті...
В 2013р. по-трошки вже пробував класти частину в долярах.
При "соціальному долярі" конвертував гривню в доляр в Дельті на депо. Але, навіть, пізніше, ФГВФО - віддав все, так як навіть, з девальвацією вийшло щось там 170-180К грн.
Приблизну суму ФГВФО віддали і з Платинума, але там я тримав тільки гривню.
Ну а з банку Форума і ФіКу теж отримав все, але там вже були менші суми.
Взагалі, я хочу сказати/думаю, що ~ 30% скирди(а загалом, то я скирду потратив пізніше на купівлю квартири в новобудові) а може і трохи більше - мені принесли %% з депозитів + різниця на курсі "соціального" доляра(пА 13,хх), який пізніше мені віддали пА25,хх, чи пА26,хх це вже точно не пам'ятаю.
І взагалі, стратегія моя була з 2014р. по 2018р(включно) - переводити влітку 60-98% скирди в доляр, і поступово, до середини зими, переводити його в гривню(через купівлю товару в долярі, а продаж товару - за гривню) і на депо до літа(на набиті стовпці під високі %%)
От і минулого літа, зайшов на 30% в доляр, а перед Новим роком - вже був на 98% у гривні на депо! Правда, не дуже великі суми(по тутешніх мірках) - всього лиш під 2 Фонди.
А от цього року "псіханув"(можливо через карантин) і вже більшу частину гривні з депо - перевклав знову на депо, але до кінця року.(під 17,5-18,5%)
А там, хочу лізти в іпотеку, так як вже не дуже будуть гріти нові %% по депо.
Так що попереду - найцікавішше!
Не перемикайтесь!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 20 чер, 2020 20:05
"...Та типун,Вам на язык".А вдруг Вам сильно не повезёт и до пенсии доживёте,то как быть?А на счёт адресов,телефона и прочего,ну да-пенсионер,но не до такой степени,как вы изволили выразиться:"с провалом здравого смысла..",чтобы указывать Бог знает кому и бог знает-где,свои точные данные.А то что поведал,так это в назидание задуматься тем, у кого ещё всё впереди.Золото не создает богатства. Желтый металл этого сделать не может, потому что у него нет потока наличных.Золото это не инвестиция, а ДЕНЬГИ и это две совершенно разные вещи. Поэтому когда растет цена на золото, богатство просто передается от владельцев валюты владельцам золота. Передаваемое таким образом богатство уже существует. Оно хранится в форме покупательной способности.
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