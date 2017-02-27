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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5701570257035704>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 390
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
55
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
72
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 18:51

  flyman написав:
  jump написав:Глава фракції "Голос" поскаржилася на зарплату в 35 тисяч: не вистачає на життя
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... hittya.htm

готовий зайняти його/її місце у ВРУ


многие готовы - туда же не за зп идут 8)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 19:35

  pesikot написав:
Независимость НБУ является одной из важнейших реформ украинского правительства после Революции Достоинства.

Таким заявлением послы G7 отреагировали на внесение в Верховную раду Украины постановления о проверке деятельности Нацбанка.


"Если тебя хвалит противник — подумай, какую глупость ты совершил", Август Бебель.

Выпады в духе "не противник, а друг" не принимаются в силу своей монументальной незрелости - на экономической карте мире друзей нет!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 19:37

  jump написав:Запаси газу в ПСГ України наближаються до 19 млрд куб. м, до початку зими сягнуть рекорду - глава "Нафтогазу"

І що з цих цифр випливає? Чий це газ?
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 19:42

  Долярчик написав:Тут вже для Вас почали ролики викладати в ютуб :D

Дивився вчора, нічого нового не почув)
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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 19:54

  Striker написав:
  Долярчик написав:Тут вже для Вас почали ролики викладати в ютуб :D

Дивився вчора, нічого нового не почув)

Ну що ж Ви так про Мінфін? :mrgreen:
А про мою дев'ятирічну стратегію що скажете?
  Долярчик написав:А що ж ви тут без мене обговорюєте про "невигідність тримання гривні на депо"? :)

Хоча, справді, зараз такий час, що важко порадити "як краще?"

А от я почав бавитись з депозитами ще з 2011р.
Першу суму добре пам'ятаю, була 4 000грн покладена в банку Форум :)
Далі вже клав більші суми в Ідеї/Дельті/Платинумі/Фініках/Приваті...
В 2013р. по-трошки вже пробував класти частину в долярах.
При "соціальному долярі" конвертував гривню в доляр в Дельті на депо. Але, навіть, пізніше, ФГВФО - віддав все, так як навіть, з девальвацією вийшло щось там 170-180К грн.
Приблизну суму ФГВФО віддали і з Платинума, але там я тримав тільки гривню.
Ну а з банку Форума і ФіКу теж отримав все, але там вже були менші суми.

Взагалі, я хочу сказати/думаю, що ~ 30% скирди(а загалом, то я скирду потратив пізніше на купівлю квартири в новобудові) а може і трохи більше - мені принесли %% з депозитів + різниця на курсі "соціального" доляра(пА 13,хх), який пізніше мені віддали пА25,хх, чи пА26,хх це вже точно не пам'ятаю.

І взагалі, стратегія моя була з 2014р. по 2018р(включно) - переводити влітку 60-98% скирди в доляр, і поступово, до середини зими, переводити його в гривню(через купівлю товару в долярі, а продаж товару - за гривню) і на депо до літа(на набиті стовпці під високі %%)
От і минулого літа, зайшов на 30% в доляр, а перед Новим роком - вже був на 98% у гривні на депо! Правда, не дуже великі суми(по тутешніх мірках) - всього лиш під 2 Фонди.
А от цього року "псіханув"(можливо через карантин) і вже більшу частину гривні з депо - перевклав знову на депо, але до кінця року.(під 17,5-18,5%)
А там, хочу лізти в іпотеку, так як вже не дуже будуть гріти нові %% по депо.
Так що попереду - найцікавішше!
Не перемикайтесь! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 20:05

  Sam17a написав:
  chumakcm1430 написав:Amat В этом году буду-пенсионером(стаж вроде позволяет),вот сижу и думаю...,я за 20 лет "закатал"в это-33000$ и в наличии 2546грамм "металлолома"(ювелирка-583-585проб.,штук 15 монет-Н2).Вот теперь думаю что с ним делать.....

Вот читаю Вас и думаю: "не дай бог до пенсии дожить". Это ж какой провал здравого смысла... Вы хоть надеюсь при регистрации на сайте точный адрес не указали? Телефон? Хвастались знакомым, под каким ником на финансах свои мысли излагаете? Мы может с Вами тут попрощаемся, ну так, заранее, а то потом поздно может быть... :D :D :D :D
"...Та типун,Вам на язык".А вдруг Вам сильно не повезёт и до пенсии доживёте,то как быть?А на счёт адресов,телефона и прочего,ну да-пенсионер,но не до такой степени,как вы изволили выразиться:"с провалом здравого смысла..",чтобы указывать Бог знает кому и бог знает-где,свои точные данные.А то что поведал,так это в назидание задуматься тем, у кого ещё всё впереди.Золото не создает богатства. Желтый металл этого сделать не может, потому что у него нет потока наличных.Золото это не инвестиция, а ДЕНЬГИ и это две совершенно разные вещи. Поэтому когда растет цена на золото, богатство просто передается от владельцев валюты владельцам золота. Передаваемое таким образом богатство уже существует. Оно хранится в форме покупательной способности.
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 20:38

  uaprofi написав:
  Striker написав:Что-то как-то сложно. У меня 30к под 15%, остальные под 10%, все на текущих. 3-4к налички, так как все траты с кредиток. Всё в грн сейчас. Через месяц-полтора откуплю на половину по 26.


смоделируйте ситуацию - что весь кредитный лимит Вы выбрали и банк КЛ вдруг неожидано срезал в ноль.
есть выбор или платить %%% по кредитке или загашаться.
при этом курс доллара стал как Вы и хотели 26, или даже 25,8
А у Вас там купленный по 28 или по 27,5...
поэтому и говорю что гривны должно быть тоже достаточно - т.е если юзаете кредитку гривны должно быть так чтобы в любой момент можно было её загасить и ещё оставалось на пивасик или коньяк с шашлыком хотябы на месяц.
кредитка это всегда некий риск.

У Вас как понимаю всё хорошо - гривна в свободном доступе есть)

З.Ы.
и чисто вопрос к Вам - вот Вы ждёте 26 через месяц-полтора, вот если на следующей недели 26,1 ... будете ждать или откупите? :lol:

Нануя кредиты? :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 20:50

  Vadim V написав:
  uaprofi написав:
  Striker написав:Что-то как-то сложно. У меня 30к под 15%, остальные под 10%, все на текущих. 3-4к налички, так как все траты с кредиток. Всё в грн сейчас. Через месяц-полтора откуплю на половину по 26.


смоделируйте ситуацию - что весь кредитный лимит Вы выбрали и банк КЛ вдруг неожидано срезал в ноль.
есть выбор или платить %%% по кредитке или загашаться.
при этом курс доллара стал как Вы и хотели 26, или даже 25,8
А у Вас там купленный по 28 или по 27,5...
поэтому и говорю что гривны должно быть тоже достаточно - т.е если юзаете кредитку гривны должно быть так чтобы в любой момент можно было её загасить и ещё оставалось на пивасик или коньяк с шашлыком хотябы на месяц.
кредитка это всегда некий риск.

У Вас как понимаю всё хорошо - гривна в свободном доступе есть)

З.Ы.
и чисто вопрос к Вам - вот Вы ждёте 26 через месяц-полтора, вот если на следующей недели 26,1 ... будете ждать или откупите? :lol:

Нануя кредиты? :?


оплачивать "хлебушек" и прочие расходы кредитной картой, получать кешбек, а "свои" деньги в то время на депозит или текущий счет - в дату конца льготного периода (лучше всего где-то в 23_00) погашать кредитную карту. :mrgreen:
Только чем ниже проценты на текущем, тем бесмысленно вот такое свинорыльство (остается только кешбек, но и тот постепенно срезают). :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 20:59

  chumakcm1430 написав: :D
"...Та типун,Вам на язык".А вдруг Вам сильно не повезёт и до пенсии доживёте,то как быть?А на счёт адресов,телефона и прочего,ну да-пенсионер,но не до такой степени,как вы изволили выразиться:"с провалом здравого смысла..",чтобы указывать Бог знает кому и бог знает-где,свои точные данные.А то что поведал,так это в назидание задуматься тем, у кого ещё всё впереди.Золото не создает богатства. Желтый металл этого сделать не может, потому что у него нет потока наличных.Золото это не инвестиция, а ДЕНЬГИ и это две совершенно разные вещи. Поэтому когда растет цена на золото, богатство просто передается от владельцев валюты владельцам золота. Передаваемое таким образом богатство уже существует. Оно хранится в форме покупательной способности.[/quote]



Добрый вечер .

Почему Вы строите из себя неудачника ?
Вам всего навсего, нужно было покупать золотые монеты 5, 7,5 ,10 ,,,,25 ,,,
Я не помню чтобы они дешевели .
В нормальном состоянии сейчас их трудно найти .

Вы высказали свои ОЧЕНЬ субъективные мысли .
Всем Здоровья и Хорошего вечера .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 21:11

  L написав:
  jump написав:Запаси газу в ПСГ України наближаються до 19 млрд куб. м, до початку зими сягнуть рекорду - глава "Нафтогазу"
І що з цих цифр випливає? Чий це газ?
Уточніть запитання
Вас цікавить номер скважини з якої він добутий ?
Чи власник обємів?
І яка для Вас особисто різниця -газ якого власника(Нафтогазу чи Пупкін і сини) купувати?
Я чомусь думав-що основне що вас хвилює - це ціна..
А ціна тим нижча чим більше наявного ресурсу.
Так що радійте - ціни грозяться сильно до зими не вирости.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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