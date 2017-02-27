Додано: Суб 20 чер, 2020 20:59

chumakcm1430 написав:

"...Та типун,Вам на язык".А вдруг Вам сильно не повезёт и до пенсии доживёте,то как быть?А на счёт адресов,телефона и прочего,ну да-пенсионер,но не до такой степени,как вы изволили выразиться:"с провалом здравого смысла..",чтобы указывать Бог знает кому и бог знает-где,свои точные данные.А то что поведал,так это в назидание задуматься тем, у кого ещё всё впереди.Золото не создает богатства. Желтый металл этого сделать не может, потому что у него нет потока наличных.Золото это не инвестиция, а ДЕНЬГИ и это две совершенно разные вещи. Поэтому когда растет цена на золото, богатство просто передается от владельцев валюты владельцам золота. Передаваемое таким образом богатство уже существует. Оно хранится в форме покупательной способности.[/quote]Добрый вечер .Почему Вы строите из себя неудачника ?Вам всего навсего, нужно было покупать золотые монеты 5, 7,5 ,10 ,,,,25 ,,,Я не помню чтобы они дешевели .В нормальном состоянии сейчас их трудно найти .Вы высказали свои ОЧЕНЬ субъективные мысли .Всем Здоровья и Хорошего вечера .