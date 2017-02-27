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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 чер, 2020 21:17
Alex2007 написав:
остается только кешбек, но и тот постепенно срезают
Я в місяць ганяю до 150000 грн ( як кредитних - ТАС5 ,альфа, так і власних Моно )
ТАС5 __________- 30 000 = 777грн брудних= 630 чистих
Моно(2 картки) - 50 000=2*500 грн брудних=820 чистих
Альфа(2 картки)- 70 000=700 грн брудних = 570 чистих
Всього___________150000=2477грн брудних=2020 чистих
Як на мене - сама ідея кешбеку ,щоб за ним ганятись - фуфлижна, просто ,якщо є варіант використання як обігові - то плюс 2000 - це нормально...але не настільки щоб виключно на цей кеш-бек розраховувати.
Так ,додаткова,приємна опція...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 20 чер, 2020 22:04
chumakcm1430 написав:
.Золото не создает богатства. Желтый металл этого сделать не может, потому что у него нет потока наличных.Золото это не инвестиция, а ДЕНЬГИ и это две совершенно разные вещи.
золото это историческая мера ценности, оно ничего не создаёт а позволяет пронести богатства через войны, девальвации, обмены 100 рублёвых копюр, гиперинфляции, освобождение вашей населенного пункта дружескими войсками из соседней страны, голод и разруху. Вам повезло не встретится с этой бедой лицом к лицу, поэтому деньги на страховку кажутся выброшенными на ветер.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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