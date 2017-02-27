Alex2007 написав:остается только кешбек, но и тот постепенно срезают
Я в місяць ганяю до 150000 грн ( як кредитних - ТАС5 ,альфа, так і власних Моно ) ТАС5 __________- 30 000 = 777грн брудних= 630 чистих Моно(2 картки) - 50 000=2*500 грн брудних=820 чистих Альфа(2 картки)- 70 000=700 грн брудних = 570 чистих Всього___________150000=2477грн брудних=2020 чистих Як на мене - сама ідея кешбеку ,щоб за ним ганятись - фуфлижна, просто ,якщо є варіант використання як обігові - то плюс 2000 - це нормально...але не настільки щоб виключно на цей кеш-бек розраховувати. Так ,додаткова,приємна опція...
chumakcm1430 написав:.Золото не создает богатства. Желтый металл этого сделать не может, потому что у него нет потока наличных.Золото это не инвестиция, а ДЕНЬГИ и это две совершенно разные вещи.
золото это историческая мера ценности, оно ничего не создаёт а позволяет пронести богатства через войны, девальвации, обмены 100 рублёвых копюр, гиперинфляции, освобождение вашей населенного пункта дружескими войсками из соседней страны, голод и разруху. Вам повезло не встретится с этой бедой лицом к лицу, поэтому премия за страховку кажется деньгами выброшенными на ветер.
Гривна интересный актив на 5-8 лет в периоде между девальваций, доллар интересен от 10 до 20 лет, но периодически в долларах сильно дорожают услуги, недвижимость, еда, развлечения, топливо. Раз в 5-8 лет надо выпрыгивать из доллара в гривну (иногда в недвижимость но только в ликвидную и на ценовом дне) и обратно. Золото интересно на горизонтах от 20 до 100 лет (и более). Кто покупал за советские рубли золото, тот сейчас не в проигрыше, конечно киевская или московская недвижимость принесли бы больше, но её нельзя было купить удаленно по 1 метру с каждой зарплаты.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
Экзамен по истории экономической мысли. Отвечает миловидная барышня, в билете вопрос: В чем заключается суть идей Смита (имеется в виду Адам Смит, основоположник экономической теории). Барышня начинает отвечать: - Учение Смита заключается... [долгая пауза, на лице моноспектакль "Напряженная работа мысли"]... простите, я сейчас вспомню... заключается... да, я учила, просто немного вылетело из головы... заключается... Преподаватель, понимая, что барышня не знает ровным счетом ничего, решил ей помочь, чтобы вытянуть ее хотя бы на "тройку": - Хорошо, давайте пока прервемся, я знаю, что вы вспомните, просто ответьте мне пока на вопрос - а как звали этого самого Смита? Как его имя? Моноспектакль "Напряженная работа мысли" опять на лице, второй акт: - Смит... сейчас, дайте я вспомню... Смит... - Ну как звали первого мужчину? - Валера, а что?
Alex2006"[quote="4987435:Amat написав:Если МВФ даст деньги, то курс вверх на период их "осваивания" ? Или все равно плавно вниз из-за сезонности, кто, что думает ?
А шо тут думати?! Міжбанк вже показує шо і як!
А что он показывает? Что Нафтогаз понимает, что пора сливать валюту, пока не начали сливать транш?)) А наличка уже по 26.77 отдает [/quote]кверти как всегда удачно пророчествует...через три дня после того, как событие свершилось. Вряд ли тут предполагается доказательный диалог ))))[/quote] Шо там на заправці, юріст?! Обсяги впали?! Вільний час з’явився?! А то мені «Окко» прислав персональну знижку в 5 гривень на літрі... Так то ж «Окко», а твоя зачухана заправка біля свиноферми і так бадягу за півціни продає! І мені хоч через три, хоч через десять днів, не потрібно кудись бігти здавати по 200 доларів як більшості персонажів гілки! Сьогодні вранці продавав на пропітаніє по 26,73... Нинішня ціна делікатесів і не тільки їх по дуже високим цінам, тож доводиться більше здавати, щоб накрити хороший стіл! Хоча люблю торгуватися... Ось, сьогодні виторгував 20 гривень на кіло кавунів... Азербайджанець просив 80, а я взяв за 60... Два кавунці загальною вагою 25 кіло! 500 гривень теж гроші!