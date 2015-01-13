Додано: Нед 21 чер, 2020 00:12

vitaliian написав: Золото интересно на горизонтах от 20 до 100 лет (и более). Кто покупал за советские рубли золото, тот сейчас не в проигрыше, конечно киевская или московская недвижимость принесли бы больше, но её нельзя было купить удаленно по 1 метру с каждой зарплаты. Золото интересно на горизонтах от 20 до 100 лет (и более). Кто покупал за советские рубли золото, тот сейчас не в проигрыше, конечно киевская или московская недвижимость принесли бы больше, но её нельзя было купить удаленно по 1 метру с каждой зарплаты.

Ну, 100 лет это вы загнули. Сравните, сколько стоило золото 10 лет назад и тем более 20 и сейчас. А деньги печатаются все быстрее. И с недвигой ой ли. Если построил кооператив в 89-м году, то повезло, а если заплатил тыщ 5 первый взнос в 70-х, а потом за 10 лет выплатил еще тыщ 15, то, если б тогда на все эти деньги купить золото, наверняка, тоже был бы не худший вариант. Но где его тогда было купить? Было время, когда в ювелирках даже обручальные кольца только по справкам с загса продавали. Да и что это вспоминать, сейчас другие проблемы, вот доллар запросто может повторить судьбу советского рубля. А золото сейчас можно купить без проблем.