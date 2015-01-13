Alex2007 написав:остается только кешбек, но и тот постепенно срезают
Я в місяць ганяю до 150000 грн ( як кредитних - ТАС5 ,альфа, так і власних Моно ) ТАС5 __________- 30 000 = 777грн брудних= 630 чистих Моно(2 картки) - 50 000=2*500 грн брудних=820 чистих Альфа(2 картки)- 70 000=700 грн брудних = 570 чистих Всього___________150000=2477грн брудних=2020 чистих Як на мене - сама ідея кешбеку ,щоб за ним ганятись - фуфлижна, просто ,якщо є варіант використання як обігові - то плюс 2000 - це нормально...але не настільки щоб виключно на цей кеш-бек розраховувати. Так ,додаткова,приємна опція...
chumakcm1430 написав:.Золото не создает богатства. Желтый металл этого сделать не может, потому что у него нет потока наличных.Золото это не инвестиция, а ДЕНЬГИ и это две совершенно разные вещи.
золото это историческая мера ценности, оно ничего не создаёт а позволяет пронести богатства через войны, девальвации, обмены 100 рублёвых копюр, гиперинфляции, освобождение вашей населенного пункта дружескими войсками из соседней страны, голод и разруху. Вам повезло не встретится с этой бедой лицом к лицу, поэтому премия за страховку кажется деньгами выброшенными на ветер.
Гривна интересный актив на 5-8 лет в периоде между девальваций, доллар интересен от 10 до 20 лет, но периодически в долларах сильно дорожают услуги, недвижимость, еда, развлечения, топливо. Раз в 5-8 лет надо выпрыгивать из доллара в гривну (иногда в недвижимость но только в ликвидную и на ценовом дне) и обратно. Золото интересно на горизонтах от 20 до 100 лет (и более). Кто покупал за советские рубли золото, тот сейчас не в проигрыше, конечно киевская или московская недвижимость принесли бы больше, но её нельзя было купить удаленно по 1 метру с каждой зарплаты.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
Экзамен по истории экономической мысли. Отвечает миловидная барышня, в билете вопрос: В чем заключается суть идей Смита (имеется в виду Адам Смит, основоположник экономической теории). Барышня начинает отвечать: - Учение Смита заключается... [долгая пауза, на лице моноспектакль "Напряженная работа мысли"]... простите, я сейчас вспомню... заключается... да, я учила, просто немного вылетело из головы... заключается... Преподаватель, понимая, что барышня не знает ровным счетом ничего, решил ей помочь, чтобы вытянуть ее хотя бы на "тройку": - Хорошо, давайте пока прервемся, я знаю, что вы вспомните, просто ответьте мне пока на вопрос - а как звали этого самого Смита? Как его имя? Моноспектакль "Напряженная работа мысли" опять на лице, второй акт: - Смит... сейчас, дайте я вспомню... Смит... - Ну как звали первого мужчину? - Валера, а что?
Alex2006"[quote="4987435:Amat написав:Если МВФ даст деньги, то курс вверх на период их "осваивания" ? Или все равно плавно вниз из-за сезонности, кто, что думает ?
А шо тут думати?! Міжбанк вже показує шо і як!
А что он показывает? Что Нафтогаз понимает, что пора сливать валюту, пока не начали сливать транш?)) А наличка уже по 26.77 отдает [/quote]кверти как всегда удачно пророчествует...через три дня после того, как событие свершилось. Вряд ли тут предполагается доказательный диалог ))))[/quote] Шо там на заправці, юріст?! Обсяги впали?! Вільний час з’явився?! А то мені «Окко» прислав персональну знижку в 5 гривень на літрі... Так то ж «Окко», а твоя зачухана заправка біля свиноферми і так бадягу за півціни продає! І мені хоч через три, хоч через десять днів, не потрібно кудись бігти здавати по 200 доларів як більшості персонажів гілки! Сьогодні вранці продавав на пропітаніє по 26,73... Нинішня ціна делікатесів і не тільки їх по дуже високим цінам, тож доводиться більше здавати, щоб накрити хороший стіл! Хоча люблю торгуватися... Ось, сьогодні виторгував 20 гривень на кіло кавунів... Азербайджанець просив 80, а я взяв за 60... Два кавунці загальною вагою 25 кіло! 500 гривень теж гроші!
vitaliian написав: Золото интересно на горизонтах от 20 до 100 лет (и более). Кто покупал за советские рубли золото, тот сейчас не в проигрыше, конечно киевская или московская недвижимость принесли бы больше, но её нельзя было купить удаленно по 1 метру с каждой зарплаты.
Ну, 100 лет это вы загнули. Сравните, сколько стоило золото 10 лет назад и тем более 20 и сейчас. А деньги печатаются все быстрее. И с недвигой ой ли. Если построил кооператив в 89-м году, то повезло, а если заплатил тыщ 5 первый взнос в 70-х, а потом за 10 лет выплатил еще тыщ 15, то, если б тогда на все эти деньги купить золото, наверняка, тоже был бы не худший вариант. Но где его тогда было купить? Было время, когда в ювелирках даже обручальные кольца только по справкам с загса продавали. Да и что это вспоминать, сейчас другие проблемы, вот доллар запросто может повторить судьбу советского рубля. А золото сейчас можно купить без проблем.
hxbbgaf написав:Но где его тогда было купить? Было время, когда в ювелирках даже обручальные кольца только по справкам с загса продавали. Да и что это вспоминать, сейчас другие проблемы, вот доллар запросто может повторить судьбу советского рубля.
продавалось свободно в виде сережек, браслетов, перстней, в комиссионках в т.ч. Никакого другого актива вынести из совка было нельзя, за валюту полагалась расстрельная статья, ковры и хрусталь сейчас никому не нужны, как и книги. Любая валюта может повторить судьбу советского рубля, но этот процесс не лотерея, ссср потерпел прежде всего политический крах а потом экономический. Оказалось что экономика без мотивации, на голом энтузиазме и по приказу вождей не работает, а великая страна не может пошить удобную обувь. Морально устаревшие производства, неэффективное сельское хоз-во, теневая экономика, коррупция, дефициты. Когда всё это обнаружится в США - сбрасывайте доллары, им 100% конец.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
ruvex написав: Только не стоит исключать такой "нереальный" у нас, но все же возможный фактор. Деньги могут просто не отдать или заморозить на счетах на определенное время или неопределенное.
Вы еще вспомните вклады Сбербанка СССР или какие-нибудь 90е. Чтобы страшнее было
Сейчас много лучше 90-x? Ценю Ваш юмор. Все было и довольно реально, как для страшилок.
Нацбанк получил право вводить мораторий на выдачу депозитов 13.01.2015
Верховная Рада приняла закон №78-VIII о мерах, направленных на содействие капитализации и реструктуризации банков (законопроект №1564 от 22 декабря 2014 года), которым Национальному банку при наличии признаков неустойчивого финансового состояния банковской системы предоставлено право запрещать выдачу средств со счетов физических и юридических лиц.
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"...Та типун,Вам на язык".А вдруг Вам сильно не повезёт и до пенсии доживёте,то как быть?А на счёт адресов,телефона и прочего,ну да-пенсионер,но не до такой степени,как вы изволили выразиться:"с провалом здравого смысла..",чтобы указывать Бог знает кому и бог знает-где,свои точные данные.А то что поведал,так это в назидание задуматься тем, у кого ещё всё впереди.Золото не создает богатства. Желтый металл этого сделать не может, потому что у него нет потока наличных.Золото это не инвестиция, а ДЕНЬГИ и это две совершенно разные вещи. Поэтому когда растет цена на золото, богатство просто передается от владельцев валюты владельцам золота. Передаваемое таким образом богатство уже существует. Оно хранится в форме покупательной способности.
Добрый вечер .
Почему Вы строите из себя неудачника ? Вам всего навсего, нужно было покупать золотые монеты 5, 7,5 ,10 ,,,,25 ,,, Я не помню чтобы они дешевели . В нормальном состоянии сейчас их трудно найти .
Вы высказали свои ОЧЕНЬ субъективные мысли . Всем Здоровья и Хорошего вечера .[/quote] А в чём выражается это моё, "построение из себя неудачника"?По-моёму по прошествию лет,пока у меня всё вери гуд!Покупать золотые монеты 5, 7,5 ,10 ,,,,25 ,,,это уже из области-нумизматики,тут надо знать: какие(чтобы оригинал.)у кого и где,это же не картошка на базаре,пошёл и свободно взял.Да и подсказать в то время некому было.Позже по случаю уже приходилось брать.А я и не претендую на вселенскую истину:я привёл пример сохранение,того что "нажито непосильным трудом".А так:каждому-своё!И Вам Здоровья и удачи!