Додано: Нед 21 чер, 2020 07:32

buratinyo написав: Я что-то не пойму. А что мешает сделать почти бесконтрольную эмиссию гривны, как это делают США со своим долларом сейчас, к примеру? Я что-то не пойму. А что мешает сделать почти бесконтрольную эмиссию гривны, как это делают США со своим долларом сейчас, к примеру?

buratinyo написав: Дефицит бюджета легко перекрыть, если очень надо и у тебя в подчинении армия и остальная вертикаль власти. Это же основа государственного управления Дефицит бюджета легко перекрыть, если очень надо и у тебя в подчинении армия и остальная вертикаль власти. Это же основа государственного управления

мешает то что доллары (как товар) потребляет весь мир, а с гривной я когда то по всей Москве бегал чтоб обменять на рубли, Если серьёзно ни армия, ни полиция не согласится работать за бумажки и не будет возражать против смены власти. Деньги должны чего то стоить, а бесконтрольная эмиссия умножает их стоимость на ноль. Если американец немного обеднеет из-за похудевшего доллара то катастрофы не произойдёт, а нам уже беднеть некуда опустится к уровню сомали?ну какая вертикаль? загуглите как обмазывали %%рьмом главу ОДА в Харькове, восставший народ еще можно подавить армией и нацгвардией, а чем давить восставшие элиты, у которых денег больше чем в казне. Этим и опасны олигархи.