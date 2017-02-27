ruvex написав:Сейчас много лучше 90-x? Ценю Ваш юмор.
ресурсная и индустриальная мощь советского союза была в сотни раз выше теперешней Украины, так что риски что гривна превратится в бумажки огромные, валюту со счетов тоже могут вернуть каким то сертификатом почетного вкладчика, либо по курсу нацбанка в десятки раз ниже рыночного. Дефицит бюджета в 300 ярдов потенциально означает что у руковоства могут закончиться деньги на управление страной. Если бы не овгз, то уже давно закончились бы. С безработицей ситуация уже вышла из под контроля.
Я что-то не пойму. А что мешает сделать почти бесконтрольную эмиссию гривны, как это делают США со своим долларом сейчас, к примеру? Дефицит бюджета легко перекрыть, если очень надо и у тебя в подчинении армия и остальная вертикаль власти. Это же основа государственного управления. И никаких новых налогов вводить не нужно. Штрафы, конфискации, реприватизации = бездефицитный бюджет. Обосновать это в период пандемии много сил не понадобится. Небольшой процент от конфискованного исполнителям и процесс будет осуществлен быстрее, что кто-то скажет "ООП!!!"
А то некоторые не могут до сих пор понять, что же случилось такого раз доллар к гривне падает? Правильный ответ - запущена беспрецедентная эмиссия доллара. QE1, 2, 3 по сравнению с ней - цветочки.
buratinyo написав:Я что-то не пойму. А что мешает сделать почти бесконтрольную эмиссию гривны, как это делают США со своим долларом сейчас, к примеру?
мешает то что доллары (как товар) потребляет весь мир, а с гривной я когда то по всей Москве бегал чтоб обменять на рубли, Если серьёзно ни армия, ни полиция не согласится работать за бумажки и не будет возражать против смены власти. Деньги должны чего то стоить, а бесконтрольная эмиссия умножает их стоимость на ноль. Если американец немного обеднеет из-за похудевшего доллара то катастрофы не произойдёт, а нам уже беднеть некуда опустится к уровню сомали?
buratinyo написав:Дефицит бюджета легко перекрыть, если очень надо и у тебя в подчинении армия и остальная вертикаль власти. Это же основа государственного управления
ну какая вертикаль? загуглите как обмазывали %%рьмом главу ОДА в Харькове, восставший народ еще можно подавить армией и нацгвардией, а чем давить восставшие элиты, у которых денег больше чем в казне. Этим и опасны олигархи.
кто будет штрафовать когда местные налоговики и полиция под колпаком у местной элиты? Когда то были рейды с вертолетами потому что местные силовики ничего сделать с коррупционерами не могли. Нет никакой вертикали, не обманывайе себя, ситуация ближе к неконтролируемой.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
ruvex написав:Сейчас много лучше 90-x? Ценю Ваш юмор.
ресурсная и индустриальная мощь советского союза была в сотни раз выше теперешней Украины, так что риски что гривна превратится в бумажки огромные, валюту со счетов тоже могут вернуть каким то сертификатом почетного вкладчика, либо по курсу нацбанка в десятки раз ниже рыночного. Дефицит бюджета в 300 ярдов потенциально означает что у руковоства могут закончиться деньги на управление страной. Если бы не овгз, то уже давно закончились бы. С безработицей ситуация уже вышла из под контроля.
місяць карантина (березень, квітень, травень), це десь мінус 30 ВВП за місяць, місяць недокарантина (червень, липень) - мінус 15 за місяць.
Тобто, як мінімум у 2020 буде падіння 15,8% ВВП і це ще оптимістичний сценарій, за умови, що у вже у серпні вернемся на показники кінця 2019, і не буде більше ніяких продовжень карантину і наступних хвиль та "чорних лебедів".