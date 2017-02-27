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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5702570357045705

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 390
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
55
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
72
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 07:13

  vitaliian написав:
  ruvex написав:Сейчас много лучше 90-x? Ценю Ваш юмор.
ресурсная и индустриальная мощь советского союза была в сотни раз выше теперешней Украины, так что риски что гривна превратится в бумажки огромные, валюту со счетов тоже могут вернуть каким то сертификатом почетного вкладчика, либо по курсу нацбанка в десятки раз ниже рыночного. Дефицит бюджета в 300 ярдов потенциально означает что у руковоства могут закончиться деньги на управление страной. Если бы не овгз, то уже давно закончились бы. С безработицей ситуация уже вышла из под контроля.

Я что-то не пойму. А что мешает сделать почти бесконтрольную эмиссию гривны, как это делают США со своим долларом сейчас, к примеру? Дефицит бюджета легко перекрыть, если очень надо и у тебя в подчинении армия и остальная вертикаль власти. Это же основа государственного управления. И никаких новых налогов вводить не нужно. Штрафы, конфискации, реприватизации = бездефицитный бюджет. Обосновать это в период пандемии много сил не понадобится. Небольшой процент от конфискованного исполнителям и процесс будет осуществлен быстрее, что кто-то скажет "ООП!!!"

А то некоторые не могут до сих пор понять, что же случилось такого раз доллар к гривне падает? :mrgreen: Правильный ответ - запущена беспрецедентная эмиссия доллара. QE1, 2, 3 по сравнению с ней - цветочки.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 07:22

  Shaman написав:
  flyman написав:
  jump написав:Глава фракції "Голос" поскаржилася на зарплату в 35 тисяч: не вистачає на життя
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... hittya.htm

готовий зайняти його/її місце у ВРУ


многие готовы - туда же не за зп идут 8)

Но складывается устойчивое впечатление, если просматривать так называемые сми, что туда идут исключительно за высокой зарплатой при минимальной рабочей нагрузке.

35 тысяч грн для типичного наемного работника это на сегодня очень даже высокая зарплата. Да что там говорить? За 20 тысяч многие ж*** готовы рвать.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 07:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:Я что-то не пойму. А что мешает сделать почти бесконтрольную эмиссию гривны, как это делают США со своим долларом сейчас, к примеру?
мешает то что доллары (как товар) потребляет весь мир, а с гривной я когда то по всей Москве бегал чтоб обменять на рубли, Если серьёзно ни армия, ни полиция не согласится работать за бумажки и не будет возражать против смены власти. Деньги должны чего то стоить, а бесконтрольная эмиссия умножает их стоимость на ноль. Если американец немного обеднеет из-за похудевшего доллара то катастрофы не произойдёт, а нам уже беднеть некуда опустится к уровню сомали?
  buratinyo написав:Дефицит бюджета легко перекрыть, если очень надо и у тебя в подчинении армия и остальная вертикаль власти. Это же основа государственного управления
ну какая вертикаль? загуглите как обмазывали %%рьмом главу ОДА в Харькове, восставший народ еще можно подавить армией и нацгвардией, а чем давить восставшие элиты, у которых денег больше чем в казне. Этим и опасны олигархи.
  buratinyo написав:Штрафы, конфискации, реприватизации = бездефицитный бюджет.
кто будет штрафовать когда местные налоговики и полиция под колпаком у местной элиты? Когда то были рейды с вертолетами потому что местные силовики ничего сделать с коррупционерами не могли. Нет никакой вертикали, не обманывайе себя, ситуация ближе к неконтролируемой.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 08:17

  vitaliian написав:
  ruvex написав:Сейчас много лучше 90-x? Ценю Ваш юмор.
ресурсная и индустриальная мощь советского союза была в сотни раз выше теперешней Украины, так что риски что гривна превратится в бумажки огромные, валюту со счетов тоже могут вернуть каким то сертификатом почетного вкладчика, либо по курсу нацбанка в десятки раз ниже рыночного. Дефицит бюджета в 300 ярдов потенциально означает что у руковоства могут закончиться деньги на управление страной. Если бы не овгз, то уже давно закончились бы. С безработицей ситуация уже вышла из под контроля.

місяць карантина (березень, квітень, травень), це десь мінус 30 ВВП за місяць,
місяць недокарантина (червень, липень) - мінус 15 за місяць.

Рахуєм за рік падіння:
1 - (1,0 * 7 + 0,7 * 3 + 0,85 * 2) /12 = 1 - 0,842 = 0,158

Тобто, як мінімум у 2020 буде падіння 15,8% ВВП і це ще оптимістичний сценарій, за умови, що у вже у серпні вернемся на показники кінця 2019, і не буде більше ніяких продовжень карантину і наступних хвиль та "чорних лебедів".
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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