Alex2007 написав:остается только кешбек, но и тот постепенно срезают
Я в місяць ганяю до 150000 грн ( як кредитних - ТАС5 ,альфа, так і власних Моно ) ТАС5 __________- 30 000 = 777грн брудних= 630 чистих Моно(2 картки) - 50 000=2*500 грн брудних=820 чистих Альфа(2 картки)- 70 000=700 грн брудних = 570 чистих Всього___________150000=2477грн брудних=2020 чистих Як на мене - сама ідея кешбеку ,щоб за ним ганятись - фуфлижна, просто ,якщо є варіант використання як обігові - то плюс 2000 - це нормально...але не настільки щоб виключно на цей кеш-бек розраховувати. Так ,додаткова,приємна опція...
chumakcm1430 написав:.Золото не создает богатства. Желтый металл этого сделать не может, потому что у него нет потока наличных.Золото это не инвестиция, а ДЕНЬГИ и это две совершенно разные вещи.
золото это историческая мера ценности, оно ничего не создаёт а позволяет пронести богатства через войны, девальвации, обмены 100 рублёвых копюр, гиперинфляции, освобождение вашей населенного пункта дружескими войсками из соседней страны, голод и разруху. Вам повезло не встретится с этой бедой лицом к лицу, поэтому премия за страховку кажется деньгами выброшенными на ветер.
Гривна интересный актив на 5-8 лет в периоде между девальваций, доллар интересен от 10 до 20 лет, но периодически в долларах сильно дорожают услуги, недвижимость, еда, развлечения, топливо. Раз в 5-8 лет надо выпрыгивать из доллара в гривну (иногда в недвижимость но только в ликвидную и на ценовом дне) и обратно. Золото интересно на горизонтах от 20 до 100 лет (и более). Кто покупал за советские рубли золото, тот сейчас не в проигрыше, конечно киевская или московская недвижимость принесли бы больше, но её нельзя было купить удаленно по 1 метру с каждой зарплаты.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
Экзамен по истории экономической мысли. Отвечает миловидная барышня, в билете вопрос: В чем заключается суть идей Смита (имеется в виду Адам Смит, основоположник экономической теории). Барышня начинает отвечать: - Учение Смита заключается... [долгая пауза, на лице моноспектакль "Напряженная работа мысли"]... простите, я сейчас вспомню... заключается... да, я учила, просто немного вылетело из головы... заключается... Преподаватель, понимая, что барышня не знает ровным счетом ничего, решил ей помочь, чтобы вытянуть ее хотя бы на "тройку": - Хорошо, давайте пока прервемся, я знаю, что вы вспомните, просто ответьте мне пока на вопрос - а как звали этого самого Смита? Как его имя? Моноспектакль "Напряженная работа мысли" опять на лице, второй акт: - Смит... сейчас, дайте я вспомню... Смит... - Ну как звали первого мужчину? - Валера, а что?
Alex2006"[quote="4987435:Amat написав:Если МВФ даст деньги, то курс вверх на период их "осваивания" ? Или все равно плавно вниз из-за сезонности, кто, что думает ?
А шо тут думати?! Міжбанк вже показує шо і як!
А что он показывает? Что Нафтогаз понимает, что пора сливать валюту, пока не начали сливать транш?)) А наличка уже по 26.77 отдает [/quote]кверти как всегда удачно пророчествует...через три дня после того, как событие свершилось. Вряд ли тут предполагается доказательный диалог ))))[/quote] Шо там на заправці, юріст?! Обсяги впали?! Вільний час з’явився?! А то мені «Окко» прислав персональну знижку в 5 гривень на літрі... Так то ж «Окко», а твоя зачухана заправка біля свиноферми і так бадягу за півціни продає! І мені хоч через три, хоч через десять днів, не потрібно кудись бігти здавати по 200 доларів як більшості персонажів гілки! Сьогодні вранці продавав на пропітаніє по 26,73... Нинішня ціна делікатесів і не тільки їх по дуже високим цінам, тож доводиться більше здавати, щоб накрити хороший стіл! Хоча люблю торгуватися... Ось, сьогодні виторгував 20 гривень на кіло кавунів... Азербайджанець просив 80, а я взяв за 60... Два кавунці загальною вагою 25 кіло! 500 гривень теж гроші!
hxbbgaf написав:Но где его тогда было купить? Было время, когда в ювелирках даже обручальные кольца только по справкам с загса продавали. Да и что это вспоминать, сейчас другие проблемы, вот доллар запросто может повторить судьбу советского рубля.
продавалось свободно в виде сережек, браслетов, перстней, в комиссионках в т.ч. Никакого другого актива вынести из совка было нельзя, за валюту полагалась расстрельная статья, ковры и хрусталь сейчас никому не нужны, как и книги. Любая валюта может повторить судьбу советского рубля, но этот процесс не лотерея, ссср потерпел прежде всего политический крах а потом экономический. Оказалось что экономика без мотивации, на голом энтузиазме и по приказу вождей не работает, а великая страна не может пошить удобную обувь. Морально устаревшие производства, неэффективное сельское хоз-во, теневая экономика, коррупция, дефициты. Когда всё это обнаружится в США - сбрасывайте доллары, им 100% конец.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
"...Та типун,Вам на язык".А вдруг Вам сильно не повезёт и до пенсии доживёте,то как быть?А на счёт адресов,телефона и прочего,ну да-пенсионер,но не до такой степени,как вы изволили выразиться:"с провалом здравого смысла..",чтобы указывать Бог знает кому и бог знает-где,свои точные данные.А то что поведал,так это в назидание задуматься тем, у кого ещё всё впереди.Золото не создает богатства. Желтый металл этого сделать не может, потому что у него нет потока наличных.Золото это не инвестиция, а ДЕНЬГИ и это две совершенно разные вещи. Поэтому когда растет цена на золото, богатство просто передается от владельцев валюты владельцам золота. Передаваемое таким образом богатство уже существует. Оно хранится в форме покупательной способности.
Добрый вечер .
Почему Вы строите из себя неудачника ? Вам всего навсего, нужно было покупать золотые монеты 5, 7,5 ,10 ,,,,25 ,,, Я не помню чтобы они дешевели . В нормальном состоянии сейчас их трудно найти .
Вы высказали свои ОЧЕНЬ субъективные мысли . Всем Здоровья и Хорошего вечера .[/quote] А в чём выражается это моё, "построение из себя неудачника"?По-моёму по прошествию лет,пока у меня всё вери гуд!Покупать золотые монеты 5, 7,5 ,10 ,,,,25 ,,,это уже из области-нумизматики,тут надо знать: какие(чтобы оригинал.)у кого и где,это же не картошка на базаре,пошёл и свободно взял.Да и подсказать в то время некому было.Позже по случаю уже приходилось брать.А я и не претендую на вселенскую истину:я привёл пример сохранение,того что "нажито непосильным трудом".А так:каждому-своё!И Вам Здоровья и удачи!
buratinyo написав:Я что-то не пойму. А что мешает сделать почти бесконтрольную эмиссию гривны, как это делают США со своим долларом сейчас, к примеру?
мешает то что доллары (как товар) потребляет весь мир, а с гривной я когда то по всей Москве бегал чтоб обменять на рубли, Если серьёзно ни армия, ни полиция не согласится работать за бумажки и не будет возражать против смены власти. Деньги должны чего то стоить, а бесконтрольная эмиссия умножает их стоимость на ноль. Если американец немного обеднеет из-за похудевшего доллара то катастрофы не произойдёт, а нам уже беднеть некуда опустится к уровню сомали?
buratinyo написав:Дефицит бюджета легко перекрыть, если очень надо и у тебя в подчинении армия и остальная вертикаль власти. Это же основа государственного управления
ну какая вертикаль? загуглите как обмазывали %%рьмом главу ОДА в Харькове, восставший народ еще можно подавить армией и нацгвардией, а чем давить восставшие элиты, у которых денег больше чем в казне. Этим и опасны олигархи.
кто будет штрафовать когда местные налоговики и полиция под колпаком у местной элиты? Когда то были рейды с вертолетами потому что местные силовики ничего сделать с коррупционерами не могли. Нет никакой вертикали, не обманывайе себя, ситуация ближе к неконтролируемой.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
ruvex написав:Сейчас много лучше 90-x? Ценю Ваш юмор.
ресурсная и индустриальная мощь советского союза была в сотни раз выше теперешней Украины, так что риски что гривна превратится в бумажки огромные, валюту со счетов тоже могут вернуть каким то сертификатом почетного вкладчика, либо по курсу нацбанка в десятки раз ниже рыночного. Дефицит бюджета в 300 ярдов потенциально означает что у руковоства могут закончиться деньги на управление страной. Если бы не овгз, то уже давно закончились бы. С безработицей ситуация уже вышла из под контроля.
місяць карантина (березень, квітень, травень), це десь мінус 30 ВВП за місяць, місяць недокарантина (червень, липень) - мінус 15 за місяць.
Тобто, як мінімум у 2020 буде падіння 15,8% ВВП і це ще оптимістичний сценарій, за умови, що у вже у серпні вернемся на показники кінця 2019, і не буде більше ніяких продовжень карантину і наступних хвиль та "чорних лебедів".
flyman написав:готовий зайняти його/її місце у ВРУ
многие готовы - туда же не за зп идут
Но складывается устойчивое впечатление, если просматривать так называемые сми, что туда идут исключительно за высокой зарплатой при минимальной рабочей нагрузке.
35 тысяч грн для типичного наемного работника это на сегодня очень даже высокая зарплата. Да что там говорить? За 20 тысяч многие ж*** готовы рвать.
это все-таки топовые должности - и 35 это не много. и пахать там надо - мама не горюй - не все это делают конечно сколько должно быть в нашей бедной стране - вопрос открытый. меня очень повеселила вакансия главы ДФС за 26 тыс грн