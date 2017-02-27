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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5702570357045705

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 390
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
55
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
72
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 10:45

  vitaliian написав:
  buratinyo написав:Я что-то не пойму. А что мешает сделать почти бесконтрольную эмиссию гривны, как это делают США со своим долларом сейчас, к примеру?
мешает то что доллары (как товар) потребляет весь мир, а с гривной я когда то по всей Москве бегал чтоб обменять на рубли, Если серьёзно ни армия, ни полиция не согласится работать за бумажки .

«Бумажкі»- то рублі, в мацквє, де ти , бідолашка , бігав. Ось у Варшаві, наприклад, без проблем гривню міняють. Що ти в Києві робиш? Залишився б в мордорі, все б в тебе було добре, серед своїх би був.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 10:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Тобто, як мінімум у 2020 буде падіння 15,8% ВВП і це ще оптимістичний сценарій,

То, якщо саме отак і буде - то до чого саме це призведе і, головне, КОЛИ САМЕ чекати цього результату?(місяць/рік?)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:03

  vitaliian написав:Морально устаревшие производства, неэффективное сельское хоз-во, теневая экономика, коррупция, дефициты. Когда всё это обнаружится в США - сбрасывайте доллары, им 100% конец.

соловьйов, то ти?
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:04

  Lemberg написав:
  vitaliian написав:
  buratinyo написав:Я что-то не пойму. А что мешает сделать почти бесконтрольную эмиссию гривны, как это делают США со своим долларом сейчас, к примеру?
мешает то что доллары (как товар) потребляет весь мир, а с гривной я когда то по всей Москве бегал чтоб обменять на рубли, Если серьёзно ни армия, ни полиция не согласится работать за бумажки .

«Бумажкі»- то рублі, в мацквє, де ти , бідолашка , бігав. Ось у Варшаві, наприклад, без проблем гривню міняють.

14 ґрошей за гривню дають в канторах.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:46

  vitaliian написав:
  chumakcm1430 написав:.Золото не создает богатства. Желтый металл этого сделать не может, потому что у него нет потока наличных.Золото это не инвестиция, а ДЕНЬГИ и это две совершенно разные вещи.
золото это историческая мера ценности, оно ничего не создаёт а позволяет пронести богатства через войны, девальвации, обмены 100 рублёвых копюр, гиперинфляции, освобождение вашей населенного пункта дружескими войсками из соседней страны, голод и разруху. Вам повезло не встретится с этой бедой лицом к лицу, поэтому премия за страховку кажется деньгами выброшенными на ветер.

Гривна интересный актив на 5-8 лет в периоде между девальваций, доллар интересен от 10 до 20 лет, но периодически в долларах сильно дорожают услуги, недвижимость, еда, развлечения, топливо. Раз в 5-8 лет надо выпрыгивать из доллара в гривну (иногда в недвижимость но только в ликвидную и на ценовом дне) и обратно. Золото интересно на горизонтах от 20 до 100 лет (и более). Кто покупал за советские рубли золото, тот сейчас не в проигрыше, конечно киевская или московская недвижимость принесли бы больше, но её нельзя было купить удаленно по 1 метру с каждой зарплаты.

И что с этими колечками сейчас делать? Нести за копейки в ломбард?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:50

  Lemberg написав:
  vitaliian написав:
  buratinyo написав:Я что-то не пойму. А что мешает сделать почти бесконтрольную эмиссию гривны, как это делают США со своим долларом сейчас, к примеру?
мешает то что доллары (как товар) потребляет весь мир, а с гривной я когда то по всей Москве бегал чтоб обменять на рубли, Если серьёзно ни армия, ни полиция не согласится работать за бумажки .

«Бумажкі»- то рублі, в мацквє, де ти , бідолашка , бігав. Ось у Варшаві, наприклад, без проблем гривню міняють. Що ти в Києві робиш? Залишився б в мордорі, все б в тебе було добре, серед своїх би був.

А в Берлине не пробовали гривню менять?
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Starikan написав:И что с этими колечками сейчас делать? Нести за копейки в ломбард?
ваш вариант как сохранить 100 тыс советских рублей с 1985 года по настоящее время? Недвижимость в Москве не каждому продавали.
  Lemberg написав:«Бумажкі»- то рублі, в мацквє, де ти , бідолашка , бігав. Ось у Варшаві, наприклад, без проблем гривню міняють. Що ти в Києві робиш? Залишився б в мордорі, все б в тебе було добре, серед своїх би був.
За пределы своего села никогда не выезжали? милости просим с гривной в любую страну, например в Канаду. Вам там быстро мозги вправят что деньги, а что бумажки.
верю в евро... по 1,4
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