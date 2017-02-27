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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 чер, 2020 10:45
vitaliian написав: buratinyo написав:
Я что-то не пойму. А что мешает сделать почти бесконтрольную эмиссию гривны, как это делают США со своим долларом сейчас, к примеру?
мешает то что доллары (как товар) потребляет весь мир, а с гривной я когда то по всей Москве бегал чтоб обменять на рубли, Если серьёзно ни армия, ни полиция не согласится работать за бумажки .
«Бумажкі»- то рублі, в мацквє, де ти , бідолашка , бігав. Ось у Варшаві, наприклад, без проблем гривню міняють. Що ти в Києві робиш? Залишився б в мордорі, все б в тебе було добре, серед своїх би був.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 10:58
flyman написав:
Тобто, як мінімум у 2020 буде падіння 15,8% ВВП і це ще оптимістичний сценарій,
То, якщо саме отак і буде - то до чого саме це призведе і, головне, КОЛИ САМЕ чекати цього результату?(місяць/рік?)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 21 чер, 2020 11:03
vitaliian написав:
Морально устаревшие производства, неэффективное сельское хоз-во, теневая экономика, коррупция, дефициты. Когда всё это обнаружится в США - сбрасывайте доллары, им 100% конец.
соловьйов, то ти?
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Додано: Нед 21 чер, 2020 11:04
Lemberg написав: vitaliian написав: buratinyo написав:
Я что-то не пойму. А что мешает сделать почти бесконтрольную эмиссию гривны, как это делают США со своим долларом сейчас, к примеру?
мешает то что доллары (как товар) потребляет весь мир, а с гривной я когда то по всей Москве бегал чтоб обменять на рубли, Если серьёзно ни армия, ни полиция не согласится работать за бумажки .
«Бумажкі»- то рублі, в мацквє, де ти , бідолашка , бігав. Ось у Варшаві, наприклад, без проблем гривню міняють.
14 ґрошей за гривню дають в канторах.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 11:46
vitaliian написав: chumakcm1430 написав:
.Золото не создает богатства. Желтый металл этого сделать не может, потому что у него нет потока наличных.Золото это не инвестиция, а ДЕНЬГИ и это две совершенно разные вещи.
золото это историческая мера ценности, оно ничего не создаёт а позволяет пронести богатства через войны, девальвации, обмены 100 рублёвых копюр, гиперинфляции, освобождение вашей населенного пункта дружескими войсками из соседней страны, голод и разруху. Вам повезло не встретится с этой бедой лицом к лицу, поэтому премия за страховку кажется деньгами выброшенными на ветер.
Гривна интересный актив на 5-8 лет в периоде между девальваций, доллар интересен от 10 до 20 лет, но периодически в долларах сильно дорожают услуги, недвижимость, еда, развлечения, топливо. Раз в 5-8 лет надо выпрыгивать из доллара в гривну (иногда в недвижимость но только в ликвидную и на ценовом дне) и обратно. Золото интересно на горизонтах от 20 до 100 лет (и более). Кто покупал за советские рубли золото, тот сейчас не в проигрыше, конечно киевская или московская недвижимость принесли бы больше, но её нельзя было купить удаленно по 1 метру с каждой зарплаты.
И что с этими колечками сейчас делать? Нести за копейки в ломбард?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
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Додано: Нед 21 чер, 2020 11:50
Lemberg написав: vitaliian написав: buratinyo написав:
Я что-то не пойму. А что мешает сделать почти бесконтрольную эмиссию гривны, как это делают США со своим долларом сейчас, к примеру?
мешает то что доллары (как товар) потребляет весь мир, а с гривной я когда то по всей Москве бегал чтоб обменять на рубли, Если серьёзно ни армия, ни полиция не согласится работать за бумажки .
«Бумажкі»- то рублі, в мацквє, де ти , бідолашка , бігав. Ось у Варшаві, наприклад, без проблем гривню міняють. Що ти в Києві робиш? Залишився б в мордорі, все б в тебе було добре, серед своїх би був.
А в Берлине не пробовали гривню менять?
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Додано: Нед 21 чер, 2020 11:54
Starikan написав:
И что с этими колечками сейчас делать? Нести за копейки в ломбард?
ваш вариант как сохранить 100 тыс советских рублей с 1985 года по настоящее время? Недвижимость в Москве не каждому продавали.
Lemberg написав:
«Бумажкі»- то рублі, в мацквє, де ти , бідолашка , бігав. Ось у Варшаві, наприклад, без проблем гривню міняють. Що ти в Києві робиш? Залишився б в мордорі, все б в тебе було добре, серед своїх би був.
За пределы своего села никогда не выезжали? милости просим с гривной в любую страну, например в Канаду. Вам там быстро мозги вправят что деньги, а что бумажки.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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