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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5703570457055706

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 390
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
55
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
72
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 13:43

  L написав:
  budivelnik написав:Уточніть запитання
Вас цікавить номер скважини з якої він добутий ?
Чи власник обємів?
І яка для Вас особисто різниця -газ якого власника(Нафтогазу чи Пупкін і сини) купувати?
Я чомусь думав-що основне що вас хвилює - це ціна..
А ціна тим нижча чим більше наявного ресурсу.
Так що радійте - ціни грозяться сильно до зими не вирости.

Різниця велика: колись я вже писав тому самому джампу на аналогічну переможну реляцію
Валютный рынок в контексте ДС
Якщо коротко: що Вам дає обсяг газу в наших сховищах, якщо він належить Пупкіну (Будівельнику) з синами, які закачали його просто на зберігання з метою продажу в Європу, коли ціна підросте? Якщо це газ НАКу, який закупив його на мінімумах - це одне (хоча не факт, що мені, як споживачу, щось з цього буде, і Коболєв узимку не буде його як монополіст впарювати пром.і побут. споживачам по ціні Дюсельдорф+++)
Наразі наші ПСГ виступають аналогом танкерів для подешевілої нафти, але яка ціна буде на цю нафту восени (а відповідно і на газ)? І по якій ціні на монополізованому квазіринку вони будуть доступні нам? Особисто я (я ж не Будівельник)не знаю.
Так що ще особисто Вам уточнити в запитанні, поставленому перед тим зовсім не Вам?


если газа много - цена будет снижаться, и не важно, кому принадлежит газ - что мы сейчас и наблюдаем;)
промышленность покупает сейчас газ по 2,5 тыс грн без транспортировки.
осталось, чтобы население и ТЕЦ могли покупать газ не у Нафтогаза, и вуаля. а так пока Нафтогаз немного монополист.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:17

Сьогодні неділя, тому дозволю собі невеличкий офтоп, бо сталося диво-дивне. Може на форумі є реальні, а не диванні агрономи (самозакоханого діда-мажора-аграрія-теоретика не пропонувати) або може хто дасть посилання на популярний агрофорум. Річ у тому, що у мене вже почала цвісти картопля, а на ній ні одного-однесенького колорадського жука, жодної личинки, жодного пошкодженого листочка, я за свої більше ніж півстоліття життя такого дива ще не бачив. Хто що скаже?

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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так вже давно є сорти картоплі, які колорадський жук не їсть!

Та і якоїсь ночі могли з "кукурузника" кропити від коронавірусу :D
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 21 чер, 2020 14:36, всього редагувалось 3 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:32

  Василь-Рівне написав:Річ у тому, що у мене вже почала цвісти картопля, а на ній ні одного-однесенького колорадського жука, жодної личинки, жодного пошкодженого листочка, я за свої більше ніж півстоліття життя такого дива ще не бачив. Хто що скаже?


коронавирус потравил?
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ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:04

колорады вже боятся лезть на грядки справжних патриотов...
а шо делать?
чик
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  #<1 ... 5703570457055706
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