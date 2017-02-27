budivelnik написав:Уточніть запитання Вас цікавить номер скважини з якої він добутий ? Чи власник обємів? І яка для Вас особисто різниця -газ якого власника(Нафтогазу чи Пупкін і сини) купувати? Я чомусь думав-що основне що вас хвилює - це ціна.. А ціна тим нижча чим більше наявного ресурсу. Так що радійте - ціни грозяться сильно до зими не вирости.
Різниця велика: колись я вже писав тому самому джампу на аналогічну переможну реляцію Валютный рынок в контексте ДС Якщо коротко: що Вам дає обсяг газу в наших сховищах, якщо він належить Пупкіну (Будівельнику) з синами, які закачали його просто на зберігання з метою продажу в Європу, коли ціна підросте? Якщо це газ НАКу, який закупив його на мінімумах - це одне (хоча не факт, що мені, як споживачу, щось з цього буде, і Коболєв узимку не буде його як монополіст впарювати пром.і побут. споживачам по ціні Дюсельдорф+++) Наразі наші ПСГ виступають аналогом танкерів для подешевілої нафти, але яка ціна буде на цю нафту восени (а відповідно і на газ)? І по якій ціні на монополізованому квазіринку вони будуть доступні нам? Особисто я (я ж не Будівельник)не знаю. Так що ще особисто Вам уточнити в запитанні, поставленому перед тим зовсім не Вам?
если газа много - цена будет снижаться, и не важно, кому принадлежит газ - что мы сейчас и наблюдаем;) промышленность покупает сейчас газ по 2,5 тыс грн без транспортировки. осталось, чтобы население и ТЕЦ могли покупать газ не у Нафтогаза, и вуаля. а так пока Нафтогаз немного монополист.
Сьогодні неділя, тому дозволю собі невеличкий офтоп, бо сталося диво-дивне. Може на форумі є реальні, а не диванні агрономи (самозакоханого діда-мажора-аграрія-теоретика не пропонувати) або може хто дасть посилання на популярний агрофорум. Річ у тому, що у мене вже почала цвісти картопля, а на ній ні одного-однесенького колорадського жука, жодної личинки, жодного пошкодженого листочка, я за свої більше ніж півстоліття життя такого дива ще не бачив. Хто що скаже?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Так вже давно є сорти картоплі, які колорадський жук не їсть!
Та і якоїсь ночі могли з "кукурузника" кропити від коронавірусу
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 21 чер, 2020 14:36, всього редагувалось 3 разів.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Василь-Рівне написав:Річ у тому, що у мене вже почала цвісти картопля, а на ній ні одного-однесенького колорадського жука, жодної личинки, жодного пошкодженого листочка, я за свої більше ніж півстоліття життя такого дива ще не бачив. Хто що скаже?