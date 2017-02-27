budivelnik написав:Уточніть запитання Вас цікавить номер скважини з якої він добутий ? Чи власник обємів? І яка для Вас особисто різниця -газ якого власника(Нафтогазу чи Пупкін і сини) купувати? Я чомусь думав-що основне що вас хвилює - це ціна.. А ціна тим нижча чим більше наявного ресурсу. Так що радійте - ціни грозяться сильно до зими не вирости.
Різниця велика: колись я вже писав тому самому джампу на аналогічну переможну реляцію Валютный рынок в контексте ДС Якщо коротко: що Вам дає обсяг газу в наших сховищах, якщо він належить Пупкіну (Будівельнику) з синами, які закачали його просто на зберігання з метою продажу в Європу, коли ціна підросте? Якщо це газ НАКу, який закупив його на мінімумах - це одне (хоча не факт, що мені, як споживачу, щось з цього буде, і Коболєв узимку не буде його як монополіст впарювати пром.і побут. споживачам по ціні Дюсельдорф+++) Наразі наші ПСГ виступають аналогом танкерів для подешевілої нафти, але яка ціна буде на цю нафту восени (а відповідно і на газ)? І по якій ціні на монополізованому квазіринку вони будуть доступні нам? Особисто я (я ж не Будівельник)не знаю. Так що ще особисто Вам уточнити в запитанні, поставленому перед тим зовсім не Вам?
если газа много - цена будет снижаться, и не важно, кому принадлежит газ - что мы сейчас и наблюдаем;) промышленность покупает сейчас газ по 2,5 тыс грн без транспортировки. осталось, чтобы население и ТЕЦ могли покупать газ не у Нафтогаза, и вуаля. а так пока Нафтогаз немного монополист.
Сьогодні неділя, тому дозволю собі невеличкий офтоп, бо сталося диво-дивне. Може на форумі є реальні, а не диванні агрономи (самозакоханого діда-мажора-аграрія-теоретика не пропонувати) або може хто дасть посилання на популярний агрофорум. Річ у тому, що у мене вже почала цвісти картопля, а на ній ні одного-однесенького колорадського жука, жодної личинки, жодного пошкодженого листочка, я за свої більше ніж півстоліття життя такого дива ще не бачив. Хто що скаже?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Так вже давно є сорти картоплі, які колорадський жук не їсть!
Та і якоїсь ночі могли з "кукурузника" кропити від коронавірусу
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 21 чер, 2020 14:36, всього редагувалось 3 разів.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Василь-Рівне написав:Річ у тому, що у мене вже почала цвісти картопля, а на ній ні одного-однесенького колорадського жука, жодної личинки, жодного пошкодженого листочка, я за свої більше ніж півстоліття життя такого дива ще не бачив. Хто що скаже?
2805 написав:По предсказаниям индейцев Майя сегодня конец света. Совпадения: солнцестояние, новолуние, солнечное затмение. Курс не имеет значения. Колорадские жуки это инопланетяне, поэтому они эвакуировались.
А ще День медичного працівника і День Батька, з чим всіх і поздоровляю, хто має до цих свят якесь відношення!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Василь-Рівне написав:Сьогодні неділя, тому дозволю собі невеличкий офтоп, бо сталося диво-дивне. Може на форумі є реальні, а не диванні агрономи (самозакоханого діда-мажора-аграрія-теоретика не пропонувати) або може хто дасть посилання на популярний агрофорум. Річ у тому, що у мене вже почала цвісти картопля, а на ній ні одного-однесенького колорадського жука, жодної личинки, жодного пошкодженого листочка, я за свої більше ніж півстоліття життя такого дива ще не бачив. Хто що скаже?
На моєму городі колоради жеруть картоплю, вже один раз травили їх
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой