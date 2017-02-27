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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5704570557065707>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 390
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
55
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
72
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 13:43

  L написав:
  budivelnik написав:Уточніть запитання
Вас цікавить номер скважини з якої він добутий ?
Чи власник обємів?
І яка для Вас особисто різниця -газ якого власника(Нафтогазу чи Пупкін і сини) купувати?
Я чомусь думав-що основне що вас хвилює - це ціна..
А ціна тим нижча чим більше наявного ресурсу.
Так що радійте - ціни грозяться сильно до зими не вирости.

Різниця велика: колись я вже писав тому самому джампу на аналогічну переможну реляцію
Валютный рынок в контексте ДС
Якщо коротко: що Вам дає обсяг газу в наших сховищах, якщо він належить Пупкіну (Будівельнику) з синами, які закачали його просто на зберігання з метою продажу в Європу, коли ціна підросте? Якщо це газ НАКу, який закупив його на мінімумах - це одне (хоча не факт, що мені, як споживачу, щось з цього буде, і Коболєв узимку не буде його як монополіст впарювати пром.і побут. споживачам по ціні Дюсельдорф+++)
Наразі наші ПСГ виступають аналогом танкерів для подешевілої нафти, але яка ціна буде на цю нафту восени (а відповідно і на газ)? І по якій ціні на монополізованому квазіринку вони будуть доступні нам? Особисто я (я ж не Будівельник)не знаю.
Так що ще особисто Вам уточнити в запитанні, поставленому перед тим зовсім не Вам?


если газа много - цена будет снижаться, и не важно, кому принадлежит газ - что мы сейчас и наблюдаем;)
промышленность покупает сейчас газ по 2,5 тыс грн без транспортировки.
осталось, чтобы население и ТЕЦ могли покупать газ не у Нафтогаза, и вуаля. а так пока Нафтогаз немного монополист.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:17

Сьогодні неділя, тому дозволю собі невеличкий офтоп, бо сталося диво-дивне. Може на форумі є реальні, а не диванні агрономи (самозакоханого діда-мажора-аграрія-теоретика не пропонувати) або може хто дасть посилання на популярний агрофорум. Річ у тому, що у мене вже почала цвісти картопля, а на ній ні одного-однесенького колорадського жука, жодної личинки, жодного пошкодженого листочка, я за свої більше ніж півстоліття життя такого дива ще не бачив. Хто що скаже?

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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так вже давно є сорти картоплі, які колорадський жук не їсть!

Та і якоїсь ночі могли з "кукурузника" кропити від коронавірусу :D
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 21 чер, 2020 14:36, всього редагувалось 3 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:32

  Василь-Рівне написав:Річ у тому, що у мене вже почала цвісти картопля, а на ній ні одного-однесенького колорадського жука, жодної личинки, жодного пошкодженого листочка, я за свої більше ніж півстоліття життя такого дива ще не бачив. Хто що скаже?


коронавирус потравил?
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ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:04

колорады вже боятся лезть на грядки справжних патриотов...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По предсказаниям индейцев Майя сегодня конец света.
Совпадения: солнцестояние, новолуние, солнечное затмение.
Курс не имеет значения.
Колорадские жуки это инопланетяне, поэтому они эвакуировались.
2805
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 16:08

  2805 написав:По предсказаниям индейцев Майя сегодня конец света.
Совпадения: солнцестояние, новолуние, солнечное затмение.
Курс не имеет значения.
Колорадские жуки это инопланетяне, поэтому они эвакуировались.

А ще День медичного працівника і День Батька, з чим всіх і поздоровляю, хто має до цих свят якесь відношення!
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 16:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  2805 написав:сегодня конец

Чи тільки початок кінця? ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 17:37

  Василь-Рівне написав:Сьогодні неділя, тому дозволю собі невеличкий офтоп, бо сталося диво-дивне. Може на форумі є реальні, а не диванні агрономи (самозакоханого діда-мажора-аграрія-теоретика не пропонувати) або може хто дасть посилання на популярний агрофорум. Річ у тому, що у мене вже почала цвісти картопля, а на ній ні одного-однесенького колорадського жука, жодної личинки, жодного пошкодженого листочка, я за свої більше ніж півстоліття життя такого дива ще не бачив. Хто що скаже?

На моєму городі колоради жеруть картоплю, вже один раз травили їх
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 17:42

  zРадио написав:
  pesikot написав:
Независимость НБУ является одной из важнейших реформ украинского правительства после Революции Достоинства.

Таким заявлением послы G7 отреагировали на внесение в Верховную раду Украины постановления о проверке деятельности Нацбанка.


"Если тебя хвалит противник — подумай, какую глупость ты совершил", Август Бебель.

Выпады в духе "не противник, а друг" не принимаются в силу своей монументальной незрелости - на экономической карте мире друзей нет!

Это для РФ страны G7 - противники
Для Украины они не друзья, но и не противники
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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