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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 чер, 2020 17:43
Василь-Рівне написав:
Сьогодні неділя, тому дозволю собі невеличкий офтоп, бо сталося диво-дивне. Може на форумі є реальні, а не диванні агрономи (самозакоханого діда-мажора-аграрія-теоретика не пропонувати) або може хто дасть посилання на популярний агрофорум. Річ у тому, що у мене вже почала цвісти картопля, а на ній ні одного-однесенького колорадського жука, жодної личинки, жодного пошкодженого листочка, я за свої більше ніж півстоліття життя такого дива ще не бачив. Хто що скаже?
накаркаете: пост через 2 недели - колорады сожрали все
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Додано: Нед 21 чер, 2020 17:45
chumakcm1430 написав: Starikan написав:
И что с этими колечками сейчас делать? Нести за копейки в ломбард?
А что в Вашем понимании "за копейки"?С введением гривны в 2.09.1996=1.76.на сегодня она обесценилась к $ в 15.22 раза.Те 100$(2/09.1996) на сегодня это=162.48$ теперешних.Так лучше те самые"копейки"иметь на сегодня из "презренного..",чем не дотягивать даже до "копеек" от "резанной бумаги".
Золото у тому ж 1996 коштувало 12$/гр, або 20 грн. за 1 гр банківського. Зараз в 60-70 раз більше. От це якраз і є об'єктивнішим мірилом девальвації. Та і якщо і би в срсрівські часи заощадження робили в золоті, то зараз щонайменше 20 грн. за рубль, що значно краще всіх тих юлькіно-вітькиних тисяч.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 18:02
juristkostya написав: Амвросий написав:
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Этот эффект прекрасно видно на примере с ценами на бензин. Когда цена на нефть растет, цены на бензин тоже мгновенно растут. Когда цена на нефть падает, цены на бензин либо остаются прежними, либо растут.
Боже мой, какой вдохновенный бред. Осенью/зимой бензин был по 30, а этой весной по 20. А потом снова немного пошел в рост.
И все это четко коррелирует с мировыми ценами на нефть.
О, тут демагогію з юрістом не потрібно заводити! Цінники на табло прям перед очима! Дійсно ціни змінюються! Вчора заправлявся по 18,45 за дизель на «ОККО»...
Але оцінка написаного кимось в стилі кості «вдохновєнний брєд» це просто по юрідічєські! Тут він знавець! Рибак рибака бачить здалека!
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