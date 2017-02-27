RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5704570557065707

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 390
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
55
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
72
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 17:43

  Василь-Рівне написав:Сьогодні неділя, тому дозволю собі невеличкий офтоп, бо сталося диво-дивне. Може на форумі є реальні, а не диванні агрономи (самозакоханого діда-мажора-аграрія-теоретика не пропонувати) або може хто дасть посилання на популярний агрофорум. Річ у тому, що у мене вже почала цвісти картопля, а на ній ні одного-однесенького колорадського жука, жодної личинки, жодного пошкодженого листочка, я за свої більше ніж півстоліття життя такого дива ще не бачив. Хто що скаже?



накаркаете: пост через 2 недели - колорады сожрали все :mrgreen:
Shaman
 
Повідомлень: 360
З нами з: 29.09.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 17:45

  chumakcm1430 написав:
  Starikan написав:И что с этими колечками сейчас делать? Нести за копейки в ломбард?
А что в Вашем понимании "за копейки"?С введением гривны в 2.09.1996=1.76.на сегодня она обесценилась к $ в 15.22 раза.Те 100$(2/09.1996) на сегодня это=162.48$ теперешних.Так лучше те самые"копейки"иметь на сегодня из "презренного..",чем не дотягивать даже до "копеек" от "резанной бумаги".


Золото у тому ж 1996 коштувало 12$/гр, або 20 грн. за 1 гр банківського. Зараз в 60-70 раз більше. От це якраз і є об'єктивнішим мірилом девальвації. Та і якщо і би в срсрівські часи заощадження робили в золоті, то зараз щонайменше 20 грн. за рубль, що значно краще всіх тих юлькіно-вітькиних тисяч.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3473
З нами з: 19.04.12
Подякував: 45 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:02

  juristkostya написав:
  Амвросий написав:,

Этот эффект прекрасно видно на примере с ценами на бензин. Когда цена на нефть растет, цены на бензин тоже мгновенно растут. Когда цена на нефть падает, цены на бензин либо остаются прежними, либо растут.

Боже мой, какой вдохновенный бред. Осенью/зимой бензин был по 30, а этой весной по 20. А потом снова немного пошел в рост.
И все это четко коррелирует с мировыми ценами на нефть.

О, тут демагогію з юрістом не потрібно заводити! Цінники на табло прям перед очима! Дійсно ціни змінюються! Вчора заправлявся по 18,45 за дизель на «ОККО»...
Але оцінка написаного кимось в стилі кості «вдохновєнний брєд» це просто по юрідічєські! Тут він знавець! Рибак рибака бачить здалека!
Qwerty
 
Повідомлень: 2370
З нами з: 25.02.15
Подякував: 322 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5704570557065707
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1936, 1937, 1938
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19374 2371830
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 чер, 2020 10:27
flyman
Валютный рынок в мире 1 ... 701, 702, 703
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7026 1579461
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 чер, 2020 16:51
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 44, 45, 46
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
459 98009
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 17:41
jump

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1581)
21.06.2020 18:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.