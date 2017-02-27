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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5704570557065707

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 390
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
55
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
72
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 17:43

  Василь-Рівне написав:Сьогодні неділя, тому дозволю собі невеличкий офтоп, бо сталося диво-дивне. Може на форумі є реальні, а не диванні агрономи (самозакоханого діда-мажора-аграрія-теоретика не пропонувати) або може хто дасть посилання на популярний агрофорум. Річ у тому, що у мене вже почала цвісти картопля, а на ній ні одного-однесенького колорадського жука, жодної личинки, жодного пошкодженого листочка, я за свої більше ніж півстоліття життя такого дива ще не бачив. Хто що скаже?



накаркаете: пост через 2 недели - колорады сожрали все :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 17:45

  chumakcm1430 написав:
  Starikan написав:И что с этими колечками сейчас делать? Нести за копейки в ломбард?
А что в Вашем понимании "за копейки"?С введением гривны в 2.09.1996=1.76.на сегодня она обесценилась к $ в 15.22 раза.Те 100$(2/09.1996) на сегодня это=162.48$ теперешних.Так лучше те самые"копейки"иметь на сегодня из "презренного..",чем не дотягивать даже до "копеек" от "резанной бумаги".


Золото у тому ж 1996 коштувало 12$/гр, або 20 грн. за 1 гр банківського. Зараз в 60-70 раз більше. От це якраз і є об'єктивнішим мірилом девальвації. Та і якщо і би в срсрівські часи заощадження робили в золоті, то зараз щонайменше 20 грн. за рубль, що значно краще всіх тих юлькіно-вітькиних тисяч.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:02

  juristkostya написав:
  Амвросий написав:,

Этот эффект прекрасно видно на примере с ценами на бензин. Когда цена на нефть растет, цены на бензин тоже мгновенно растут. Когда цена на нефть падает, цены на бензин либо остаются прежними, либо растут.

Боже мой, какой вдохновенный бред. Осенью/зимой бензин был по 30, а этой весной по 20. А потом снова немного пошел в рост.
И все это четко коррелирует с мировыми ценами на нефть.

О, тут демагогію з юрістом не потрібно заводити! Цінники на табло прям перед очима! Дійсно ціни змінюються! Вчора заправлявся по 18,45 за дизель на «ОККО»...
Але оцінка написаного кимось в стилі кості «вдохновєнний брєд» це просто по юрідічєські! Тут він знавець! Рибак рибака бачить здалека!
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:21

  pesikot написав:Это для РФ страны G7 - противники
Для Украины они не друзья, но и не противники


Да знаю я, знаю, что сельские бухгалтера ни киссинджеров, ни фукуям не читают - что по ящику сказали, то и правда... поэтому даже спорить не стану :D
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:27

  zРадио написав:
  pesikot написав:Это для РФ страны G7 - противники
Для Украины они не друзья, но и не противники


Да знаю я, знаю, что сельские бухгалтера ни киссинджеров, ни фукуям не читают - что по ящику сказали, то и правда... поэтому даже спорить не стану :D

Зато топ-менеджеры, записывают G7 в противники Украины на основе конспирологических версий из РФ :)
Значит, надо отстаивать независимость НБУ :)
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:31

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав:Это для РФ страны G7 - противники
Для Украины они не друзья, но и не противники


Да знаю я, знаю, что сельские бухгалтера ни киссинджеров, ни фукуям не читают - что по ящику сказали, то и правда... поэтому даже спорить не стану :D

Зато топ-менеджеры, записывают G7 в противники Украины на основе конспирологических версий из РФ :)
Значит, надо отстаивать независимость НБУ :)


А РФ то тут причем? Это ты ее похвалил за наличие субъектности, а не я :twisted:
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:38

НБУ у вересні знизить облікову ставку з нинішніх 6% до 5,5% — прогноз ICU
Про це йдеться в огляді інвестиційної групи ICU, передає "Інтерфакс-Україна".

Також в документі зазначається, що буде розширення дефіциту держбюджету в цьому році до 6% ВВП, що нижче у порівнянні із запланованим рівнем в 7,5% ВВП.

Інвестгруппа очікує, що нерезиденти почнуть поступово повертатися на ринок внутрішніх облігацій у другому півріччі 2020 року, разом з тим вважає, що основним джерелом попиту на гривневі облігації будуть вітчизняні банки.

Відповідно до огляду, аналітики прогнозують помірне збільшення співвідношення державного боргу до ВВП з 50,6% в 2019 році до 56,9% в поточному з невеликим зниженням у наступному до 56,2%.

Також очікується ослаблення гривні в кінці 2020 року - до 28-29 грн/1 дол, при цьому в 2021 році аналітики не очікують значних змін обмінного курсу.

Згідно з документом, ICU прогнозує зростання безробіття в 2020 році до 10% (з 8,2% в 2019), а в 2021 році - зниження до 9,5%.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:56

Василь-Рівне
Возможно этот вариант, у Вас сорт устойчивый к колорадским жукам.

Был создан картофель, которому ввели ген, взятый из ДНК клетки почвенной тюрингской бациллы. Когда колорадский жук съедал лист такого картофеля, в его желудке начинал вырабатываться ядовитый белок. В результате вредитель погибал. Самое важное, что яд вырабатывался только в организме жуков — для человека и животных такой картофель оказался совершенно безвреден.

http://frolinfo.ru/2019/07/19/20353.html

В интернете много по этой теме есть.
https://infoindustria.com.ua/transgenny ... ogo-zhuka/
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 19:11

  vitaliian написав:
  Starikan написав:И что с этими колечками сейчас делать? Нести за копейки в ломбард?
ваш вариант как сохранить 100 тыс советских рублей с 1985 года по настоящее время?
У меня такой проблемы не было :)
Да и вообще накопительство мне чуждо.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 19:14

  chumakcm1430 написав:
  Starikan написав: И что с этими колечками сейчас делать? Нести за копейки в ломбард?
А что в Вашем понимании "за копейки"?С введением гривны в 2.09.1996=1.76.на сегодня она обесценилась к $ в 15.22 раза.Те 100$(2/09.1996) на сегодня это=162.48$ теперешних.Так лучше те самые"копейки"иметь на сегодня из "презренного..",чем не дотягивать даже до "копеек" от "резанной бумаги".

Так вы про доллары или про золото?
Еще банковское золото куда ни шло, а колечки - это мусор.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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