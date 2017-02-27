L написав:

budivelnik написав: Уточніть запитання

Вас цікавить номер скважини з якої він добутий ?

Чи власник обємів?

І яка для Вас особисто різниця -газ якого власника(Нафтогазу чи Пупкін і сини) купувати?

Я чомусь думав-що основне що вас хвилює - це ціна..

А ціна тим нижча чим більше наявного ресурсу.

Так що радійте - ціни грозяться сильно до зими не вирости. Уточніть запитанняВас цікавить номер скважини з якої він добутий ?Чи власник обємів?І яка для Вас особисто різниця -газ якого власника(Нафтогазу чи Пупкін і сини) купувати?Я чомусь думав-що основне що вас хвилює - це ціна..А ціна тим нижча чим більше наявного ресурсу.Так що радійте - ціни грозяться сильно до зими не вирости.

Різниця велика: колись я вже писав тому самому джампу на аналогічну переможну реляціюЯкщо коротко: що Вам дає обсяг газу в наших сховищах, якщо він належить Пупкіну (Будівельнику) з синами, які закачали його просто на зберігання з метою продажу в Європу, коли ціна підросте? Якщо це газ НАКу, який закупив його на мінімумах - це одне (хоча не факт, що мені, як споживачу, щось з цього буде, і Коболєв узимку не буде його як монополіст впарювати пром.і побут. споживачам по ціні Дюсельдорф+++)Наразі наші ПСГ виступають аналогом танкерів для подешевілої нафти, але яка ціна буде на цю нафту восени (а відповідно і на газ)? І по якій ціні на монополізованому квазіринку вони будуть доступні нам? Особисто я (я ж не Будівельник)не знаю.Так що ще особисто Вам уточнити в запитанні, поставленому перед тим зовсім не Вам?