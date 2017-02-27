Starikan написав: И что с этими колечками сейчас делать? Нести за копейки в ломбард?
А что в Вашем понимании "за копейки"?С введением гривны в 2.09.1996=1.76.на сегодня она обесценилась к $ в 15.22 раза.Те 100$(2/09.1996) на сегодня это=162.48$ теперешних.Так лучше те самые"копейки"иметь на сегодня из "презренного..",чем не дотягивать даже до "копеек" от "резанной бумаги".
Так вы про доллары или про золото? Еще банковское золото куда ни шло, а колечки - это мусор.
В 90х цена такого мусора 6-8 долларов за грамм, сейчас примерно 25 долларов ...
Востаннє редагувалось antikkristall в Нед 21 чер, 2020 20:22, всього редагувалось 2 разів.
antikkristall написав:Да уж прямо таки мусор, в 90х цена такого мусора 8-10 долларов за грам, сейчас примерно 25 долларов ...
Интересно будет посмотреть за сколько он реально его продаст ломбарду. Плюс учитывая что повезло за последний год цена хорошо выросла на сам металл. А если бы здавал еще год назад, вообще печально бы все было. Я молчу уже за 2015й-2018й годы.
Но да, лучше чем гривна подматрассная
Востаннє редагувалось vladus17 в Нед 21 чер, 2020 20:24, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Возможно этот вариант, у Вас сорт устойчивый к колорадским жукам.
В тому то і справа, що ні. Жукі ці сорти все ж таки підгризають, але не так активно як звичайні сорти, а тут їх взагалі немає і жодного пошкодженого листочка! Ця картопля для них якби відсутня, вони її навіть не намагаються гризнути, в кінці вулиці через 5 хат колорадів повно, причому активно ведуть неперебірливе статеве життя , навмисне подивився, а тут - жодного!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
freeze написав:Возможно этот вариант, у Вас сорт устойчивый к колорадским жукам.
В тому то і справа, що ні. Жукі ці сорти все ж таки підгризають, але не так активно як звичайні сорти, а тут їх взагалі немає і жодного пошкодженого листочка! Ця картопля для них якби відсутня, вони її навіть не намагаються гризнути, в кінці вулиці через 5 хат колорадів повно, причому активно ведуть неперебірливе статеве життя , навмисне подивився, а тут - жодного!
після того, як зацвіла картопля, її вже тяжко гризту жуку, йому молоденькі смакують, а не старі (він що, збоченець )
freeze написав:Василь-Рівне Возможно этот вариант, у Вас сорт устойчивый к колорадским жукам.
Был создан картофель, которому ввели ген, взятый из ДНК клетки почвенной тюрингской бациллы. Когда колорадский жук съедал лист такого картофеля, в его желудке начинал вырабатываться ядовитый белок. В результате вредитель погибал. Самое важное, что яд вырабатывался только в организме жуков — для человека и животных такой картофель оказался совершенно безвреден.
Тоже подумал про гибридный сорт картофеля, который на посадку прикупил этот болтливый селянин с российскими корнями. Обычно весь урожай этого картофеля предназначен на продажу городским жителям. Селяне этот картофель с геном колорадского жука не кушают, в селе считают это особо изощренным западлом.
Утверждение, что такой картофель совершенно безвреден считаю безосновательным. Доказательств ведь безвредности нет, а вот сокращение населения украинского вполне объективно. Кроме того хорошо известно, что такой картофель массово потребляют американцы. Но смотрю я на этих американцев, которые громили магазины и полицейские участки, и они мне не кажутся здоровыми. Причем речь про физическое здоровье идет, а не психологическое, которое явно пошатнулось в результате недавних событий, конца которым пока не видно. А что можно положительного сказать о здоровье американцев, которые через одного страдают нехилым ожирением. А не картофель здесь генномодифицированный играет важную роль?
freeze написав:Возможно этот вариант, у Вас сорт устойчивый к колорадским жукам.
В тому то і справа, що ні. Жукі ці сорти все ж таки підгризають, але не так активно як звичайні сорти, а тут їх взагалі немає і жодного пошкодженого листочка! Ця картопля для них якби відсутня, вони її навіть не намагаються гризнути, в кінці вулиці через 5 хат колорадів повно, причому активно ведуть неперебірливе статеве життя , навмисне подивився, а тут - жодного!
Я вам так скажу, по простому, щоб ви зрозуміли, як казала мені вже моя , упокой її душу, Боже, моя бабуся, дуже розумна жінка в сільскому і не тільки господарстві-все, що нам згодиться, то хтось з'їсть до нас, як не оберегати, а якщо ніхто до нас не з'їв, то неси це в смітник.
budivelnik написав:Уточніть запитання Вас цікавить номер скважини з якої він добутий ? Чи власник обємів? І яка для Вас особисто різниця -газ якого власника(Нафтогазу чи Пупкін і сини) купувати? Я чомусь думав-що основне що вас хвилює - це ціна.. А ціна тим нижча чим більше наявного ресурсу. Так що радійте - ціни грозяться сильно до зими не вирости.
Різниця велика: колись я вже писав тому самому джампу на аналогічну переможну реляцію Валютный рынок в контексте ДС Якщо коротко: що Вам дає обсяг газу в наших сховищах, якщо він належить Пупкіну (Будівельнику) з синами, які закачали його просто на зберігання з метою продажу в Європу, коли ціна підросте? Якщо це газ НАКу, який закупив його на мінімумах - це одне (хоча не факт, що мені, як споживачу, щось з цього буде, і Коболєв узимку не буде його як монополіст впарювати пром.і побут. споживачам по ціні Дюсельдорф+++) Наразі наші ПСГ виступають аналогом танкерів для подешевілої нафти, але яка ціна буде на цю нафту восени (а відповідно і на газ)? І по якій ціні на монополізованому квазіринку вони будуть доступні нам? Особисто я (я ж не Будівельник)не знаю. Так що ще особисто Вам уточнити в запитанні, поставленому перед тим зовсім не Вам?
если газа много - цена будет снижаться, и не важно, кому принадлежит газ - что мы сейчас и наблюдаем;) промышленность покупает сейчас газ по 2,5 тыс грн без транспортировки. осталось, чтобы население и ТЕЦ могли покупать газ не у Нафтогаза, и вуаля. а так пока Нафтогаз немного монополист.
Що таке крива попиту і пропозиції, знають навіть діти, але я ще раз "повільно і два рази" повторю запитання: "І що з цих цифр випливає? Чий це газ?" Запаси газу в наших ПГС на ціну на газ мають дуже опосередкований вплив (достатньо подивитися які були запаси газу в 2008-9 роках і які тоді були ціни). Ціни в Європі впали ще у 4 кварталі 2019 року набагато нижче, ніж нам продавав Нафтогаз (це щодо ринковості цін). Зараз ціни опустили, тому що восени вибори - чисто політичне рішення. А чий газ - важливе питання тому, що "Ми активно працюємо над тим, щоб наростити обсяг зберігання іноземними компаніями газу в українських сховищах. Власне кажучи, це зараз і відбувається." - Коболєв. Тобто зараз, коли ресурс коштує копійки, а ми маємо унікальне природнє місце для його зберігання, ми його не купуємо і при цьому подаємо це як чергову "перемогу". Ви дійсно не розумієте, що відбувається і все потрібно "розжовувати"?
freeze написав:Василь-Рівне Возможно этот вариант, у Вас сорт устойчивый к колорадским жукам.
Был создан картофель, которому ввели ген, взятый из ДНК клетки почвенной тюрингской бациллы. Когда колорадский жук съедал лист такого картофеля, в его желудке начинал вырабатываться ядовитый белок. В результате вредитель погибал. Самое важное, что яд вырабатывался только в организме жуков — для человека и животных такой картофель оказался совершенно безвреден.
Тоже подумал про гибридный сорт картофеля, который на посадку прикупил этот болтливый селянин с российскими корнями. Обычно весь урожай этого картофеля предназначен на продажу городским жителям. Селяне этот картофель с геном колорадского жука не кушают, в селе считают это особо изощренным западлом.
Утверждение, что такой картофель совершенно безвреден считаю безосновательным. Доказательств ведь безвредности нет, а вот сокращение населения украинского вполне объективно. Кроме того хорошо известно, что такой картофель массово потребляют американцы. Но смотрю я на этих американцев, которые громили магазины и полицейские участки, и они мне не кажутся здоровыми. Причем речь про физическое здоровье идет, а не психологическое, которое явно пошатнулось в результате недавних событий, конца которым пока не видно. А что можно положительного сказать о здоровье американцев, которые через одного страдают нехилым ожирением. А не картофель здесь генномодифицированный играет важную роль?
ти дику пшеницю бачив, яка вона, які в неї колоски, а кукурудзу? а яблука дички.
Так от, майже вся рослинність, яка вирощується в с.г. в промислових маштабах є результат генної інженерії, як би ти її не назавав, чи селекцію в стилі Мічуряна та монахів чи шляхом радіактивного опромінення і селекції, гібридизації і т.д.
freeze написав:Возможно этот вариант, у Вас сорт устойчивый к колорадским жукам.
В тому то і справа, що ні. Жукі ці сорти все ж таки підгризають, але не так активно як звичайні сорти, а тут їх взагалі немає і жодного пошкодженого листочка! Ця картопля для них якби відсутня, вони її навіть не намагаються гризнути, в кінці вулиці через 5 хат колорадів повно, причому активно ведуть неперебірливе статеве життя , навмисне подивився, а тут - жодного!
Я вам так скажу, по простому, щоб ви зрозуміли, як казала мені вже моя , упокой її душу, Боже, моя бабуся, дуже розумна жінка в сільскому і не тільки господарстві-все, що нам згодиться, то хтось з'їсть до нас, як не оберегати, а якщо ніхто до нас не з'їв, то неси це в смітник.
Пасльонові самі по собі яд. Тільки в помідорів чомусь ягоди їстивні, а в картоплі коренеплоди. Може це таки хтось колись зробив допотопну генну інженерію?
L написав:Різниця велика: колись я вже писав тому самому джампу на аналогічну переможну реляцію Валютный рынок в контексте ДС Якщо коротко: що Вам дає обсяг газу в наших сховищах, якщо він належить Пупкіну (Будівельнику) з синами, які закачали його просто на зберігання з метою продажу в Європу, коли ціна підросте? Якщо це газ НАКу, який закупив його на мінімумах - це одне (хоча не факт, що мені, як споживачу, щось з цього буде, і Коболєв узимку не буде його як монополіст впарювати пром.і побут. споживачам по ціні Дюсельдорф+++) Наразі наші ПСГ виступають аналогом танкерів для подешевілої нафти, але яка ціна буде на цю нафту восени (а відповідно і на газ)? І по якій ціні на монополізованому квазіринку вони будуть доступні нам? Особисто я (я ж не Будівельник)не знаю. Так що ще особисто Вам уточнити в запитанні, поставленому перед тим зовсім не Вам?
если газа много - цена будет снижаться, и не важно, кому принадлежит газ - что мы сейчас и наблюдаем;) промышленность покупает сейчас газ по 2,5 тыс грн без транспортировки. осталось, чтобы население и ТЕЦ могли покупать газ не у Нафтогаза, и вуаля. а так пока Нафтогаз немного монополист.
Що таке крива попиту і пропозиції, знають навіть діти, але я ще раз "повільно і два рази" повторю запитання: "І що з цих цифр випливає? Чий це газ?" Запаси газу в наших ПГС на ціну на газ мають дуже опосередкований вплив (достатньо подивитися які були запаси газу в 2008-9 роках і які тоді були ціни). Ціни в Європі впали ще у 4 кварталі 2019 року набагато нижче, ніж нам продавав Нафтогаз (це щодо ринковості цін). Зараз ціни опустили, тому що восени вибори - чисто політичне рішення. А чий газ - важливе питання тому, що "Ми активно працюємо над тим, щоб наростити обсяг зберігання іноземними компаніями газу в українських сховищах. Власне кажучи, це зараз і відбувається." - Коболєв. Тобто зараз, коли ресурс коштує копійки, а ми маємо унікальне природнє місце для його зберігання, ми його не купуємо і при цьому подаємо це як чергову "перемогу". Ви дійсно не розумієте, що відбувається і все потрібно "розжовувати"?
цены на газ начали падать с лета 2019 года. Пром покупатели могут покупать газ не у Нафтогаза, все кому важна цена, покупали у частных трейдеров. по хранению - за последние лет 10 мы хранилища максимум на 50% заполняли - так что привлекать тех, кто будет хранить газ, здравая мысль - когда показатель заполненности достигнет 90%, тогда можно вернуться к Вашим опасениям
говорите сразу по сути, я понимаю намного больше, чем Вы думаете
и вопрос со * - почему начала падать цена на газ в Европе, особенно в 2020 году - не потому ли, что хранилища заполнены?