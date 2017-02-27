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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5706570757085709

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 390
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
55
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
72
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 21:13

  buratinyo написав:
  freeze написав:Василь-Рівне
Возможно этот вариант, у Вас сорт устойчивый к колорадским жукам.

Был создан картофель, которому ввели ген, взятый из ДНК клетки почвенной тюрингской бациллы. Когда колорадский жук съедал лист такого картофеля, в его желудке начинал вырабатываться ядовитый белок. В результате вредитель погибал. Самое важное, что яд вырабатывался только в организме жуков — для человека и животных такой картофель оказался совершенно безвреден.

http://frolinfo.ru/2019/07/19/20353.html

В интернете много по этой теме есть.
https://infoindustria.com.ua/transgenny ... ogo-zhuka/

Тоже подумал про гибридный сорт картофеля, который на посадку прикупил этот болтливый селянин с российскими корнями. :D Обычно весь урожай этого картофеля предназначен на продажу городским жителям. Селяне этот картофель с геном колорадского жука не кушают, в селе считают это особо изощренным западлом.

Утверждение, что такой картофель совершенно безвреден считаю безосновательным. :!: Доказательств ведь безвредности нет, а вот сокращение населения украинского вполне объективно. Кроме того хорошо известно, что такой картофель массово потребляют американцы. Но смотрю я на этих американцев, которые громили магазины и полицейские участки, и они мне не кажутся здоровыми. Причем речь про физическое здоровье идет, а не психологическое, которое явно пошатнулось в результате недавних событий, конца которым пока не видно. А что можно положительного сказать о здоровье американцев, которые через одного страдают нехилым ожирением. А не картофель здесь генномодифицированный играет важную роль?


огорчу, но в мире не выращивают ни кукурузу, ни сою без генномодификации :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 21:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:А что можно положительного сказать о здоровье американцев, которые через одного страдают нехилым ожирением. А не картофель здесь генномодифицированный играет важную роль?
отсутствие культуры питания практически абсолютное. Думаю, даже если их на средиземноморские продукты принудительно посадить - всё равно будут толстеть.
juristkostya
 
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