buratinyo написав:

freeze написав: Василь-Рівне

Возможно этот вариант, у Вас сорт устойчивый к колорадским жукам.



Был создан картофель, которому ввели ген, взятый из ДНК клетки почвенной тюрингской бациллы. Когда колорадский жук съедал лист такого картофеля, в его желудке начинал вырабатываться ядовитый белок. В результате вредитель погибал. Самое важное, что яд вырабатывался только в организме жуков — для человека и животных такой картофель оказался совершенно безвреден.



http://frolinfo.ru/2019/07/19/20353.html



В интернете много по этой теме есть.

https://infoindustria.com.ua/transgenny ... ogo-zhuka/ Возможно этот вариант, у Вас сорт устойчивый к колорадским жукам.Был создан картофель, которому ввели ген, взятый из ДНК клетки почвенной тюрингской бациллы. Когда колорадский жук съедал лист такого картофеля, в его желудке начинал вырабатываться ядовитый белок. В результате вредитель погибал. Самое важное, что яд вырабатывался только в организме жуков — для человека и животных такой картофель оказался совершенно безвреден.В интернете много по этой теме есть.

Тоже подумал про гибридный сорт картофеля, который на посадку прикупил этот болтливый селянин с российскими корнями.Обычно весь урожай этого картофеля предназначен на продажу городским жителям. Селяне этот картофель с геном колорадского жука не кушают, в селе считают это особо изощренным западлом.Утверждение, что такой картофель совершенно безвреден считаю безосновательным.Доказательств ведь безвредности нет, а вот сокращение населения украинского вполне объективно. Кроме того хорошо известно, что такой картофель массово потребляют американцы. Но смотрю я на этих американцев, которые громили магазины и полицейские участки, и они мне не кажутся здоровыми. Причем речь про физическое здоровье идет, а не психологическое, которое явно пошатнулось в результате недавних событий, конца которым пока не видно. А что можно положительного сказать о здоровье американцев, которые через одного страдают нехилым ожирением. А не картофель здесь генномодифицированный играет важную роль?