freeze написав:Василь-Рівне Возможно этот вариант, у Вас сорт устойчивый к колорадским жукам.
Был создан картофель, которому ввели ген, взятый из ДНК клетки почвенной тюрингской бациллы. Когда колорадский жук съедал лист такого картофеля, в его желудке начинал вырабатываться ядовитый белок. В результате вредитель погибал. Самое важное, что яд вырабатывался только в организме жуков — для человека и животных такой картофель оказался совершенно безвреден.
Тоже подумал про гибридный сорт картофеля, который на посадку прикупил этот болтливый селянин с российскими корнями. Обычно весь урожай этого картофеля предназначен на продажу городским жителям. Селяне этот картофель с геном колорадского жука не кушают, в селе считают это особо изощренным западлом.
Утверждение, что такой картофель совершенно безвреден считаю безосновательным. Доказательств ведь безвредности нет, а вот сокращение населения украинского вполне объективно. Кроме того хорошо известно, что такой картофель массово потребляют американцы. Но смотрю я на этих американцев, которые громили магазины и полицейские участки, и они мне не кажутся здоровыми. Причем речь про физическое здоровье идет, а не психологическое, которое явно пошатнулось в результате недавних событий, конца которым пока не видно. А что можно положительного сказать о здоровье американцев, которые через одного страдают нехилым ожирением. А не картофель здесь генномодифицированный играет важную роль?
огорчу, но в мире не выращивают ни кукурузу, ни сою без генномодификации sad but true
flyman написав:Пасльонові самі по собі яд. Тільки в помідорів чомусь ягоди їстивні, а в картоплі коренеплоди. Може це таки хтось колись зробив допотопну генну інженерію?
Я в цьому не фахівець, але їмо ми не зрозуміло що і це факт. Мені порівнювати можна з тим, що я їв в дитинстві і тут цього смаку вже давно немає, зустрічався цей смак в Польщі у фермерів, які для себе вирощували, а також зустрічав його в селах на Азові, але це вже було дуже давно.
jump написав:НБУ у вересні знизить облікову ставку з нинішніх 6% до 5,5% — прогноз ICU Про це йдеться в огляді інвестиційної групи ICU, передає "Інтерфакс-Україна".
Також в документі зазначається, що буде розширення дефіциту держбюджету в цьому році до 6% ВВП, що нижче у порівнянні із запланованим рівнем в 7,5% ВВП.
Інвестгруппа очікує, що нерезиденти почнуть поступово повертатися на ринок внутрішніх облігацій у другому півріччі 2020 року, разом з тим вважає, що основним джерелом попиту на гривневі облігації будуть вітчизняні банки.
Відповідно до огляду, аналітики прогнозують помірне збільшення співвідношення державного боргу до ВВП з 50,6% в 2019 році до 56,9% в поточному з невеликим зниженням у наступному до 56,2%.
Також очікується ослаблення гривні в кінці 2020 року - до 28-29 грн/1 дол, при цьому в 2021 році аналітики не очікують значних змін обмінного курсу.
Згідно з документом, ICU прогнозує зростання безробіття в 2020 році до 10% (з 8,2% в 2019), а в 2021 році - зниження до 9,5%.
Какая-то депильная отфонарная пропаганда типа аналитика. Дефицит бюджета явно выходит из под контроля и надо его будет увеличивать,он точно не сократится. Курс гривны прогнозировать,когда в бюджет поступает 50% от плана вообще глупая затея,это всё равно когда их патрон заявила:кто купит по 13 пожалеет,а потом говорила,что на 30 вроде как нашёлся эквилибририум
А нерезеденты точно повалят толпами,особенно после того,когда все амеры стали сначала снижать рейтинг госбанков,думаю скоро дойдёт дело и до самого государства.
Да и откуда они могут знать о безработице,если попробуй стань в центре занятости,там рисуют как всегда пару процентов,а потом вечно ссылаются на какие-то оценки то мирового банка,то ещё каких-то аналитиков из Мельбурна или Вашингтона.
Как только дожмут Смолия то полетим как при бабе 200,они красивые пике устраивают,наверное их тоже пригласят порулить,устраивать дефолтные девалы без надобности они умеют
Наличка на выходных примерно приёмы до 26.73,продажа от 75
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
jump написав:НБУ у вересні знизить облікову ставку з нинішніх 6% до 5,5% — прогноз ICU Про це йдеться в огляді інвестиційної групи ICU, передає "Інтерфакс-Україна".
Також в документі зазначається, що буде розширення дефіциту держбюджету в цьому році до 6% ВВП, що нижче у порівнянні із запланованим рівнем в 7,5% ВВП.
Інвестгруппа очікує, що нерезиденти почнуть поступово повертатися на ринок внутрішніх облігацій у другому півріччі 2020 року, разом з тим вважає, що основним джерелом попиту на гривневі облігації будуть вітчизняні банки.
Відповідно до огляду, аналітики прогнозують помірне збільшення співвідношення державного боргу до ВВП з 50,6% в 2019 році до 56,9% в поточному з невеликим зниженням у наступному до 56,2%.
Також очікується ослаблення гривні в кінці 2020 року - до 28-29 грн/1 дол, при цьому в 2021 році аналітики не очікують значних змін обмінного курсу.
Згідно з документом, ICU прогнозує зростання безробіття в 2020 році до 10% (з 8,2% в 2019), а в 2021 році - зниження до 9,5%.
Какая-то депильная отфонарная пропаганда типа аналитика. Дефицит бюджета явно выходит из под контроля и надо его будет увеличивать,он точно не сократится. Курс гривны прогнозировать,когда в бюджет поступает 50% от плана вообще глупая затея,это всё равно когда их патрон заявила:кто купит по 13 пожалеет,а потом говорила,что на 30 вроде как нашёлся эквилибририум
А нерезеденты точно повалят толпами,особенно после того,когда все амеры стали сначала снижать рейтинг госбанков,думаю скоро дойдёт дело и до самого государства.
Да и откуда они могут знать о безработице,если попробуй стань в центре занятости,там рисуют как всегда пару процентов,а потом вечно ссылаются на какие-то оценки то мирового банка,то ещё каких-то аналитиков из Мельбурна или Вашингтона.
Как только дожмут Смолия то полетим как при бабе 200,они красивые пике устраивают,наверное их тоже пригласят порулить,устраивать дефолтные девалы без надобности они умеют
Наличка на выходных примерно приёмы до 26.73,продажа от 75
Смолій нікуди не піде, бо Смолій це креатура По і Лєри по 200 , а це означає, що йде до того, що в США виграють "демократи", а до нас повернеться По, тому Смолій, це як запорука для По, нікуди він не піде.
Striker написав:Окей, допустим, я с вами всеми согласен. Из-за того, что у меня накопления небольшие (~80к грн) у меня могло сложиться ошибочное понятие на счёт того, как нужно правильно сберечь. То есть, вам должно быть виднее как лучше хранить накопления. Но один раз я уже послушал местные советы покупать доллар по 28, в итоге потерял на этом. Так что теперь к большинству здешних советов я отношусь очень скептически. Решил действовать по своей стратегии, к осени-зиме будет видно правильно ли я делаю.
зачем вообще с суммами до $ 15 000 рыпаться ? вам нравятся азартные игры ? поставьте покер закиньте туда 200 грн играйте за столами со ставкой от 5 коп до 1 грн, мой хороший знакомый сначала просадил несколько десятков тысяч долларов на форексе ( точную суму не знаю стесняется своей болезни) , а потом перешел в покер онлайн со ставками по 5 коп и не поверите эмоции через край , человеку хватает 200-400-1000 грн в месяц на такое удовольствие ну и еще на демо счете форекса играется дальше, даже меня подсадил на покер , я просадил около 400 грн за месяц и решил остановиться , классное развлечение но тупо надоело проигрывать и я разочаровался , а он этих 200 грн превращает в 1000 грн , а потом спускает 1000 грн и еще сверху новых 200 .. Возможно у валютчиков в этой ветке такое же развлечение только с кедами и между обменками. Я как то во время карантина посмотрел опа 28 грн думал пойти сдать мелочь которую взял по 23,5 в декабре , пока я проснулся к обмеду, попил кофе, пошел дождик , потом еще что-то и мне как-то было лень , а потом вдруг на следующий день опа и уже поменьше ... ну и фиг с ним
Востаннє редагувалось yama в Нед 21 чер, 2020 22:19, всього редагувалось 1 раз.
L написав:зараз, коли ресурс коштує копійки, а ми маємо унікальне природнє місце для його зберігання, ми його не купуємо і при цьому подаємо це як чергову "перемогу". Ви дійсно не розумієте, що відбувається і все потрібно "розжовувати"?
Бачу розжовувати треба Вам. 1 Ми по факту не можемо купити більше ніж через нас прокачує росія (тобто ми можемо перехопити тільки те що йде через нас,але незатребуване по дорозі до Західних хабів) Думаю що педераційники недаремно платять по повній за прокачку-а качають тільки 50-70% від оплаченого 2 Ми зобовязані зарезервувати вільні обєми для газу власного видобутку-а це 2 млрд м3 (+/-) в місяць - навіть якщо наш газ дорожчий ніж спотовий.