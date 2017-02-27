Додано: Нед 21 чер, 2020 21:53

Striker написав: Окей, допустим, я с вами всеми согласен. Из-за того, что у меня накопления небольшие (~80к грн) у меня могло сложиться ошибочное понятие на счёт того, как нужно правильно сберечь. То есть, вам должно быть виднее как лучше хранить накопления. Но один раз я уже послушал местные советы покупать доллар по 28, в итоге потерял на этом. Так что теперь к большинству здешних советов я отношусь очень скептически. Решил действовать по своей стратегии, к осени-зиме будет видно правильно ли я делаю. Окей, допустим, я с вами всеми согласен. Из-за того, что у меня накопления небольшие (~80к грн) у меня могло сложиться ошибочное понятие на счёт того, как нужно правильно сберечь. То есть, вам должно быть виднее как лучше хранить накопления. Но один раз я уже послушал местные советы покупать доллар по 28, в итоге потерял на этом. Так что теперь к большинству здешних советов я отношусь очень скептически. Решил действовать по своей стратегии, к осени-зиме будет видно правильно ли я делаю.

зачем вообще с суммами до $ 15 000 рыпаться ? вам нравятся азартные игры ?поставьте покер закиньте туда 200 грн играйте за столами со ставкой от 5 коп до 1 грн, мой хороший знакомый сначала просадил несколько десятков тысяч долларов на форексе ( точную суму не знаю стесняется своей болезни) , а потом перешел в покер онлайн со ставками по 5 коп и не поверите эмоции через край , человеку хватает 200-400-1000 грн в месяц на такое удовольствие ну и еще на демо счете форекса играется дальше, даже меня подсадил на покер , я просадил около 400 грн за месяц и решил остановиться , классное развлечениено тупо надоело проигрыватьи я разочаровался , а он этих 200 грн превращает в 1000 грн , а потом спускает 1000 грн и еще сверху новых 200 ..Возможно у валютчиков в этой ветке такое же развлечение только с кедами и между обменками. Я как то во время карантина посмотрел опа 28 грн думал пойти сдать мелочь которую взял по 23,5 в декабре , пока я проснулся к обмеду, попил кофе, пошел дождик , потом еще что-то и мне как-то было лень , а потом вдруг на следующий день опа и уже поменьше ... ну и фиг с ним