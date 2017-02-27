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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5707570857095710

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 390
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
55
27.51-28.0
13%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
18%
72
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:20

  75stasstas75 написав:Trast
По уже не повернеться, от слова никогда, он со своими 15-17% так и будет сбитым летчиком, а Смолия уйдут, так или иначе

По і зараз при владі, якщо хтось не помітив.:)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  75stasstas75 написав:он со своими 15-17% так и будет сбитым летчиком,


так реальний рейтинг зелені 3-4%
так що ще дасть добрячого підсрачника!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:25

  Striker написав:
  thirdeye написав:блин, так нравится читать человека, который винит в своих проблемах форум

Та какие проблемы? :) Просто хочу предостеречь остальных, кто только начинает читать эту ветку (как я в марте) и читает призывы срочно скупать доллар, что не надо слушать здесь всех подряд. А так как я сам погорел на этом, то считаю своим долгом предупредить о возможных негативных последствиях от некоторых советов и призывов которые периодически тут звучат. Do you understand me?
  Striker написав:Спасибо за такой развёрнутый ответ. Только я так и не понял, например, если я собираю на какую-то крупную покупку, то почему депо не нужен? Вы имеете ввиду, что лучше эту сумму собирать и хранить в валюте?

срочно скупайте несгораемые сейфы ! и после покупки и установки сейфа $1000+, покупки и установки нормальной двери $1500-5000 и покупки и установки сигнализации $500-1000 вам уже не будет чем спекулировать :mrgreen: , но у вас будет хорошая дверь , хороший ( пустой) сейф ( где можно хранить несколько бутылок заначки от жены) и спокойная поездка на дачу в выходные ( в отпуск, поход на работу :) ) ваших 80 000 хватит и еще на поездку на дачу останется если не будете брать самую крутую комплектацию :mrgreen:
Востаннє редагувалось yama в Нед 21 чер, 2020 22:46, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:27

  холява написав:Читал, Читал ...........


.....почему вы все дерзите друг другу?

Почему вам легче написать дерзость , чем промолчать ?
Траст -СПАСИБО ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ .


чем меньше аргументов, тем чаще переход на личности. грустно :(
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:36

  vitaliian написав:
  goldfinger написав:35 реальны.
реальны когда на них есть покупатель. Думаете в НБУ и правительстве мало желающих нарисовать такой курс? За время карантина дважды пробовали дернуть вверх, в итоге оба раза нехватило топлива и всё сдулось, имхо летом будут снова дергать вниз, чтобы скупить дёшево у тех кто по уши в долларе и им же продать папизже но уже дороже.
  goldfinger написав:Раньше я считал,что все,что ниже 25 стронг бай,теперь 26 хорошая покупка,ей Богу не прогадаете.Если дадут,конечно.

при 26 можно и в гривне на текущих посидеть, есть риск застрять на 26 в боковике и за полгода не заработать ничего.
я извиняюсь а разве можно зарабатывать на валютных качелях хотя бы $500 чистыми в месяц ? сколько же надо
вертеть при нынешних же колебаниях 2 грн на долларе максимум что можно поймать раз в пол года , а если играть на разнице в 1 грн ну надо вращать хотя б $20 000 в месяц , а тут у всех до 20к :roll:
Вы что реально ездите к своим двум трем менялам три раза в месяц с $20к ? и это будет реально работа отслеживать это все каждый день
получается что "спекулянт валютой" такая же работа\профессия как и любая другая ...ну-с привкусом азарта и романтики :mrgreen:
===========================================================
  Amat написав: И на Украине это точно отразится... Так как если в США выиграет Трамп, то мы вернемся под Россию (это уже происходит полным ходом), а если выиграет Байден, то начнется вторая волна обострения военных действий по всей нашей границе...
да простят меня те кто объвыняет меня в оверчегото-тома ( оверпостинге или как там?)
1) "на" - выдает в вас явно не патриота свое страны но не будем про политику для этого есть отдельная тема, так что считайте что это маленькое недовольство таким _"на " с моей стороны, не буду скатываться в политику , просто скажу НЕ пишите так ( НА ) .
2) в целом поставил вам плюсик за все что вы описали КРОМЕ этой фразы выше которую процитировал с которой я не согласен, но не буду писать почему это вне данной темы .
  Zebra написав:Бананы снова дешевле доллара - мой индикатор грядущего девала.

временного или постоянного ? если временного то допустим поверю, так как я уже много раз выдел бананы около 1 доллара ( чуть ниже чуть выше) , если постоянного то попрошу аргументировать или это вам пришло во сне как таблица Менделееву ?
Востаннє редагувалось yama в Нед 21 чер, 2020 22:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:51

  холява написав:Траст -СПАСИБО ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ .

І вам дякую, що мене з цим святом привітали, як ніяк , а після інтернатури 10 років відпрацював і далі б працював, але вже тієї служби немає,яка контролювала і якість води і якісь їжі і якість життя пересічного громадянина, а і справді навіщо вона потрібна ця нікому не потрібна служба?
А ще в морзі після цього, як судмедексперт відпрацював, так, що свято ггарне, але суспільством на жаль не вшановане зараз.
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