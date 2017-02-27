По і зараз при владі, якщо хтось не помітив.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 чер, 2020 22:20
Додано: Нед 21 чер, 2020 22:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
так реальний рейтинг зелені 3-4%
так що ще дасть добрячого підсрачника!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 21 чер, 2020 22:25
срочно скупайте несгораемые сейфы ! и после покупки и установки сейфа $1000+, покупки и установки нормальной двери $1500-5000 и покупки и установки сигнализации $500-1000 вам уже не будет чем спекулировать , но у вас будет хорошая дверь , хороший ( пустой) сейф ( где можно хранить несколько бутылок заначки от жены) и спокойная поездка на дачу в выходные ( в отпуск, поход на работу ) ваших 80 000 хватит и еще на поездку на дачу останется если не будете брать самую крутую комплектацию
Востаннє редагувалось yama в Нед 21 чер, 2020 22:46, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 21 чер, 2020 22:27
Додано: Нед 21 чер, 2020 22:36
я извиняюсь а разве можно зарабатывать на валютных качелях хотя бы $500 чистыми в месяц ? сколько же надо
вертеть при нынешних же колебаниях 2 грн на долларе максимум что можно поймать раз в пол года , а если играть на разнице в 1 грн ну надо вращать хотя б $20 000 в месяц , а тут у всех до 20к
Вы что реально ездите к своим двум трем менялам три раза в месяц с $20к ? и это будет реально работа отслеживать это все каждый день
получается что "спекулянт валютой" такая же работа\профессия как и любая другая ...ну-с привкусом азарта и романтики
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да простят меня те кто объвыняет меня в оверчегото-тома ( оверпостинге или как там?)
1) "на" - выдает в вас явно не патриота свое страны но не будем про политику для этого есть отдельная тема, так что считайте что это маленькое недовольство таким _"на " с моей стороны, не буду скатываться в политику , просто скажу НЕ пишите так ( НА ) .
2) в целом поставил вам плюсик за все что вы описали КРОМЕ этой фразы выше которую процитировал с которой я не согласен, но не буду писать почему это вне данной темы .
временного или постоянного ? если временного то допустим поверю, так как я уже много раз выдел бананы около 1 доллара ( чуть ниже чуть выше) , если постоянного то попрошу аргументировать или это вам пришло во сне как таблица Менделееву ?
Востаннє редагувалось yama в Нед 21 чер, 2020 22:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 21 чер, 2020 22:51
І вам дякую, що мене з цим святом привітали, як ніяк , а після інтернатури 10 років відпрацював і далі б працював, але вже тієї служби немає,яка контролювала і якість води і якісь їжі і якість життя пересічного громадянина, а і справді навіщо вона потрібна ця нікому не потрібна служба?
А ще в морзі після цього, як судмедексперт відпрацював, так, що свято ггарне, але суспільством на жаль не вшановане зараз.
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