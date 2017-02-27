Додано: Нед 21 чер, 2020 22:36

vitaliian написав: goldfinger написав: 35 реальны. 35 реальны. реальны когда на них есть покупатель. Думаете в НБУ и правительстве мало желающих нарисовать такой курс? За время карантина дважды пробовали дернуть вверх, в итоге оба раза нехватило топлива и всё сдулось, имхо летом будут снова дергать вниз, чтобы скупить дёшево у тех кто по уши в долларе и им же продать папизже но уже дороже. goldfinger написав: Раньше я считал,что все,что ниже 25 стронг бай,теперь 26 хорошая покупка,ей Богу не прогадаете.Если дадут,конечно. Раньше я считал,что все,что ниже 25 стронг бай,теперь 26 хорошая покупка,ей Богу не прогадаете.Если дадут,конечно.

при 26 можно и в гривне на текущих посидеть, есть риск застрять на 26 в боковике и за полгода не заработать ничего. реальны. Думаете в НБУ и правительстве мало желающих нарисовать такой курс? За время карантина дважды пробовали дернуть вверх, в итоге оба раза нехватило топлива и всё сдулось, имхо летом будут снова дергать вниз, чтобы скупить дёшево у тех кто по уши в долларе и им же продать папизже но уже дороже.при 26 можно и в гривне на текущих посидеть, есть риск застрять на 26 в боковике и за полгода не заработать ничего.

Amat написав: И на Украине это точно отразится... Так как если в США выиграет Трамп, то мы вернемся под Россию (это уже происходит полным ходом), а если выиграет Байден, то начнется вторая волна обострения военных действий по всей нашей границе... Украине это точно отразится... Так как если в США выиграет Трамп, то мы вернемся под Россию (это уже происходит полным ходом), а если выиграет Байден, то начнется вторая волна обострения военных действий по всей нашей границе...

Zebra написав: Бананы снова дешевле доллара - мой индикатор грядущего девала. Бананы снова дешевле доллара - мой индикатор грядущего девала.

vitaliian написав: goldfinger написав: Иными словами спрос на валюту был низким по причине отсутствия гривны у основных экономических агентов. Иными словами спрос на валюту был низким по причине отсутствия гривны у основных экономических агентов. может депо-население увидит в низких ставках аферу и массово уйдёт в доллар? Финансирование бюджета печатным станком всегда заканчивается одним и тем же, но нельзя игнорировать звр может депо-население увидит в низких ставках аферу и массово уйдёт в доллар? Финансирование бюджета печатным станком всегда заканчивается одним и тем же, но нельзя игнорировать звр

я извиняюсь а разве можно зарабатывать на валютных качелях хотя бы $500 чистыми в месяц ? сколько же надовертеть при нынешних же колебаниях 2 грн на долларе максимум что можно поймать раз в пол года , а если играть на разнице в 1 грн ну надо вращать хотя б $20 000 в месяц , а тут у всех до 20ки это будетотслеживать это все каждый деньполучается что "спекулянт валютой" такая же работа\профессия как и любая другая ...ну-с привкусом азарта и романтики===========================================================да простят меня те кто объвыняет меня в оверчегото-тома ( оверпостинге или как там?)1) "на" - выдает в вас явно не патриота свое страны но не будем про политику для этого есть отдельная тема, так что считайте что это маленькое недовольство таким _"на " с моей стороны, не буду скатываться в политику , просто скажу НЕ пишите так ( НА ) .2) в целом поставил вам плюсик за все что вы описалиэтой фразы выше которую процитировал с которой я не согласен, но не буду писать почему это вне данной темы .временного или постоянного ? если временного то допустим поверю, так как я уже много раз выдел бананы около 1 доллара ( чуть ниже чуть выше) , если постоянного то попрошу аргументировать или это вам пришло во сне как таблица Менделееву ?"депонаселение" еще живет на проценты с депозитов 14-16% , если забрать депо то на что жить ?вот знакомый пенсионер живет с % депозитов и с минимальной пенсией ,я ему говорю - "крах гривны покупай долары "пенсионер - " а за что я жить буду ? спускать\проедать деньги ? а вдруг заболею и не будет денег на лечение? а вдруг проживу чуть дольше чем хватит денег если я буду их проедать уже сегодня ? "