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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 чер, 2020 22:18
Trast
По уже не повернеться, от слова никогда, он со своими 15-17% так и будет сбитым летчиком, а Смолия уйдут, так или иначе
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75stasstas75
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Додано: Нед 21 чер, 2020 22:20
75stasstas75 написав:Trast
По уже не повернеться, от слова никогда, он со своими 15-17% так и будет сбитым летчиком, а Смолия уйдут, так или иначе
По і зараз при владі, якщо хтось не помітив.
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Trast
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Додано: Нед 21 чер, 2020 22:27
холява написав:
Читал, Читал ...........
.....почему вы все дерзите друг другу?
Почему вам легче написать дерзость , чем промолчать ?
Траст -СПАСИБО ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ .
чем меньше аргументов, тем чаще переход на личности. грустно
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Shaman
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Додано: Нед 21 чер, 2020 22:36
vitaliian написав: goldfinger написав:
35 реальны.
реальны когда на них есть покупатель
. Думаете в НБУ и правительстве мало желающих нарисовать такой курс? За время карантина дважды пробовали дернуть вверх, в итоге оба раза нехватило топлива и всё сдулось, имхо летом будут снова дергать вниз, чтобы скупить дёшево у тех кто по уши в долларе и им же продать папизже но уже дороже.
goldfinger написав:
Раньше я считал,что все,что ниже 25 стронг бай,теперь 26 хорошая покупка,ей Богу не прогадаете.Если дадут,конечно.
при 26 можно и в гривне на текущих посидеть, есть риск застрять на 26 в боковике и за полгода не заработать ничего.
я извиняюсь а разве можно зарабатывать на валютных качелях хотя бы $500 чистыми в месяц ? сколько же надо
вертеть при нынешних же колебаниях 2 грн на долларе максимум что можно поймать раз в пол года , а если играть на разнице в 1 грн ну надо вращать хотя б $20 000 в месяц , а тут у всех до 20к Вы что реально ездите к своим двум трем менялам три раза в месяц с $20к ?
и это будет реально работа
отслеживать это все каждый день
получается что "спекулянт валютой" такая же работа\профессия как и любая другая ...ну-с привкусом азарта и романтики
===========================================================
Amat написав:
И на
Украине это точно отразится... Так как если в США выиграет Трамп, то мы вернемся под Россию (это уже происходит полным ходом), а если выиграет Байден, то начнется вторая волна обострения военных действий по всей нашей границе...
да простят меня те кто объвыняет меня в оверчегото-тома ( оверпостинге или как там?)
1) "на" - выдает в вас явно не патриота свое страны но не будем про политику для этого есть отдельная тема, так что считайте что это маленькое недовольство таким _"на " с моей стороны, не буду скатываться в политику , просто скажу НЕ пишите так ( НА ) .
2) в целом поставил вам плюсик за все что вы описали КРОМЕ
этой фразы выше которую процитировал с которой я не согласен, но не буду писать почему это вне данной темы .
Zebra написав:
Бананы снова дешевле доллара - мой индикатор грядущего девала.
временного или постоянного ? если временного то допустим поверю, так как я уже много раз выдел бананы около 1 доллара ( чуть ниже чуть выше) , если постоянного то попрошу аргументировать или это вам пришло во сне как таблица Менделееву ?
vitaliian написав: goldfinger написав:
Иными словами спрос на валюту был низким по причине отсутствия гривны у основных экономических агентов.
может депо-население увидит в низких ставках аферу и массово уйдёт в доллар? Финансирование бюджета печатным станком всегда заканчивается одним и тем же, но нельзя игнорировать звр
"депонаселение" еще живет на проценты с депозитов 14-16% , если забрать депо то на что жить ?
вот знакомый пенсионер живет с % депозитов и с минимальной пенсией ,
я ему говорю - "крах гривны покупай долары "
пенсионер - " а за что я жить буду ? спускать\проедать деньги ? а вдруг заболею и не будет денег на лечение? а вдруг проживу чуть дольше чем хватит денег если я буду их проедать уже сегодня ? "
Востаннє редагувалось yama
в Нед 21 чер, 2020 22:55, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 22:51
холява написав:
Траст -СПАСИБО ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ .
І вам дякую, що мене з цим святом привітали, як ніяк , а після інтернатури 10 років відпрацював і далі б працював, але вже тієї служби немає,яка контролювала і якість води і якісь їжі і якість життя пересічного громадянина, а і справді навіщо вона потрібна ця нікому не потрібна служба?
А ще в морзі після цього, як судмедексперт відпрацював, так, що свято ггарне, але суспільством на жаль не вшановане зараз.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 22:57
yama написав:
да простят меня те кто объвыняет меня в оверчегото-тома ( оверпостинге или как там?)
1) "на" - выдает в вас явно не патриота свое страны но не будем про политику для этого есть отдельная тема, так что считайте что это маленькое недовольство таким _"на " с моей стороны, не буду скатываться в политику , просто скажу НЕ пишите так ( НА ) .
2) в целом поставил вам плюсик за все что вы описали КРОМЕ
этой фразы выше которую процитировал с которой я не согласен, но не буду писать почему это вне данной темы .
Надеюсь, еще никто не успел прочитать мой ответ. И так как в нем все же было много эмоции, сокращу его еще больше.
Каждый имеет право на свое мнение.
Я предпочитаю оценивать патриотизм людей по их поступкам и отношению.
Востаннє редагувалось Amat
в Нед 21 чер, 2020 23:09, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 23:05
yama написав:
я извиняюсь а разве можно зарабатывать на валютных качелях хотя бы $500 чистыми в месяц ? сколько же надо
вертеть при нынешних же колебаниях 2 грн на долларе максимум что можно поймать раз в пол года , а если играть на разнице в 1 грн ну надо вращать хотя б $20 000 в месяц , а тут у всех до 20к Вы что реально ездите к своим двум трем менялам три раза в месяц с $20к ?
и это будет реально работа
отслеживать это все каждый день
получается что "спекулянт валютой" такая же работа\профессия как и любая другая ...ну-с привкусом азарта и романтики
Звісно, що ніхто тим не займається, але уявіть форум без цих розповідей, то що тут залишиться чи хто?
Тому якби і ганяють туди сюди історії і заповнюють
ефір форуму , є така професія -копірайтер чи як там його
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Додано: Пон 22 чер, 2020 00:06
barbaris_post написав: Zebra написав:
Бананы снова дешевле доллара - мой индикатор грядущего девала.
расскажу вам про бананы, в смысле всем присутствующим.
нет никакой зависимости между курсом доллара и их стоимостью.
ценообразование на данный продукт зависит от спроса, если спрос падает - следующая закупка будет меньше, чтобы выровнять финансовый поток возникший в следствии низкой покупательской способности, и порчи/потерь возникших в этой связи. при этом, цену на следующую партию поднимают, создается эдакий дефицит. мало бананов по высокой цене, покупают только "богатые", кому плюс минус 5-10 грн. на кило вообще погоды в кошельке не сделают, у кого денег поменьше - экономят, а поставщик получает ту же прибыль, что при более высоком объеме продаж - все довольны.
слышал чуть другую версию , бананы нам идут бартером за какие-то услуги или товары из Африки
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Додано: Пон 22 чер, 2020 00:32
Starikan написав: chumakcm1430 написав: Starikan написав:
И что с этими колечками сейчас делать? Нести за копейки в ломбард?
А что в Вашем понимании "за копейки"?С введением гривны в 2.09.1996=1.76.на сегодня она обесценилась к $ в 15.22 раза.Те 100$(2/09.1996) на сегодня это=162.48$ теперешних.Так лучше те самые"копейки"иметь на сегодня из "презренного..",чем не дотягивать даже до "копеек" от "резанной бумаги".
Так вы про доллары или про золото?
Еще банковское золото куда ни шло, а колечки - это мусор.
И про золото и про доллары с гривнами и про их соотношение во времени.".....а колечки - это мусор".Ну Вы хватили-мусор!Речь о содержании в "мусоре"Au-хоть и 583,а не о железяках.Соотношение по цене банковского и 583 держится и во времени,только с банковскими слитками геммора больше(при сдаче экспертиза и по-моему НДС).Для примера:У Феди в 2001г.было 100$,он запрятал их от жены и забыл,а Вася на 100$ купил себе "гайку"в 16.5гр(583пр).Через 20 лет Федя нашёл свою заначку,пошёл сдал и на 2680грн.устроил гульдебас с друзьями.И Вася решил избавиться от гайки(не модно уж).В ломбарде ему вручили 16.5г.х800грн=13тыс с "копейками" и он убрался во свояси.Разницу улавливаете и что из двух,является "мусором"?
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chumakcm1430
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Додано: Пон 22 чер, 2020 00:45
chumakcm1430 написав:
Для примера:У Феди в 2001г.было 100$,он запрятал их от жены и забыл,а Вася на 100$ купил себе "гайку"в 16.5гр(583пр).Через 20 лет Федя нашёл свою заначку,пошёл сдал и на 2680грн.устроил гульдебас с друзьями.И Вася решил избавиться от гайки(не модно уж).В ломбарде ему вручили 16.5г.х800грн=13тыс с "копейками" и он убрался во свояси.Разницу улавливаете и что из двух,является "мусором"?
С другой стороны, в 1980 году Федя запрятавший от жены $100 в 2000-ом имел бы те самые $100, а Вася купивший золота на $100 обратно получил бы только $20.
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Zebra
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