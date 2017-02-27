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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5733573457355736>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 394
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
13%
53
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
73
Всього голосів : 394
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 22:04

  greenozon написав:
  ruvex написав:но вот с доходов пузыря ОВГЗ больше не нужно платить военный сбор.

пузирь давно здувся

порівняйте 20-22% ще на початку року
і 7..8% зараз!

Свою функцию в том числе и легализации средств для своего круга он выполнил и свою роль сыграл.
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 22:17

Объем торгов на межбанке сократился со вчерашнего рекорда на $530 млн - до $137 млн. Главным валютным продавцом до сих пор остается НАК "Нафтогаз" (через "Укргазбанк" и "Укрэксимбанк"), хотя и сокращает свои продажи. Нацбанка на торгах не было. А ключевым скупщиком валюты сегодня назвали "Ситибанк". По разным оценкам, он приобрел около $35-37 млн.

Также отмечается активизация на покупке валюты:

банков-спекулянтов, которые зарабатывают на разнице в курсах;
украинских компаний-импортеров.
Продолжается сезон выплат возмещений по НДС: 24 июня Госказначейство перечислило предприятиям 300,2 млн (вчера - 473,1 млн грн). Что, несомненно, крайне мало. Так что крупные выплаты еще впереди.

Однако куда больше финансистов тревожит активизация валютных покупок иностранцами, которые стали в больших объемах выводить капиталы из Украины.

"Пока на межбанке присутствует "Нафтогаз" - это еще не очень страшно. Но когда он завершит свои расчеты с бюджетом и уйдет с рынка, там может не хватить валютных поступлений для обеспечения нужд нерезидентов. Точные объемы, сколько они планируют еще вывести из Украины, мало кому известны".
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 22:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  pesikot написав:От зелёной команды требовалось, по сути, малое - не угробить то, что было.
Но из-за их некомпетентности, из-за их непонимания процессов как в экономике, так и в госуправлении - угробили всё вокруг.

что конкретно угробили?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 22:54

  greenozon написав:
  ruvex написав:но вот с доходов пузыря ОВГЗ больше не нужно платить военный сбор.

пузирь давно здувся

порівняйте 20-22% ще на початку року
і 7..8% зараз!

на півроку,
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 22:55

  Serg-ik написав:
  pesikot написав:От зелёной команды требовалось, по сути, малое - не угробить то, что было.
Но из-за их некомпетентности, из-за их непонимания процессов как в экономике, так и в госуправлении - угробили всё вокруг.

что конкретно угробили?

Тоже интересно.
Так как по сути Зе изымает и пользует из сухпая бережно упакованные консервы от прошлого марш броска, но справедливости ради не без аппетита.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 23:10

  ruvex написав:
  Serg-ik написав:
  pesikot написав:От зелёной команды требовалось, по сути, малое - не угробить то, что было.
Но из-за их некомпетентности, из-за их непонимания процессов как в экономике, так и в госуправлении - угробили всё вокруг.

что конкретно угробили?

Тоже интересно.
Так как по сути Зе изымает и пользует из сухпая бережно упакованные консервы от прошлого марш броска, но справедливости ради не без аппетита.

так там судя по постам зеботів: "порошенковська шокололадна субстанція".
як так?
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 23:21

  flyman написав:
  ruvex написав:Так как по сути Зе изымает и пользует из сухпая бережно упакованные консервы от прошлого марш броска, но справедливости ради не без аппетита.

так там судя по постам зеботів: "порошенковська шокололадна субстанція".
як так?

Даже с осветителями, гримерами и костюмерами, режиссерами и художниками, артистов на всю ВР было в обрез. Театр закончится вешалкой.
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 23:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ruvex написав:Театр закончится вешалкой.


вже когось повішали? поскоріше б!
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 23:25

  greenozon написав:
  ruvex написав:Театр закончится вешалкой.


вже когось повішали? поскоріше б!

Скорее для тех кто купил абонемент.
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 23:42

  vitaliian написав:
  Zebra написав:В чем виноват владелец третьей квартиры и второй машины, если при покупке/постройке уплатил столько налогов, что бедный и за всю жизнь столько не заплатит?
он не виноват, а вот зачем обкладывать налогом минималку, если на нее и так трудно прожить? Наверное, чтобы кто то смог купить 2ю и 3ю машину.

На минималку еще и субсидию живыми деньгами будут доплачивать
Бедным быть (или прикидываться) выгодно
Zebra
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