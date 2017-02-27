Свою функцию в том числе и легализации средств для своего круга он выполнил и свою роль сыграл.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 чер, 2020 22:04
Свою функцию в том числе и легализации средств для своего круга он выполнил и свою роль сыграл.
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Додано: Сер 24 чер, 2020 22:17
Объем торгов на межбанке сократился со вчерашнего рекорда на $530 млн - до $137 млн. Главным валютным продавцом до сих пор остается НАК "Нафтогаз" (через "Укргазбанк" и "Укрэксимбанк"), хотя и сокращает свои продажи. Нацбанка на торгах не было. А ключевым скупщиком валюты сегодня назвали "Ситибанк". По разным оценкам, он приобрел около $35-37 млн.
Также отмечается активизация на покупке валюты:
банков-спекулянтов, которые зарабатывают на разнице в курсах;
украинских компаний-импортеров.
Продолжается сезон выплат возмещений по НДС: 24 июня Госказначейство перечислило предприятиям 300,2 млн (вчера - 473,1 млн грн). Что, несомненно, крайне мало. Так что крупные выплаты еще впереди.
Однако куда больше финансистов тревожит активизация валютных покупок иностранцами, которые стали в больших объемах выводить капиталы из Украины.
"Пока на межбанке присутствует "Нафтогаз" - это еще не очень страшно. Но когда он завершит свои расчеты с бюджетом и уйдет с рынка, там может не хватить валютных поступлений для обеспечения нужд нерезидентов. Точные объемы, сколько они планируют еще вывести из Украины, мало кому известны".
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 24 чер, 2020 22:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 24 чер, 2020 22:54
на півроку,
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Додано: Сер 24 чер, 2020 22:55
Тоже интересно.
Так как по сути Зе изымает и пользует из сухпая бережно упакованные консервы от прошлого марш броска, но справедливости ради не без аппетита.
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Додано: Сер 24 чер, 2020 23:10
так там судя по постам зеботів: "порошенковська шокололадна субстанція".
як так?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 24 чер, 2020 23:21
Даже с осветителями, гримерами и костюмерами, режиссерами и художниками, артистов на всю ВР было в обрез. Театр закончится вешалкой.
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Додано: Сер 24 чер, 2020 23:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
+50грн !
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Додано: Сер 24 чер, 2020 23:25
Скорее для тех кто купил абонемент.
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Додано: Сер 24 чер, 2020 23:42
На минималку еще и субсидию живыми деньгами будут доплачивать
Бедным быть (или прикидываться) выгодно
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