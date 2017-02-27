Додано: Сер 24 чер, 2020 22:17

Объем торгов на межбанке сократился со вчерашнего рекорда на $530 млн - до $137 млн. Главным валютным продавцом до сих пор остается НАК "Нафтогаз" (через "Укргазбанк" и "Укрэксимбанк"), хотя и сокращает свои продажи. Нацбанка на торгах не было. А ключевым скупщиком валюты сегодня назвали "Ситибанк". По разным оценкам, он приобрел около $35-37 млн.



Также отмечается активизация на покупке валюты:



банков-спекулянтов, которые зарабатывают на разнице в курсах;

украинских компаний-импортеров.

Продолжается сезон выплат возмещений по НДС: 24 июня Госказначейство перечислило предприятиям 300,2 млн (вчера - 473,1 млн грн). Что, несомненно, крайне мало. Так что крупные выплаты еще впереди.



Однако куда больше финансистов тревожит активизация валютных покупок иностранцами, которые стали в больших объемах выводить капиталы из Украины.



"Пока на межбанке присутствует "Нафтогаз" - это еще не очень страшно. Но когда он завершит свои расчеты с бюджетом и уйдет с рынка, там может не хватить валютных поступлений для обеспечения нужд нерезидентов. Точные объемы, сколько они планируют еще вывести из Украины, мало кому известны".

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.