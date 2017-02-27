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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5733573457355736

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 394
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
13%
53
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
73
Всього голосів : 394
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 00:07

  Libo написав:А впридачу отменят все субсидии, допомоги, бесплатную медицинскую помощь и дадут минимальную пенсию.

Это анекдот? Это где у нас бесплатная медицинская помощь и где простой народ получает пенсию существенно выше минималки?
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 00:23

  uaprofi написав:так и не понял Вы за декларацию или против?
я например - ПРОТИВ!
так как нет доверия государственным институциям - никаким.
А это значит - что они хотят просто обобрать обычный народ!!!
Декларации - должны в нашей стране подавать только гослужащие, полицаи, и руководящие работники держ. предприятий.


Я - ЗА !!!
Двумя руками.
Чтобы в будущем разные госслужащие, полицаи и руководящие работники держ. предприятий, не могли прикрываться мамами, тещами и прочими родственниками.
Пусть сегодня эти мамы, тещи и прочие родственники задекларируют свои активы и потом, когда их чадо стало прокурором или судьей, тоже держат ответ каким образом они резко разбогатели. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 00:33

Про це йдеться в аналітиці rabota.ua.

Нагадаємо, що станом на 12 червня кількість безробітних в Україні становить 516 тис., що на 76% або 223 тис. більше, ніж на відповідну дату минулого року.
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 00:36

  Yuri_T написав: на зассаном Подоле сидишь


Не смей так больше говорить. :P
Подол для каждого украинца такое же святое место как и Вифлием, Иерусалим или Ватикан. :oops:
Зассаное там сейчас сносят и активно строят клубное элитное. :wink:

Libo
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