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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 чер, 2020 00:07
Libo написав:
А впридачу отменят все субсидии, допомоги, бесплатную медицинскую помощь и дадут минимальную пенсию.
Это анекдот? Это где у нас бесплатная медицинская помощь и где простой народ получает пенсию существенно выше минималки?
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Додано: Чет 25 чер, 2020 00:23
uaprofi написав:
так и не понял Вы за декларацию или против?
я например - ПРОТИВ!
так как нет доверия государственным институциям - никаким.
А это значит - что они хотят просто обобрать обычный народ!!!
Декларации - должны в нашей стране подавать только гослужащие, полицаи, и руководящие работники держ. предприятий.
Я - ЗА !!!
Двумя руками.
Чтобы в будущем разные госслужащие, полицаи и руководящие работники держ. предприятий, не могли прикрываться мамами, тещами и прочими родственниками.
Пусть сегодня эти мамы, тещи и прочие родственники задекларируют свои активы и потом, когда их чадо стало прокурором или судьей, тоже держат ответ каким образом они резко разбогатели.
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Додано: Чет 25 чер, 2020 00:33
Про це йдеться в аналітиці rabota.ua.
Нагадаємо, що станом на 12 червня кількість безробітних в Україні становить 516 тис., що на 76% або 223 тис. більше, ніж на відповідну дату минулого року.
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Додано: Чет 25 чер, 2020 00:36
Yuri_T написав:
на зассаном Подоле сидишь
Не смей так больше говорить.
Подол для каждого украинца такое же святое место как и Вифлием, Иерусалим или Ватикан.
Зассаное там сейчас сносят и активно строят клубное элитное.
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