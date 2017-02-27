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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5733573457355736>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 394
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
13%
53
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
73
Всього голосів : 394
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 13:41

  Искатель написав:..
Я тоже так считаю, но вот они считают по-другому... Вот в чем проблема.

можно пойти другим путем и ввести официальную плату за отмазывание от финмониторинга, кроме госчинуш и их семей
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 13:54

  somilitark написав:Резко уменьшилась на утро 22-го числа общая ликвидность в банковской системе,было под 210 ярдов,а на утро 22-го осталось всего навсего 179,это Нафтогаз откашлял в бюджет со счетов госов подарок от хутина.

На прошлой неделе состоялось погашение 3-х месячных валютных ОВГЗ,сегодня же Нафтогаз пошёл на межбанк сливать заначку,сегодня слил более 400-х мио долларов,ведь бюджет надо спасать,вчера за день поступили "обычные" 1 или максимум 1.5 ярда,ситуация накаляется,даже с учётом 39 ярдов от Нафтогаза,в бюджет поступит максимум 80 ярдов.
Но видимо Нафтогазик ещё не все 39 ярдов уплатил,может ещё десяточку осталось перечислить пустой госказне.
Уровень возмещения НДС просто катастрофический,на утро 23-го чуть больше 2-х!!! ярдов,хотя норма ярдов 12.

А дипломнеты тихонько радуются "улучшению экономических показателей",на табло продажи по 26.70,приростаем виртуально на грндепо)))


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 10 червня 2020 р. №655-р
Київ
Питання річних загальних зборів акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”
Відповідно до Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про управління об’єктами державної власності” та Статуту акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1044 “Питання акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”:
1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі — НАК “Нафтогаз України”) за 2019 рік, який включає окрему фінансову звітність зазначеного товариства.
2. Визнати роботу наглядової ради та правління НАК “Нафтогаз України” у 2019 році задовільною.
3. Затвердити такий розподіл чистого прибутку НАК “Нафтогаз України” за 2019 рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються:
95 відсотків чистого прибутку в розмірі 48 125 300,45 тис. гривень — на виплату дивідендів, з яких 3 800 000 тис. гривень — до спеціального фонду державного бюджету;
5 відсотків чистого прибутку в розмірі 2 532 910,55 тис. гривень — до резервного капіталу.
4. Виплату дивідендів провести НАК “Нафтогаз України” відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 р. № 328 “Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 37, ст. 1210) не пізніше 30 червня 2020 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Пока ещё не "откашляли". Думаю это произойдёт завтра 26.06.2020.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 13:59

  Yuri_61 написав:Будет или не очередная необратимая девальвация гривны?
Гривна такая стабильная вот уже вот уже 6 год, что скоро весь мир будет её покупать вместо никомуненужного доллара.
Даже я уже начинаю верить в её могущество. Так и тяннет поменять все катлеты на мешок с гривной и закинуть его депо.
Ничего не имею против укрепления гривны. Но ведь нас всех приучили к периодическому кратному необратимому обесцениванию гривны.

Бойтесь своих мыслей,они становятся желаниями...я исхожу из других критериев.Если вы доверяете гос и финансовым властям,позитивно оцениваете экономику и финансы,видите потенциал валюты,вас устраивает ставка или другие инструменты в этой валюте или видите курсовые перспективы для спекуляций-вперед и с песней.Украина прекрасная страна,но ей 30 лет уже управляют пздцнахбл...какие уро*ы, поэтому я перманентно не верю в гривну и захожу в нее лишь эпизодически,когда считаю ее дешёвой или справедливо оцененной.И это работает.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  goldfinger написав:захожу в нее лишь эпизодически,когда считаю ее дешёвой или справедливо оцененной.И
а сейчас она дешевая или дорогая?
  goldfinger написав:Украина прекрасная страна,но ей 30 лет уже управляют пздцнахбл...какие уро*ы
страна (кроме набора формальностей) это люди, всех все устраивает: и коррупция, и минималка и размер пенсий и мед.реформа. Не устраивало бы - майданили, а вот чивокуня не устраивал - его майданили дважды.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:19

  vitaliian написав:
  goldfinger написав:захожу в нее лишь эпизодически,когда считаю ее дешёвой или справедливо оцененной.И
а сейчас она дешевая или дорогая?

Пока немного переоценена,карантин с угнетённым спросом,конечно,искажает картину.Я вижу сейчас 28,5 ,но при ставке в 10% и,скажем,более насыщенной гривной реальной экономике,с потенциалом для ослабления на фоне выплат внешних долгов до 30 в августе и 33-35 в октябре.Но я же не глава НБУ,не я же провожу политику удешевления госзаимствований за счёт обескровливания реального сектора и доходов домохозяйств с совершенно идиотской ставкой рефинанса в 6% Пусть завтра 0% объявят,что изменится?Банк вам выдаст под 5?Дудки-никто в это не верит.Поэтому,при таком сюрреализме курс теоретически 26 и до конца года может быть, только кто в живых
и с работой останется?Ушатать бизнес и население ради стабильности?А для кого тогда такая стабильность!?
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:26

  goldfinger написав:
  vitaliian написав:
  goldfinger написав:захожу в нее лишь эпизодически,когда считаю ее дешёвой или справедливо оцененной.И
а сейчас она дешевая или дорогая?

Пока немного переоценена,карантин с угнетённым спросом,конечно,искажает картину.Я вижу сейчас 28,5 ,но при ставке в 10% и,скажем,более насыщенной гривной реальной экономике,с потенциалом для ослабления на фоне выплат внешних долгов до 30 в августе и 33-35 в октябре.Но я же не глава НБУ,не я же провожу политику удешевления госзаимствований за счёт обескровливания реального сектора и доходов домохозяйств с совершенно идиотской ставкой рефинанса в 6% Пусть завтра 0% объявят,что изменится?Банк вам выдаст под 5?Дудки-никто в это не верит.Поэтому,при таком сюрреализме курс теоретически 26 и до конца года может быть, только кто в живых
и с работой останется?Ушатать бизнес и население ради стабильности?А для кого тогда такая стабильность!?

професіоналізм НБУ явно переоцінений, думаю до що в реалі десь на рівні Зекоманди, +-
думаю, що посади мавпу за пульт дай три кнопки керування "<-", "0", "->" результат був би приблизно той самий
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:30

  vitaliian написав:
  goldfinger написав:захожу в нее лишь эпизодически,когда считаю ее дешёвой или справедливо оцененной.И
а сейчас она дешевая или дорогая?
  goldfinger написав:Украина прекрасная страна,но ей 30 лет уже управляют пздцнахбл...какие уро*ы
страна (кроме набора формальностей) это люди, всех все устраивает: и коррупция, и минималка и размер пенсий и мед.реформа. Не устраивало бы - майданили, а вот чивокуня не устраивал - его майданили дважды.

Коррупция-коррупцией,но Чивокуня на реальном,близком к нариду уровне представлял собой уж очень жадное животное с системой смотрящих по вытягиванию денег из работающих бизнесов,от малого до крупного,наставил своих везде,замыкая на себе потоки коррупционного бабла с явным намерением стать 5-м и самым крупным олигархом.Он мешал людям жить да так,что и олигархи приплатили,чтобы его убрать,чтоб он сдох.Пахло тогда ещё заряжал про брать лопаты,идти на заводы,досить скиглити.Вся эта банда чивокуни это приход к власти классовых врагов малого и среднего бизнеса, даже крупный от них пострадал, слава Богу не особо умных,да ещё,как оказалось, пахан вышел трусоват на очко.
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:44

  Сибарит написав:. Разница между клиентскими предложением и спросом превышала объем интервенции.


Чудесные глупости.
Так куда делся этот избыточный спрос?
НБУ два дня не было,курс не снижался?

Так куда делось то,чего не было? :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  goldfinger написав:Коррупция-коррупцией,но Чивокуня на реальном,близком к нариду уровне представлял собой уж очень жадное животное с системой смотрящих по вытягиванию денег из работающих бизнесов,от малого до крупного,наставил своих везде,замыкая на себе потоки коррупционного бабла с явным намерением стать 5-м и самым крупным олигархом.Он мешал людям жить да так,что и олигархи приплатили,чтобы его убрать,чтоб он сдох.Пахло тогда ещё заряжал про брать лопаты,идти на заводы,досить скиглити.Вся эта банда чивокуни это приход к власти классовых врагов малого и среднего бизнеса, даже крупный от них пострадал, слава Богу не особо умных,да ещё,как оказалось, пахан вышел трусоват на очк
это не отменяет молчаливое согласие народа с тем как гробят соотечественников низкими зарплатами, пенсиями, платной медициной и много чем еще.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:56

  goldfinger написав:...Ушатать бизнес и население ради стабильности?А для кого тогда такая стабильность!?

это сложный вопрос. граничит с политикой и геополитикой, пусть мы даже в качестве объекта. я считаю.
принимаемые сейчас меры - просто средства.
одна из возможных целей - разделение страны на кластеры, зоны влияния.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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