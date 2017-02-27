Додано: Чет 25 чер, 2020 13:54

somilitark написав: Резко уменьшилась на утро 22-го числа общая ликвидность в банковской системе,было под 210 ярдов,а на утро 22-го осталось всего навсего 179,это Нафтогаз откашлял в бюджет со счетов госов подарок от хутина.



На прошлой неделе состоялось погашение 3-х месячных валютных ОВГЗ,сегодня же Нафтогаз пошёл на межбанк сливать заначку,сегодня слил более 400-х мио долларов,ведь бюджет надо спасать,вчера за день поступили "обычные" 1 или максимум 1.5 ярда,ситуация накаляется,даже с учётом 39 ярдов от Нафтогаза,в бюджет поступит максимум 80 ярдов.

Но видимо Нафтогазик ещё не все 39 ярдов уплатил,может ещё десяточку осталось перечислить пустой госказне.

Уровень возмещения НДС просто катастрофический,на утро 23-го чуть больше 2-х!!! ярдов,хотя норма ярдов 12.



А дипломнеты тихонько радуются "улучшению экономических показателей",на табло продажи по 26.70,приростаем виртуально на грндепо))) Резко уменьшилась на утро 22-го числа общая ликвидность в банковской системе,было под 210 ярдов,а на утро 22-го осталось всего навсего 179,это Нафтогаз откашлял в бюджет со счетов госов подарок от хутина.На прошлой неделе состоялось погашение 3-х месячных валютных ОВГЗ,сегодня же Нафтогаз пошёл на межбанк сливать заначку,сегодня слил более 400-х мио долларов,ведь бюджет надо спасать,вчера за день поступили "обычные" 1 или максимум 1.5 ярда,ситуация накаляется,даже с учётом 39 ярдов от Нафтогаза,в бюджет поступит максимум 80 ярдов.Но видимо Нафтогазик ещё не все 39 ярдов уплатил,может ещё десяточку осталось перечислить пустой госказне.Уровень возмещения НДС просто катастрофический,на утро 23-го чуть больше 2-х!!! ярдов,хотя норма ярдов 12.А дипломнеты тихонько радуются "улучшению экономических показателей",на табло продажи по 26.70,приростаем виртуально на грндепо)))

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10 червня 2020 р. №655-р

Київ

Питання річних загальних зборів акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

Відповідно до Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про управління об’єктами державної власності” та Статуту акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1044 “Питання акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”:

1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі — НАК “Нафтогаз України”) за 2019 рік, який включає окрему фінансову звітність зазначеного товариства.

2. Визнати роботу наглядової ради та правління НАК “Нафтогаз України” у 2019 році задовільною.

3. Затвердити такий розподіл чистого прибутку НАК “Нафтогаз України” за 2019 рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються:

95 відсотків чистого прибутку в розмірі 48 125 300,45 тис. гривень — на виплату дивідендів, з яких 3 800 000 тис. гривень — до спеціального фонду державного бюджету;

5 відсотків чистого прибутку в розмірі 2 532 910,55 тис. гривень — до резервного капіталу.

4. Виплату дивідендів провести НАК “Нафтогаз України” відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 р. № 328 “Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 37, ст. 1210) не пізніше 30 червня 2020 року.



Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Пока ещё не "откашляли". Думаю это произойдёт завтра 26.06.2020.