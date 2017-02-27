KirillT8 написав: Пока ещё не "откашляли". Думаю это произойдёт завтра 26.06.2020.
Думаю Вы правы. На утро сегодня в бюджет "залучилы" 66 ярдов,из них на 24 подсуетился Приматик,правда скоро он придёт за рефинансом,ведь 78% его кредитов не обслуживаются,но пока всё правильно сделал,прибыль отстегнул
Возмещения НДС толком не было,3.3 ярда,при норме 12,хотя осталось всего навсего 3 рабочих дня,это с сегодняшним днём в том числе.
Сколько они могут собрать за несколько дней,что остались до конца месяца? Ну максимум 5-7 ярдов,по НДС-у зажали более 8-ми ярдов. Выходит сами собрали 42 + 6(могут собрать) -8(долг по НДС)=40 ярдов!!!
40 ярдов Карл,при "улучшенном" бюджете должны собирать 100,даже половину не наколядовали,это красотища,думаю ВВП упал минимум на 20-25%,а не то что нам рисует Яшина пропаганда.
Мы на пороге звидеца которого не было даже в 98-м,думаю мы улетим глубже
А пока боковичёк,Доллярчик призывает молиться на зелёную экономику,которая его точно скоро удивит,соберёт удочки и вперёд на вроцлавы спиногрызов кормить
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
goldfinger написав:...Ушатать бизнес и население ради стабильности?А для кого тогда такая стабильность!?
это сложный вопрос. граничит с политикой и геополитикой, пусть мы даже в качестве объекта. я считаю. принимаемые сейчас меры - просто средства. одна из возможных целей - разделение страны на кластеры, зоны влияния.
Чудово сказано! Хто забув, який сценарій, швиденько передивляємося - хфільм Слуга Народу. Там все чудово показано!
goldfinger написав:Коррупция-коррупцией,но Чивокуня на реальном,близком к нариду уровне представлял собой уж очень жадное животное с системой смотрящих по вытягиванию денег из работающих бизнесов,от малого до крупного,наставил своих везде,замыкая на себе потоки коррупционного бабла с явным намерением стать 5-м и самым крупным олигархом.Он мешал людям жить да так,что и олигархи приплатили,чтобы его убрать,чтоб он сдох.Пахло тогда ещё заряжал про брать лопаты,идти на заводы,досить скиглити.Вся эта банда чивокуни это приход к власти классовых врагов малого и среднего бизнеса, даже крупный от них пострадал, слава Богу не особо умных,да ещё,как оказалось, пахан вышел трусоват на очк
это не отменяет молчаливое согласие народа с тем как гробят соотечественников низкими зарплатами, пенсиями, платной медициной и много чем еще.
Негласный коррупционный договор работал эти 30 лет,с перерывом на донецких,которых не стерпели,но это работало,не хочу огульно всех обвинять,но нарид в целом толерантно относился к даче-получению взяток, торговле должностями, уходу от налогов,официально низким зарплатам и.т.п.,если ему давали по-черному или по-серому заработать,чего-то украсть,не заплатить налог,вообщем, зарабатывать в этой системе.И сейчас это перестает работать.Карантин,кассовый аппарат на каждом унитазе,попытка содрать больше налогов с загибающейся и хорошо самортизированной за 30 лет коровы,то бишь действия,лишающие массы левых и вообще доходов бьют по этому договору.А тут ещё типа честный зелёный цЫрк с его видосиками,велосипедами и прочей хней,от которой в желудке и кармане не добавляется,что ведёт к разрушению вышеупомянутого договора и совсем не предоставляет ресурсов для обеспечения существования и выживания общества.Сюрреализм, неадекватный сюрреализм с вполне прогнозируемым печальным итогом. Природа не поддерживает нежизнеспособные системы.