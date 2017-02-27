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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5733573457355736

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 394
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
11%
44
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
13%
53
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
73
Всього голосів : 394
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:56

  KirillT8 написав:
Пока ещё не "откашляли". Думаю это произойдёт завтра 26.06.2020.


Думаю Вы правы.
На утро сегодня в бюджет "залучилы" 66 ярдов,из них на 24 подсуетился Приматик,правда скоро он придёт за рефинансом,ведь 78% его кредитов не обслуживаются,но пока всё правильно сделал,прибыль отстегнул :lol:

Возмещения НДС толком не было,3.3 ярда,при норме 12,хотя осталось всего навсего 3 рабочих дня,это с сегодняшним днём в том числе.

Сколько они могут собрать за несколько дней,что остались до конца месяца?
Ну максимум 5-7 ярдов,по НДС-у зажали более 8-ми ярдов.
Выходит сами собрали 42 + 6(могут собрать) -8(долг по НДС)=40 ярдов!!!

40 ярдов Карл,при "улучшенном" бюджете должны собирать 100,даже половину не наколядовали,это красотища,думаю ВВП упал минимум на 20-25%,а не то что нам рисует Яшина пропаганда.

Мы на пороге звидеца которого не было даже в 98-м,думаю мы улетим глубже :?

А пока боковичёк,Доллярчик призывает молиться на зелёную экономику,которая его точно скоро удивит,соберёт удочки и вперёд на вроцлавы спиногрызов кормить :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:13

  Yuri_T написав:
  goldfinger написав:...Ушатать бизнес и население ради стабильности?А для кого тогда такая стабильность!?

это сложный вопрос. граничит с политикой и геополитикой, пусть мы даже в качестве объекта. я считаю.
принимаемые сейчас меры - просто средства.
одна из возможных целей - разделение страны на кластеры, зоны влияния.

Чудово сказано!
Хто забув, який сценарій, швиденько передивляємося - хфільм Слуга Народу. Там все чудово показано!
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:19

  vitaliian написав:
  goldfinger написав:Коррупция-коррупцией,но Чивокуня на реальном,близком к нариду уровне представлял собой уж очень жадное животное с системой смотрящих по вытягиванию денег из работающих бизнесов,от малого до крупного,наставил своих везде,замыкая на себе потоки коррупционного бабла с явным намерением стать 5-м и самым крупным олигархом.Он мешал людям жить да так,что и олигархи приплатили,чтобы его убрать,чтоб он сдох.Пахло тогда ещё заряжал про брать лопаты,идти на заводы,досить скиглити.Вся эта банда чивокуни это приход к власти классовых врагов малого и среднего бизнеса, даже крупный от них пострадал, слава Богу не особо умных,да ещё,как оказалось, пахан вышел трусоват на очк
это не отменяет молчаливое согласие народа с тем как гробят соотечественников низкими зарплатами, пенсиями, платной медициной и много чем еще.

Негласный коррупционный договор работал эти 30 лет,с перерывом на донецких,которых не стерпели,но это работало,не хочу огульно всех обвинять,но нарид в целом толерантно относился к даче-получению взяток, торговле должностями, уходу от налогов,официально низким зарплатам и.т.п.,если ему давали по-черному или по-серому заработать,чего-то украсть,не заплатить налог,вообщем, зарабатывать в этой системе.И сейчас это перестает работать.Карантин,кассовый аппарат на каждом унитазе,попытка содрать больше налогов с загибающейся и хорошо самортизированной за 30 лет коровы,то бишь действия,лишающие массы левых и вообще доходов бьют по этому договору.А тут ещё типа честный зелёный цЫрк с его видосиками,велосипедами и прочей хней,от которой в желудке и кармане не добавляется,что ведёт к разрушению вышеупомянутого договора и совсем не предоставляет ресурсов для обеспечения существования и выживания общества.Сюрреализм, неадекватный сюрреализм с вполне прогнозируемым печальным итогом. Природа не поддерживает нежизнеспособные системы.
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:20

  somilitark написав:... думаю ВВП упал минимум на 20-25% ...

Мы на пороге звидеца которого не было даже в 98-м,думаю мы улетим глубже


А чем Украина лучше Европы?

Италия увеличила отпускные программы с 14 до 18 недель, что защитит некоторых работников до конца лета.
это отпуск 4 месяца

4 месяца из 12 - это -33%
другой вопрос, какая валюта упадет сильнее, а так - падать будут все

ну и по Украине не стоит ждать хоть какого-то скорого восстановления экономики
после отмены карантина в день стало заражаться в 3 раза больше населения. был 350, стало 950, и это еще не предел

по-нормальному надо было бы ввести ограничения снова
и это пройдет
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:34

Выплатили 3,1 млрд.грн компенсации НДС.
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