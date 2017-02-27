matroSkin написав:НАК дожимать, еще на 200-300 млн. или сколько там осталось?
судя по тому, что отоварили их по 58-60, это никому там не нужно
Вроде, 1 порцию из 3 во Вт. по .59. И это был лой этой недели. Но вопрос не в этом. А в том, что: а) зачем совершать эти публичные дойки НАК - что 24.12, что сейчас? тогда это закончилось памятным рекордом 23.25, сейчас суммы поменьше, и рынок так не не повелся, хотя круги по воде идут уже 3-й день. Почему 1 гос.контора не может продать другой по фикс. курсу (курсу нбу на сегодня), до открытия или после закрытия, прокричать об этом в блумберг, и все идут спокойно работать. Не, не цікаво? б) вопрос, в связи с предыдущими. который много раз тут звучал, но ни 1 версии ответа я не видел. Как, все-же, технически, будет "проедаться" транш? Что ничего физически на МБ поставляться не будет - видел. Что даже "монетизироваться" не будет, что бы это не значило - и для кого-то это стало шоком)) И что посылка с вареньем пришла многовалютная. Ну то есть нет никаких 2.1 ярда баксов, кот. будут слиты на МБ по макс. курсу, а вся вырученная бумага передана пацанам, на прогулки среди сосен корабельных. Вот так не будет. А как?
matroSkin написав:Как, все-же, технически, будет "проедаться" транш? Что ничего физически на МБ поставляться не будет - видел. Что даже "монетизироваться" не будет, что бы это не значило - и для кого-то это стало шоком)) И что посылка с вареньем пришла многовалютная. Ну то есть нет никаких 2.1 ярда баксов, кот. будут слиты на МБ по макс. курсу, а вся вырученная бумага передана пацанам, на прогулки среди сосен корабельных. Вот так не будет. А как?
Не посылка пришла многовалютная, а долг учитывается в некоей условной "валюте", привязанной к корзине валют. Это, грубо говоря, вопрос, сколько придется отдавать? Наиболее рациональным способом проедания без лишних движений мне видится использование транша для погашения валютных долгов и проедания суммы, которая предусмотрена для этого в бюджете. Если в одном кармане лежит сумма, которую нужно вернуть, а в другом сумма, предназначенная для проедания, абсолютно безралично, из какого кармана мы берем деньги в каждом конкретном случае, если это карманы одного пиджака. Можно не монетизировать, а взять из резервов валюту, заменив ее МВФовскими СДР. Все равно их рано или поздно придется отдать, а при хранении прямо в СДР нет валютных рисков.
matroSkin написав:Почему 1 гос.контора не может продать другой по фикс. курсу (курсу нбу на сегодня), до открытия или после закрытия, прокричать об этом в блумберг, и все идут спокойно работать. Не, не цікаво?
Абсолютно не интересно. Это подорвет основы рынка и постепенно придем к тому, что любые валютные операции будут осуществляться через НБУ. Такие схемы существуют, через это многие проходили, ни к чему хорошему это не приводит. Слишком много простора для ошибок и злоупотреблений.
Торговля на нашем межбанке сегодня была довольно активной. Объем торгов подрос со вчерашних $137 млн до $207 млн.
25 июня Госказначейство выплатило бизнесу возмещения по НДС на 3,1 млрд грн - это первое крупное перечисление в текущем месяце. На него компании реагируют в привычной манере:
• начинают меньше продавать доллар; • одновременно больше покупают валюты.
Казначеи уверены, что госбанки сегодня продавали в основном доллар НАК "Нафтогаз", который увеличил валютные продажи. Зато их сократили другие экспортеры (металлурги, агропереработчики), поскольку получили крупные гривневые вливания.
Нацбанк доллар не покупал, взяв паузу. Он отдал рынок на откуп "Ситибанку", который, по подсчетам финансистов, приобрел порядка $50 млн. С той же целью, что и раньше - для вывода гривневых капиталов из ОВГЗ, только с запасом. Согласно отчету НБУ, портфель гривневых гособлигаций сегодня сократился только на 474,89 млн грн (до 96,99 млрд грн), то есть где-то на $17,8 млн. Казначеи объясняют, что "Ситибанк" специально берет втрое больше доллара (чем вывел из бумаг), чтобы создать личный валютный запас.
В этом банке, во-первых, пытаются сохранять эффект неожиданности для коллег и не давать рынку подстраиваться под свои покупки. Во-вторых, ждут дальнейшего подорожания доллара.
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 25 чер, 2020 21:35, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Гривна под 8% годовых чистыми в текущей ситуации это только для Доллярчика,гомосапиенс точно для такого не готов))
Вы невнимательны. Человек хочет долить на уже имеющийся депозит. Т.е. как минимум под 17-18% годовых Не на новый. Если, конечно, он правильно выразился... К тому же мы не знаем, когда у него этот гривневый депозит заканчивается.
matroSkin написав:Вроде, 1 порцию из 3 во Вт. по .59. И это был лой этой недели. Но вопрос не в этом. А в том, что: а) зачем совершать эти публичные дойки НАК - что 24.12, что сейчас? тогда это закончилось памятным рекордом 23.25, сейчас суммы поменьше, и рынок так не не повелся, хотя круги по воде идут уже 3-й день. Почему 1 гос.контора не может продать другой по фикс. курсу (курсу нбу на сегодня), до открытия или после закрытия, прокричать об этом в блумберг, и все идут спокойно работать. Не, не цікаво? б) вопрос, в связи с предыдущими. который много раз тут звучал, но ни 1 версии ответа я не видел. Как, все-же, технически, будет "проедаться" транш? Что ничего физически на МБ поставляться не будет - видел. Что даже "монетизироваться" не будет, что бы это не значило - и для кого-то это стало шоком)) И что посылка с вареньем пришла многовалютная. Ну то есть нет никаких 2.1 ярда баксов, кот. будут слиты на МБ по макс. курсу, а вся вырученная бумага передана пацанам, на прогулки среди сосен корабельных. Вот так не будет. А как?
"Хорошие вопросы задаете, товарищ! Правильные вопросы" 1. Зачем продавать вот так? Имитация рынка перед МВФ и прочими кредиторами. Только и всего. Ну и, возможно, какой-то кусочек откусили "нуждающиеся" , там не больше 15-20 млн.налево пошло. Основная сумма - в закрома. 2. Что будет с остальными 2,1 ярдами от МВФ? Ничего. Они лежат на счетах, их трогать нельзя. Совсем нельзя. Т.е. из них ничего продаваться на межбанке не будет (как тут некоторые мечтают). Под них просто напечатается и будет запущена в оборот гривна. Все. "А как?" Думаю, все через тот же механизм рефинанса. Вот-вот понадобится докапитализировать Приват еще на ярдов 30-40, Укрэксим... Ощад... Все просто и прозрачно, как слеза младенца.
А вот заливов по 400 млн. в день мы можем в ближайшем будущем больше и не увидеть. И архиправильно, что вспомнили конец декабря. А то у многих здесь памяти хватает от силы до марта В общем, респект.