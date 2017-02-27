Додано: Чет 25 чер, 2020 21:32

Торговля на нашем межбанке сегодня была довольно активной. Объем торгов подрос со вчерашних $137 млн до $207 млн.



25 июня Госказначейство выплатило бизнесу возмещения по НДС на 3,1 млрд грн - это первое крупное перечисление в текущем месяце. На него компании реагируют в привычной манере:



• начинают меньше продавать доллар;

• одновременно больше покупают валюты.



Казначеи уверены, что госбанки сегодня продавали в основном доллар НАК "Нафтогаз", который увеличил валютные продажи. Зато их сократили другие экспортеры (металлурги, агропереработчики), поскольку получили крупные гривневые вливания.



Нацбанк доллар не покупал, взяв паузу. Он отдал рынок на откуп "Ситибанку", который, по подсчетам финансистов, приобрел порядка $50 млн. С той же целью, что и раньше - для вывода гривневых капиталов из ОВГЗ, только с запасом. Согласно отчету НБУ, портфель гривневых гособлигаций сегодня сократился только на 474,89 млн грн (до 96,99 млрд грн), то есть где-то на $17,8 млн. Казначеи объясняют, что "Ситибанк" специально берет втрое больше доллара (чем вывел из бумаг), чтобы создать личный валютный запас.



В этом банке, во-первых, пытаются сохранять эффект неожиданности для коллег и не давать рынку подстраиваться под свои покупки. Во-вторых, ждут дальнейшего подорожания доллара.

Востаннє редагувалось Moneta в Чет 25 чер, 2020 21:35, всього редагувалось 2 разів.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.