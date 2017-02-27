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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 07:42
Moneta написав:
Нацбанк доллар не покупал, взяв паузу. Он отдал рынок на откуп "Ситибанку", который, по подсчетам финансистов, приобрел порядка $50 млн.
Меня, в отличие от многих здесь, абсолютно не трогает, чья "Страна".
Но в последнее время они начали высасывать из пальца откровенный бред.
Никаких 50 млн. доларов Сити вчера не покупал. Его вообще не было видно. Т.е. если и купил, то не больше пятерки. Чувствуете разницу - 5 и 50? 50... это четверть всего объема того, что через Блум прошло... Все бы это заметили, если бы это была правда.
Перестаньте их цитировать, они шарятся на "Курсе", а потом добавляют разный бред к тому, что смогли нарыть.
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Искатель
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:10
срок исковой давности по многим возмещениям из фонда истёк.[/quote]
Это смотря от какого момента считать. Если от решения суда, после которого субъект узнал что его права были нарушены - то не истек.
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Sam17a
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:50
МВФ назвав дві причини через які економіка України падає більше, ніж у інших країн
Прогноз падіння ВВП України в 2020 році на 8,2% пояснюється слабким запасом накопичень українських домогосподарств і обмеженою фіскальної підтримкою економіки.
Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман передає Інтерфакс-Україна.
"Є два фактори, чому український ВВП падає більше, ніж в інших країнах. Перший - у українських домогосподарств немає таких (...) грошових буферів, як в інших країнах", - зазначив він в ході онлайн-конференції Європейської бізнес-асоціації ( ЄБА) "Business Outlook: Crisis Management Lessons".
Люнгман пояснив, що рівень споживання впав дуже сильно і продовжить падати ще більше, якщо відсутній запас грошових накопичень.
Представник МВФ додав, що ще одним фактором є обмежена фіскальна підтримка економіки через фіскального і податкового поля.
Він уточнив, що в порівнянні з іншими країнами Україна знаходиться десь посередині за рівнем підтримки, що надається економіці в цій кризі, яка в той же час обмежується фіскальним простором і фінансовою нестабільністю.
Люнгман також зазначив, що дуже складно прогнозувати подальший розвиток, поки не винайдуть вакцину проти COVID-19.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:57
Искатель написав: matroSkin написав:
Вроде, 1 порцию из 3 во Вт. по .59. И это был лой этой недели. Но вопрос не в этом. А в том, что:
а) зачем совершать эти публичные дойки НАК - что 24.12, что сейчас?
тогда это закончилось памятным рекордом 23.25, сейчас суммы поменьше, и рынок так не не повелся, хотя круги по воде идут уже 3-й день.
Почему 1 гос.контора не может продать другой по фикс. курсу (курсу нбу на сегодня), до открытия или после закрытия, прокричать об этом в блумберг, и все идут спокойно работать. Не, не цікаво?
б) вопрос, в связи с предыдущими. который много раз тут звучал, но ни 1 версии ответа я не видел. Как, все-же, технически, будет "проедаться" транш?
Что ничего физически на МБ поставляться не будет - видел. Что даже "монетизироваться" не будет, что бы это не значило - и для кого-то это стало шоком)) И что посылка с вареньем пришла многовалютная.
Ну то есть нет никаких 2.1 ярда баксов, кот. будут слиты на МБ по макс. курсу, а вся вырученная бумага передана пацанам, на прогулки среди сосен корабельных. Вот так не будет. А как?
"Хорошие вопросы задаете, товарищ! Правильные вопросы"
1. Зачем продавать вот так? Имитация рынка перед МВФ и прочими кредиторами. Только и всего. Ну и, возможно, какой-то кусочек откусили "нуждающиеся" , там не больше 15-20 млн.налево пошло. Основная сумма - в закрома.
2. Что будет с остальными 2,1 ярдами от МВФ? Ничего. Они лежат на счетах, их трогать нельзя. Совсем нельзя. Т.е. из них ничего продаваться на межбанке не будет (как тут некоторые мечтают). Под них просто напечатается и будет запущена в оборот гривна.
Все.
"А как?" Думаю, все через тот же механизм рефинанса. Вот-вот понадобится докапитализировать Приват еще на ярдов 30-40, Укрэксим... Ощад... Все просто и прозрачно, как слеза младенца.
А вот заливов по 400 млн. в день мы можем в ближайшем будущем больше и не увидеть.
И архиправильно, что вспомнили конец декабря. А то у многих здесь памяти хватает от силы до марта
В общем, респект.
Супер! Цей діалог заслуговує сотні лайків, молодці -хлопці! Я свій лайк залишив, приєднуйтесь!
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:58
Искатель написав: Moneta написав:
Нацбанк доллар не покупал, взяв паузу. Он отдал рынок на откуп "Ситибанку", который, по подсчетам финансистов, приобрел порядка $50 млн.
Меня, в отличие от многих здесь, абсолютно не трогает, чья "Страна".
Но в последнее время они начали высасывать из пальца откровенный бред.
Никаких 50 млн. доларов Сити вчера не покупал. Его вообще не было видно. Т.е. если и купил, то не больше пятерки. Чувствуете разницу - 5 и 50? 50... это четверть всего объема того, что через Блум прошло... Все бы это заметили, если бы это была правда.
Перестаньте их цитировать, они шарятся на "Курсе", а потом добавляют разный бред к тому, что смогли нарыть.
Погоджуюсь на 100 відсотків і тримайте від мене лайк.
Ви тут частіше з'являйтесь, бо вже нема з ким спілкуватися.
"Ви да я, да ми з тобою"
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:09
Сукупний державний і гарантований державою борг в травні в національній валюті зріс на 0,59% - до 2,21 трильйона гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
В іноземній валюті держборг збільшився на 0,83%, до 82,12 млрд доларів.
Повідомляється, що в травні Мінфін залучив 51,6 млрд грн від розміщення ОВДП, в тому числі в національній валюті - 41,8 млрд грн, а також 9,8 млрд грн (в еквіваленті) від продажу номінованих в іноземній валюті шестимісячних облігацій на 368,8 млн доларів.
У той же час в травні Міністерство фінансів погасило другий випуск облігацій зовнішньої державної позики під гарантію США на суму понад 1 млрд доларів.
З урахуванням виплат по ОВДП всього за звітний період витрати на погашення державного боргу становили 43,2 млрд грн, а на обслуговування - 12,7 млрд грн.
"Коливання на валютному ринку в травні були мінімальними (за даними НБУ гривня по відношенню до долара США зміцнилася на близько 0,3%). Відповідно вплив на стан державного боргу був незначним", - наголошується в повідомленні.
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jump
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:13
jump написав:
Представник МВФ додав, що ще одним фактором є обмежена фіскальна підтримка економіки через фіскального і податкового поля.
У МВФ какое-то биполярное расстройство, то в Меморандуме они предлагают подкручивать гайки в налоговой сфере, то объясняют, что ВВП падает больше, чем где-либо, потому что экономике оказывается слишком ограниченная фискальная поддержка.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:39
freeze написав:
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У МВФ какое-то биполярное расстройство..
никаких расстройств.
меньше кормить и чаще доить
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:41
Утренние курсы, 9-30:
Харьков 26.73 - 26.76,
диапазон цен наличного доллара: 26.72..26.73 - 26.76..26.78 (ПОВ, опт)
Сумы 26.60 - 26.75
Полтава 26.67 - 26.75
Вчера утром: Харьков 26.74 - 26.78, Сумы 26.60 - 26.75, Полтава 26.68 - 26.78
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