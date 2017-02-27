Не подсказывайте, они ж сарказма неймут, всё за чистую монету принимают, еще и на вас кивать будут если что.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 13:35
Не подсказывайте, они ж сарказма неймут, всё за чистую монету принимают, еще и на вас кивать будут если что.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 13:52
Нафтогаз перечислил 35,77 млрд. гривен на виплату дивидендов.
А вот про перечисление 3,85 млрд. гривен в спецфонд держ. бюджета пока неизвестно.
Т.е. можно сказать, что июнь Кабмин кое-как закрыл.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:03
В вашем представлении Страна - это какая-то самонаборная печатающая машинка, печатающая какие-то тексты. )))
Там есть конкретные фамилии казначеев банков и экспертов, которые пишут текст. К ним, я так понимаю, претензий нет )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:53
Самая наглая и циничная ложь - это 90% правды (факты опровергать вредно, да и незачем) и 10% ее толкования в нужном русле. Фамилии и названия банков, даже цифры - всё правда. А вот комментарии, интерпретации, акценты, недосказанности в нужных местах - в этом срана.уа достигла просто дзена. Беда тому, кто считает себя способным противостоять такой лжи. Единственный способ сохранить свой разум - не читать ее вообще.
В каждой отдельно взятой статье или заметке лжи немного, всего-то пара слов, одно-два предложения. Но человек, черпающий оттуда основную часть информации для обеспечения своей жизнедеятельности, а это сотни и тысячи таких полсловечек - уже больной, часто неизлечимо.
Спасите свою душу, найдите себе нормальное профильное издание. Не черпайте финансовую информацию из пропагандистской помойки. Или хотя бы не распространяйте ее, если уже сами не в состоянии прожить без нее.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:06
МВФ все устраивает в этих вечно текущих бюрократических песочных часах, важно только вовремя переворачивать, чтобы шли комиссионные.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 26 чер, 2020 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Наступного тижня мали б піти вниз.
Тоді Долярчик продовжить купляти долярчики
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:57
Юнекс онлайн 26.73
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:05
На сегодняшнее утро до держбюджета надийшло 71 ярд,плюс военного сбора примерно 1.5,но надо понимать,что НДС таки стали наливать, уже видшкодовано 6.5 ярда.
По суммам можно сказать,что Нафтогаз перечислял деньги,но явно не всю сумму.
Но что будет в июле? Ведь все крупные госконторы выдоили,осталась Укрзализныця,но она отморозилась,сказала 750 лямов перечислит когда-то потом,да и они погоды не сделают.
Так что карантина уже точно не будет,и так дела ужасные,что будет с доходами при новых ограничениях даже Шмыгаль уже понял,что максимум надо грозить пальцем и успокаивать "всё под контролем".
А пока Доллярчики радуются,их депо растут в долларах и до нового года он станет Лёней Голобковым,купит жене сапоги и новую квартиру
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:08
15-50:
Харьков 26.71 - 26.74 (утром 26.73 - 26.76),
диапазон цен наличного доллара: 26.70..26.71 - 26.74..26.76 (ПОВ, опт).
Курс доллара в Харькове символически снизился, в Сумах и Полтаве - без существенных изменений.
Сумы 26.60 - 26.75 (26.60 - 26.75)
Полтава 26.67 - 26.75 (26.67 - 26.75)
Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:12
большой плюс МВФ на фоне пленума ЦК в том, что МВФ даёт порцию денег при достижении некоторых показателей (дефицита бюджета, изменений в закон и пр) ))
|