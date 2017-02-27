Додано: П'ят 26 чер, 2020 13:52

Нафтогаз перечислил 35,77 млрд. гривен на виплату дивидендов.

А вот про перечисление 3,85 млрд. гривен в спецфонд держ. бюджета пока неизвестно.

Т.е. можно сказать, что июнь Кабмин кое-как закрыл.